【WFL大使故事】戴資穎：在夢想的奔馳路上找到樂趣，奮戰中哼唱自我的人生成名曲

戴資穎在羽球賽場上揮拍的身影，帶給台灣人與球迷無盡的運動家精神與驕傲。她寫下「或許我不會是最好的，但會是盡了自己最大努力」，她的靦腆害羞如鄰家女孩，每次極速的揮拍卻鼓舞眾人，向我們證明一個在「賽場上沒有永遠的贏家，只有不斷進步的人」。

縱然曾為世界羽球女單排名第一，Red Bull 運動員戴資穎仍坦言對跑步有「害怕」的地方，「跑步是所有運動重要的環節，為了增加肺活量跟體力，訓練的時候會有大量跑步練習。不過平常運動量很大，我無法很享受跑步的過程，因此『邊跑步邊唱歌，會讓我心情比較好，覺得時間過比較快』，跑步不再是無聊的事。」戴資穎誠實道出和許多人一樣不特別愛跑步的心聲，但她堅持著。

跑步是訓練不可或缺而必須堅持的事，也是自由抉擇的象徵，「跑步不用受限人數，自己有時間就出發。累了，想要跑得快、跑得慢，都是取決於自己」，戴資穎所說的想法，也許正是她努力掌握人生配速的方式，以生命力揮拍出自己的模樣。

夢想的空白期振翅而出的理想未來

每個人難免遇到對所愛放棄的時刻，從小接觸羽球的戴資穎，也曾在小學時渴望像同伴回歸日常生活，一度想放棄羽球，家人對她的選擇給予包容，直到她因擱置夢想而無所適從，決定重拾球拍。「媽媽跟我說：『這次是妳自己決定要回去打球！』我就再也沒有說過不打球，等於是下了很重的決心！」

戴資穎回憶這段空白期，等於是幫助重返夢想的球場，但升上國中時卻因手傷無法比賽，戴爸帶她尋遍治療管道，傷勢一年未見好轉，儘管如此，她也沒有就此放棄，透過其他訓練維持運動、調整狀態。如今回想，她才發現這是影響一輩子的事，「可能那時候家人很擔心，但我年紀還小不懂嚴重性。當時手痛我就練腳，還好最後有好起來，如果真的不能繼續打球，讀書可能也太晚了。」也讓她試著想像，脊椎損傷患者在某種情境之下失去既有生活，一無所有的感受。

緊密扶持共創的台灣價值

在羽球女單選手的路上，戴資穎看似是獨自在賽場上揮拍，卻有無數後盾共同成就著「台灣價值」的榮耀。戀家的戴資穎率先感謝說：「家人全力支持跟陪伴我運動，是我全面的後盾。」家庭生活的向心力使她無後顧之憂上場。球迷支持的力量，也讓戴資穎強調：「在人生堅持目標的路上，球迷陪伴我走過這些時刻，對於我的歷程，甚至都記得比我更清楚，也讓我知道作為運動員的正向信念，如何影響他們面對人生的態度跟選擇。」

除了不放棄的自己，能讓戴資穎在賽場上不斷進步的人，還有教練賴建誠與運動團隊的扶持。以靈動刁鑽、創造力打法世界聞名的戴資穎，從小隨父母征戰台灣各大球場，習得多元多變、假動作出奇制勝的戴式風格，但是在她開始接受正規訓練時，這些從羽球場館學習的路數，卻難以被科班訓練認同，戴資穎還記得：「小時候到學校不被教練認同的感覺，畢竟我的打法不是主流標準的基本動作，也不受當時教練的喜愛，也許保有特色很重要，但是要在合理的情況下。」

她因此在邁向運動殿堂的訓練上，不斷優化球技，改良「致勝球和失誤率高」的戴式球風。「不能只有保有自己、什麼都不學，我還是需要進步，知道自己不足的地方在哪裡，我就要把它做好！」在堅持自我與符合目標間虛心求得平衡。戴資穎說：「我很幸運，我的球路一直不被認同，特色就是『不一樣』，堅持自己本來的模樣很難拿捏，直到我的堅持有所成果。」

Tai Tzu Ying © Red Bull Taiwan

相信自己創造每一場經典對決

戴資穎左手上的刺青讓國際媒體注目，「相信自己」四個字穿梭在蛇的圖騰，正是生肖屬蛇的父親戴爸賦予她的核心價值，讓戴資穎在球場貫徹「相信自己，永不放棄」的精神，而她虛心接納自己的「不完美」，展現動力追求更好的結果。過去面對「難道不想拿冠軍來證明世界第一寶座？」的質疑，她展現的是「這需要證明嗎？」的篤定，以自己全力拚搏的突破精神，不畏懼挑戰的價值信念，超越獎牌賦予的意義。

戴資穎在球場上的身影始終激勵著球迷，而她從為自己努力揮拍的身影，也激昂為台灣奮戰的精神意義，在東京奧運冠軍戰曾獲得775萬台灣人觀賽，等於台灣3人中就有1人為她加油。戴資穎的愛戴不只在賽場上的身手，她堅持自我所創造的影響力，一再演繹出超越自己的經典對決。

勇於挑戰自己，堅持自我打法，讓我們看見在努力中展現不同可能的戴資穎，儘管同樣害怕著跑步，她擔任大使擁抱Wings For Life的價值：「當大家聽到路跑沒有終點，會問我：『那怎樣才是終點？』這一切就是『可以跑多遠就多遠，跑到你被車子追到為止，就是終點！』」就像她為夢想奔馳而找到樂趣，在堅持奮戰的路上努力，哼唱著自我的歌。