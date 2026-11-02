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舞蹈
2026 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽：法國街舞高手 Willis 奪冠
全球頂尖街舞好手齊聚瑞士蘇黎世，在 2026 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽中展開激烈對決。來自法國的嘻哈舞者 Willis 憑藉精彩絕倫的演出，炒熱全場氣氛，最終脫穎而出，勇奪世界冠軍。
繼巴黎、約翰尼斯堡、法蘭克福、孟買及洛杉磯等城市之後， Red Bull Dance Your Style 世界總決賽首度移師瑞士蘇黎世舉行，帶來令人難忘的街舞盛宴。全球 16 位頂尖街舞好手齊聚 Hallenstadion 體育館，在 7,500 名觀眾面前展開精彩對決。最終，來自法國的嘻哈舞者 Willis 脫穎而出，首度奪下世界冠軍寶座。
Red Bull Dance Your Style 一向採取不設評審的賽制，瑞士站的冠軍同樣由觀眾投票決定。今年更首度讓線上觀眾參與投票，透過直播即時選出心目中的冠軍。自八強賽起，線上觀眾的票數占總票數的 20%，其餘 80% 則由 Hallenstadion 體育館的現場觀眾決定。
一起回顧 Willis 如何以精湛舞技征服無數粉絲，在 2026 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽中脫穎而出，登上世界冠軍寶座。
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Willis 如何一路過關斬將，登上世界冠軍寶座
年僅 16 歲的 Willis 是本屆世界總決賽最年輕的參賽者，但他絲毫不見緊張，憑藉出色舞技一路過關斬將。他先擊敗南非舞者 Limpopo Boy，接著在八強賽中力退美國選手 Capjay，隨後再戰勝來自南韓的 Lockerzee，展現超齡的沉穩與實力。
另一組賽事中，來自南韓的 Yoon Ji 同樣展現強勁實力，證明自己在韓國區決賽奪冠絕非偶然。擅長 Waacking（甩手舞）的她，先後擊敗日本舞者 Chaa 與西班牙選手 Xelyna，憑藉精彩演出令人印象深刻。四強賽中，她迎戰地主選手Stalamuerte。身為八位國際外卡選手之一的 Stalamuerte，是瑞士備受推崇的嘻哈即興舞者。儘管面對實力堅強的地主好手，Yoon Ji 仍以出色表現征服現場觀眾，成功挺進冠軍決賽。
冠軍決賽上演一場令人難忘的巔峰對決，由嘻哈舞（Hip-hop）正面迎戰甩手舞（Waacking），兩種截然不同的舞風激盪出精彩火花。最終，Willis 憑藉令人驚豔的舞技征服全場觀眾，成功奪下世界冠軍頭銜，也為本賽季橫跨全球、共舉辦 167 場賽事的 Red Bull Dance Your Style 畫下精彩句點。
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Red Bull Dance Your Style 世界總決賽還有哪些精彩亮點？
Sadeck 以結合雨傘元素的壯觀群舞編排聞名，相關作品曾在社群媒體上引發熱烈迴響。這次他巧妙融合街舞與劇場舞台藝術，透過充滿視覺張力的編舞，為現場觀眾帶來令人驚豔的視覺饗宴。
早在世界總決賽登場前，蘇黎世就已掀起一股街舞熱潮。10 月 21 至 22 日，來自世界各地的 60 位舞者齊聚 Schiffbau 場館，參加兩場資格賽，爭奪最後八個晉級世界總決賽的席次。
成功通過資格賽、晉級世界總決賽的八位各國冠軍分別為：
- Sharay: 哥倫比亞－自由風格舞蹈（Freestyle）
- Happyfeet: 紐西蘭－嘻哈舞／自由風格舞蹈（Hip-Hop／Freestyle）
- Yoon Ji: 南韓－甩手舞（Waacking）
- Slayer: 英國－機械舞（Popping）／當代舞（Contemporary Dance）
- Lil Syd: 奧地利－嘻哈舞（Hip-Hop）
- Hector: 丹麥－嘻哈舞（Hip-Hop）
- Willis: 法國－嘻哈舞（Hip-Hop）
- Ringo Winbee: 日本－機械舞（Popping）
這八位晉級選手將與另外八位國際外卡選手同場較勁，分別是 Candyman、Stalamuerte、Capjay、Locker Zee、Limpopo Boy、Xelyna、SonYa 和 Chaa。
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重溫 2026 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽精彩時刻
點擊下方影片，完整重溫 Red Bull Dance Your Style 蘇黎世世界總決賽的精彩內容。
Red Bull Dance Your Style World Final livestream
Dancers from across the globe hit the floor for one last battle, with the crowd deciding who earns the crown.
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