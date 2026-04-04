Wings for Life World Run record holder Jo Fukuda from Japan holding a can of Red Bull
© Keisuke Kato
Running

福田穰談聰明訓練：少跑，反而更強

想知道該如何提升跑步表現嗎？我們向來自日本的職業馬拉松跑者福田穰（Jo Fukuda）請教了一些專業建議。他的秘訣，可能會讓你感到意外。
由 Agata Strausa 編寫
4 min readPublished on

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Wings for Life World Run

全球最大規模的路跑活動重磅回歸第13屆。 來自世界各地的跑者與輪椅使用者將在同一時間出發，懷著同一個目標前進——為尋找治癒脊髓損傷的方法而奔跑。

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跑步看似簡單，但要提升跑步體能，本身就是一門科學。如果你報名了 10K、半程馬拉松、全程馬拉松，或任何長距離賽事，你大概都曾想過：到底需要訓練多少，才能在比賽當天準備就緒？又有哪些訓練能讓自己跑得更快、更強？
為了找出答案，我們訪問了日本長跑選手兼資深跑步教練福田穰。這位 35 歲的跑者曾與馬拉松傳奇 Eliud Kipchoge 一同訓練，並且是Wings for Life World Run現任世界紀錄保持人。這項獨特的全球賽事中，參賽者不是朝著固定終點線前進，而是會被一輛持續前進、沿途逐步淘汰跑者的「Catcher Car」追趕。
Jo Fukuda powers through the night at the Wings for Life World Run App Run 2025 in Fukuoka, Japan.

Fukuda broke the Wings for Life World Run record in 2025

© Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

2025 年，福田穰在被追上前跑出了驚人的 71.6 公里，寫下這項賽事史上最長距離紀錄。在這裡，他分享了自己的訓練心得與關鍵訓練方式，特別適合已經具備一些跑步經驗、並希望將耐力與表現提升到更高層次的跑者。

建議 1：為什麼穩定的每日跑步，比偶爾一次長時間訓練更有效

Jo Fukuda running and hydrating during the Wings for Life World Run 2024 in Vienna, Austria

Fukuda has plenty of experience when it comes to distance runs

© Philip Platzer for Wings for Life World Run

在這次獨家專訪中，福田穰解釋了為什麼穩定、每天持續的慢跑，往往比偶爾才進行一次長距離訓練更有效。
「對於那些已經能跑長距離、還想跑得更遠的人，我一直強調，每天慢跑是非常重要的，」福田穰表示。「有很多人會一次跑上 30 或 40 公里，然後隔天休息恢復。」
「相反地，我會建議每天至少穩定跑 12 到 13 公里。真正能幫助你建立更長距離跑步能力的，就是這樣每天持續去跑。」

建議 2：如何讓訓練節奏與比賽配速接軌

Jo Fukuda celebrates crossing the finish at Red Bull Sazanso 2025 in Fukuoka-shi, Japan, with a can of Red Bull

Fukuda is passionate about running for those who can't

© Keisuke Kato/Red Bull Content Pool

準備比賽時，混合不同類型的訓練非常重要。但依照福田穰的看法，有一種方法對建立比賽配速的自然感特別關鍵：反覆進行短距離高速間歇。
「我最喜歡的訓練方式，是做 10 到 12 組每組 1 公里的重複跑，」他解釋道。「我跑這些課表時的配速會比比賽配速更快，事實上，是快很多。除此之外，我每天也會持續進行長距離、慢節奏的慢跑。」
福田穰的跑步公式其實可以很簡單地總結：把短距離、高速度的間歇訓練，和長距離、輕鬆節奏的慢跑結合起來。
「當你把這兩種訓練結合起來——短距離、非常快，和長距離、很慢——比賽所需要的那個中間配速，自然就會連接起來並逐漸成形，」他說。短時間內快速奔跑，以及長時間以慢速跑動，能幫助你在真正比賽、需要跑出那種介於兩者之間的配速時，一切自然銜接到位。

建議 3：肌力訓練不一定需要健身房會員資格

雖然有些跑步專家建議每週去健身房訓練幾次，但福田穰採取了不同的做法。
「我其實不太使用健身房器材或機械，」他說。「重點比較在核心訓練。但如果你不去強化那些較大的肌群，最後就會變成過度依賴像小腿這類較小的肌肉，力量也會因此流失。」
福田穰著重於鍛鍊臀肌與腿後肌等部位，例如手持啞鈴進行推式動作。對他來說，強化這些關鍵肌群，能提升跑步效率，並幫助自己在長距離過程中持續維持力量。

建議 4：享受跑步、補足能量，並與他人一起跑

福田穰強調，當你站上像 Wings for Life World Run 這類長距離賽事的起跑線時，享受比賽的重要性其實不亞於訓練本身。
「第一，先好好享受賽事現場的氛圍——這真的非常重要，」他說。「第二，如果你想跑長距離，一定要確實在比賽途中補充能量，並恢復體力。」
「第三……這點可能和第一點有些重疊，但和別人一起跑，真的會大幅提升樂趣，也更有動力去完成長距離。所以我會說——找個朋友一起跑吧。」
Participants of the Wings for Life World Run 2025

Running with friends is way more fun

© Filip Nagy / Red Bull Content Pool

談到補給，福田穰說得很具體：他建議每跑 5 公里就補充一次營養，才能維持能量與整體表現。對他來說，把樂趣、同伴陪跑，以及正確補給結合在一起，能讓再極端的長距離挑戰也變得更享受、更能持續下去。

如何報名參加 2026 Wings for Life World Run ?

想支持 Wings for Life World Run 的公益理念，也想看看自己的體能到了什麼程度嗎？歡迎在 5 月 10 日加入這場全球行動。現在仍可透過 賽事官方網頁報名參加。活動也將於Red Bull TV進行直播。

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