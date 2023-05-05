【WFL 大使故事】椅人 Chair man Leo 椅人：期待有一天跑在你身邊的是我

一個正值青春的20歲大學生，被無法自理的經驗打擊，難以承受須終身坐輪椅的事實，Leo曾自暴自棄，直到父母告訴他：「不管你怎麼樣，永遠是我們的寶貝。」他激勵自己：「我的命運就是這樣，這是我人生的課題，必須克服」，並逐漸體會「因為人生不一樣，每個人才變得特別」，轉念後因朋友確立方向，透過「椅人」的身份重新「站起」。

輪椅也無法阻止挑戰的心

朋友一句玩笑話：「你屁話這麼多，怎麼不去當Youtuber？」啟發了歷經車禍的Leo，抱持著「意外不知何時發生，人生有想做的事情就去嘗試吧！」而開始拍片。椅人Leo說：「我想要克服因為身為輪椅族，被制約『這個不能做、那個不能做』的勸阻。今天我身為正常人去做這些事情也是有風險，難道要因為風險而放棄機會？」

椅人想透過影片的行動讓輪椅族知道「受傷並沒有毀了你的人生」，他嘗試攀岩、衝浪、三鐵，縱然體驗中頻頻受挫，也希望示範讓行動不便者可不受限生活、大眾理解輪椅族想從事多元活動。身心障礙者接觸運動很困難，椅人說：「受傷後我認識一些身障朋友，從小都沒有體育課，我認為很多事情並不是無法克服，而是能不能想辦法解決，我不喜歡大家一直把話說死，認為不行。」

成為輪椅族後，他發現身障者資訊與流通管道稀少，網路上尋求資訊困難，椅人舉例：「如果我要去打籃球，一般人是直接去運動場打球，但坐輪椅的人會需要一台籃球輪椅，然後要找到可以跟你一起打球的人。」要如何做到這些資源？YouTuber椅人Chairman的影片成為讓輪椅族取得資訊的平台。

直立人與輪椅族的雙重經驗 為溝通開創機會

除了身體侷限，最令人難受的仍是刻板印象，身心障礙者、輪椅族常因人們的眼光與無知受傷，椅人拍下〈注意！千萬不要對輪椅人士說的十句話〉與日常生活，開創機會讓一般人了解如何與輪椅族互動。椅人說：「抱怨是很沒意義的事，因為不了解才會產生歧視霸凌，甚至憐憫，我相信理解後就不會有這些心態，所以盡量試著讓他們願意接受。」

「況且，我曾經是直立人，所以我更能從直立人的角度去思考。」意識到能可運用受傷前後的經驗，設身處地思考，受傷前後的不同身份經驗，讓他成為兩者的溝通橋樑，他說：「我也是受傷後才更了解輪椅族生活，畢竟從小到大，一般人如果沒有遭遇身旁人經驗，不會有機會知道其他人適合生活的方式。」

椅人 Chair Man Leo © 椅人

生活實測中追求輪椅族的自立性

相信「不是輪椅族，也能了解輪椅族的生活」，他實測生活周遭的無障礙環境，讓大眾理解現存環境不合理的使用難度，影響公部門改良設施，他說：「我追求的是身心障礙者的自立性。看到無障礙設施『好像都有設立』，使用時卻要人幫忙，這樣設施就變得沒有意義。」也親身示範路人騎上人行道、停車擋道所帶來的不便。影響力不只為輪椅族發聲，同時還涉及娃娃車、行動不便長者，呼籲大眾關心生活空間，保有體貼尊重的觀念不只為輪椅族，也是為了每個人的老年未來。

「我後來自己想要拍影片、去影響別人，都是環環相扣，當你受到別人鼓勵，你會想鼓勵別人，這是一個善的循環」椅人Leo說，在醫院認識僅有頭部能動，還是仍努力體會生活，甚至工作、出國傷友，他提醒自己別花力氣埋怨，用行動追求享有平等權利的理念。

希望到時候，在你身旁跑的人是我

他擔任Wings for Life大使，看見出發的人為不能跑的人而跑，他說：「雖然脊椎損傷患者，卻願意為了別人而付出，這件事本身就已經很感動了。」他始終相信，「很多事情在你沒有嘗試之前，永遠都不可能成功；在嘗試之後，才會知道可行方法。」因此從不放棄自己能再跑上賽道，「雖然現在還無法恢復跑步的生活，但期待那一天盡快到來，希望到時候，在你身旁跑的人是我。」