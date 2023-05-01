職業三鐵運動員Braden Currie提醒你參加Wings for Life World Run要注意的事

這位充滿傳奇紀錄的紐西蘭三鐵職業運動員Braden Currie，在幾年前於奧克蘭漢普頓唐思賽道上參與Wings for Life World Run活動，並跑出將近60公里才被終結的驚人記錄；但卻因為他對於補給和跑步規劃的某些疏忽，為此留下了一段不太好的體驗。

這次特地邀請Braden Currie來分享他參加Wings for Life World Run的故事，以幫助想要參加這場別具意義路跑賽事的你，能有更棒的體驗！

Braden Currie的話

我在奧克蘭的第一次Wings for Life World Run也是一次非常有趣的經歷，但這卻不是我做過的最有計劃的賽事活動。

在當時我於晚間11點以非常雀躍的心情出現在漢普頓唐思賽道！在當時的我除了沒有預先吃晚餐之外，更沒有在事前規劃好應該要用多少的配速來跑這場賽事，另外也沒有設想到及將追逐跑者的終結者號會用多少速度追上。

當活動的起跑槍聲響起，我就用最快的速度衝出跑道，因為我知道30分鐘後終結者號就會出動追逐跑者，只要被他追上的人就算結束！因此，我沒有事先規劃整場賽事的配速，只想著只要領先其他跑者，我就有機會可以獲得最後的勝利。

Wings for Life World Run NZ 起跑線 © Graeme Murray

然而，在戶外跑步對我來說真的是一件非常有趣的事情，尤其是現在已經接近晚上11點30分左右，我還在外面參加一場路跑賽事！光這點就能令我非常的興奮，因此不知不覺就越跑越快。

當跑超過21公里的時候，我便知道如果以目前的速度持續跑下去，終結者號大約要到150公里左右才會追上我，終結我跟它的比賽。當下的速度應該是我有史以來跑過配速最快的21公里！後來開始意識到我應該要放慢速度來跑，因為這場賽事並沒有任何的補給站可補充能量。

接著沿途不斷有人告訴我，我已經處於世界領先的地位與名次，雖然一直想放慢速度來跑，但內心卻不想因為放慢速度而失去原有的優勢及排名，但後來我仍將速度稍微放慢一點點，以保留體力做好最後衝刺的準備。

在經過大約3小時跑了大概40公里之後，身體開始感受到不舒服及疼痛感，除了賽前跟賽中沒有確實的分配速度之外，在能量補給上也沒有事先做好規劃，同時最大的失誤就是穿上不適合長跑的跑鞋，因為從一開始我就沒預料過，自己會跑超過21公里以上卻還沒被終結者號追上。

幸運的是！我在56公里時跑上了高速公路，同時所有的跑者也都被終結者號追上，因此，我便坐在路邊等待終結者號來結束比賽！當時我腦中已經想好要喝上一大瓶水補充，並吃上一頓營養的餐點及好好的睡上一覺。

直到隔天清晨！當我睡醒之後，發現自己的雙腿已經無法行走，只好找來輪椅讓自己能順利到達機場搭飛機返家。

有了這次很棒的經驗之後，也對自己說下次參加一定不要隨便跑超過50公里的距離！賽事後有人問我，對於這次的結果會後悔嗎？我回答他：我不後悔！因為Wings for Life World Run讓我知道任何一場比賽事前的規劃與安排有多重要。

針對Wings for Life World Run的賽事，Braden Currie提出三大“不該做什麼”的建議：

不要忘了在跑步前補充一頓營養的餐點，同時在賽事的過程中要分配體能與制定水份的補充計畫。 不要穿缺乏支撐性的跑鞋下場，一雙適合長跑的鞋子能幫你完成這項有趣的賽事！ 不要在沒有制定比賽計畫與配速時，就用盡全力衝刺。你要想一想在終結者號追上你之前，你應該要用多少的配速來安排，以及要用多少的配速來完成自己原先設定的目標。

3分鐘 2022 Wings for Life World Run的精彩花絮 來自 192 個國家/地區的 161,892 名參與者在全球165 個國家/地區，齊齊上陣，參加 2022 年 Wings for Life World Run。