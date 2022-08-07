Win Your Own Artwork Signed By Checo

如果你擅長使用顏料、水彩或蠟筆，那麼只需提交慶祝 Checo 在摩納哥歷史性勝利的作品，你就有機會贏得金錢無法買到的獎品。

Oracle Red Bull車隊希望你提交自己的藝術品，以慶祝 Checo 在本賽季早些時候標誌性的勝利。

不管你擅長什麼類型的藝術，任何人都可以參加本次比賽，獲勝者將獲得由 Checo 親筆簽名並裝裱的作品版本！ 一位幸運的獲勝者還可獲得 1:2 Pérez 特別版摩納哥賽事的迷你頭盔。

Recreate This Photo And You Could Win A Copy Of Your Art Signed By Checo © Vladimir Rys

你所要做的就是根據上方的圖片創作自己的作品，然後經由 Sauce Video 上傳

獲勝者將由車隊出色的自由攝影師 Vladimir Rys 選出，你將重新創作他所拍攝標誌性的照片。

比賽現已開始，並於 2022 年 8 月 31 日結束，如果有興趣趕快開始創作吧。

祝好運!