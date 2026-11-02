2026 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽：法國街舞高手 Willis 奪冠

另一組賽事中，來自南韓的 Yoon Ji 同樣展現強勁實力，證明自己在韓國區決賽奪冠絕非偶然。擅長 Waacking（甩手舞）的她，先後擊敗日本舞者 Chaa 與西班牙選手 Xelyna，憑藉精彩演出令人印象深刻。四強賽中，她迎戰地主選手

。身為八位國際外卡選手之一的 Stalamuerte，是瑞士備受推崇的嘻哈即興舞者。儘管面對實力堅強的地主好手，Yoon Ji 仍以出色表現征服現場觀眾，成功挺進冠軍決賽。