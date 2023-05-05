【WFL大使故事】DUNCAN 當肯 畫畫像我的路跑，用盡力氣也要畫下去

有時是短跑，有時是馬拉松

自稱三分鐘熱度的 Duncan，每天創作的狀態不一定，但就算畫畫是夢想，他不諱直說：「但我連最喜歡的事也會懶，也要逼自己。」常拖到最後罵自己：「再不畫就完蛋了你！」

從網路圖文創作粉絲專頁得到靈感起家，Duncan透過圖配短文案的創作分享生活觀察，從身邊好笑的人事物取材，也讓天馬行空的創意聯想至生活事物。

這樣的他，有時是短跑選手，攫取靈感像是天生神力，半小時就完成進度；有時則是馬拉松，除了睡覺跟吃飯以外都在畫，進入心流而廢寢忘食，一天要畫上18到20小時。

作畫從未離開生活

但Duncan重回夢想的路途，其實是一條迂迴的路。大學時家人不贊成唸美術，因此他升學時放棄透過設計畫畫營生。大學時在外縣市工作；回到花蓮換過許多職業謀生，民宿的櫃台、去市集擺攤⋯⋯；上台北追夢，求職的路並不順遂，做過一兩份工作維生，才轉作跟創作設計相關的事情。

然而，畫畫這件事，從未離開他的生活，任何物品都有可能成為他塗鴉作畫的機會，隨手就塗鴉自己的安全帽、自己的機車，當肯說：「我的想法很簡單，就是我想要一頂跟別人不一樣的安全帽，就自己畫一頂。」

在生活中一直畫、一直畫，隨意的Doodle創作出他生活的風景。Duncan無法掩藏自己喜歡畫畫的心，跟自己說，我還是喜歡畫，把它當作課餘或者是下班後的興趣。

Duncan透過繪畫讓更多人認識Wings for Life公益路跑賽事 © Duncan

「當肯」的誕生

如果一開始不顧家人反對，執意念美術相關科系，會比較好嗎？Duncan不只一次想過這個問題，「我有可能會比現在更會畫畫，但當肯可能就不存在」，因為當肯正是來自於他沒有走相關科系的成果。「我也許成為體制內的設計師或是創作者，但這些繞來繞去的人生經歷對我來說，在創作上是有益的」，不同的際遇成為他勾勒圖文世界的線條，迂迴的路不曾悖離熱愛畫畫的運行軌道，如今創作出「當肯」，是他「最大也最意外的成就」。

這項成就讓他不停追求著，希望創作有深度，不只是好笑等反應，可能是觀看的人能夠要思考或反省，也可以透過那些「梗」感覺到Duncan在試圖跟他們溝通。不管觀看者誤解與否，每個人解讀圖的方式不一樣，只要大家能對這東西有反應、有感覺，「對我而言那就成功了」Duncan說。

自己就是紀律的化身

當肯不只是他筆下的主角形象，也是他日常對話的樣子。律己的他自我克制方法，正是「創造出另一個自己」對自己喊話。「我不是一個自律的人，我很清楚這一點。有時候非要等到『火燒眉毛』，有一個我浮現對自己大罵：『好了夠了！你該做正事了！』然後我才會去做。」透過自我對話「提醒」自律，能夠抵達創作這條路，當肯很感謝自己，他曾自問：「如果連自己最喜歡的事情，都只能三分鐘熱度的話，我幹嘛活著？」

雖然本身不太會跑步，但如果當肯把追求夢想當成是被終點追著跑的Wings For Life，回想著：「我第一次參與活動，『啪！』一聲鳴槍出發，和大家開始一起跑的時候，你會有一種很強烈的感覺——我可以做到！ 不管跑得好不好。」他不想放棄，想要用盡方法試試看，做那個被終點（終結者號）最後抓到的那個人。

夢想的意志力

曾經放棄夢想，又重新拾回畫筆，如今的當肯難以想像再放棄，因為他「終於完成一個從小到大的夢想」。當肯說：「我有想像過如果手受傷斷了，或者再也看不到了，無法再畫一定很痛苦」。

但是他信心十足說：「我一定會想到辦法繼續畫，就算看不到、手斷了，也不會放棄創作！」跟跑步比起來，Duncan對於畫畫，更擁有永不放棄的意志。