起床第一件事情是拿你的手機嗎? 這是否也是睡前最後做的一件事? 你是否花周末大多數的時間在煩惱周一早上需要做的事呢?現在你是否想要停止點頭嗎? 好吧 ，放你一馬。

英國 最近的一份報告 指出有六成的人認為自己在工作上感到壓力。考慮到這一點，我們與一系列的專家進行訪談，從健康專家到成功做到工作平衡的職場人士，從中獲取他們的密技來幫助你改善自身的問題。

1. 關掉(手機)

Lucie Kerley © Lucie Kerley

"從工作的電子信箱、社交平台上的更新、部落格文章的發布到滑Tinder看看誰跟我配對，以及與家人朋友的對話 – 真的是讓人感到筋疲力盡。"

在參加了英國電視節目In Solitary的社會實驗之後，她在那裡度過了五天五夜的單獨監禁，沒有任何人陪伴的生活，(包括她的手機)，她聲稱自己的生活徹底改變了: "我決定從此以後把手機通知關掉。唯一有的鈴聲是FaceTime的視訊通話或是電話 – 這是我唯一選擇讓手機發出聲音的時候。"

她鼓勵其他人減少對手機的依賴度: "我建議你嘗試看看。把手機關掉。晚上要出去吃飯嗎? 不，你不一定都要為了Instagram拍張食物的照片。把手機放下來並且有存在感 – 與一起吃飯的人和之中的對話會很感謝你這麼做。"

2. 跟朋友打打電話

Rob Illidge © Rob Illidge

“身為創業家的生活是很艱難和漫長的，其中的高低起伏比我所記得的還多。" 一家位於曼徹斯特的小型社群媒體公司， Social Republic 的執行長 Rob Illidge 指出。"當你過勞的時候感受到倦怠感幾乎是無可不免的 – 正當一切順利進行並且你在正確的道路上時，又會有些事發生讓你駛離正軌。

"我經歷過所有的一切 – 過勞感、緊張和低潮。我竭盡所能，把利潤和績效看得比工作生活平衡還重要。這是我的生意，我想，為何不可?"

但是他相信在尋求他人支持之後，他現在的狀況好很多: "經營一家公司在某個節骨眼上你會需要幫助才能成長，不管是朋友或是心理治療的意見，或是招募團隊新的成員。跟別人聊聊你的問題，你會瞬間感到壓力的減輕。"

3. 注意休息時間

"大多數的人感到壓力重重，為了證明自己而超時工作，這包括坐在位子上一整天，不然別人會認為你不夠努力。不過記得，如果你都不照顧好自己身心健康，別指望你的工作會。"

"離開座位半個小時的時間好好享用你的午餐(別忘了你在吃飯!) 如果所在位置可以的話去散步一下，這對你會很有助益。"

4. 寫下來

不管是在日記上、一張紙或是iPhone記事本上隨意寫下你的想法。" Lucie Kerley極力建議養成記錄所有事物的習慣。

“我一直認為寫作是很舒壓的方法，並且當我必須想通一件事的時候是一個很好的方式來表達自我。這也是一個創意的出口，讓你能反思自己的狀態，回想曾經以及正在經歷的事情、以及接下來可能走的下一步。是一個非常好的宣洩。"

5. 找一個抒發管道

Exercise charges your brain as well as your body © EyeEm; Getty Images

儘管Rob有很多方法讓工作拋在腦後– "我有曼徹斯勒足球俱樂部的一張季票，和我打很多電玩，都帶有逃避現實的元素" – 當尋求立即的發洩管道時，他會戴上他的拳擊手套。

6. 將自己沉浸在podcast中

Aviva Jewe相信當你在工作或是在家中心情低落的時候，激發自己靈感的最佳方法之一就是聽聽podcast。 "任何想的到的主題都有podcast可以選擇。"

這可以是一部 扭曲演藝圈的 喜劇，一系列 身心健康的訪談 ，或是你在四年前答應同事要聽的 命案疑雲系列 。"這些不會讓你的工作消失，但是它們會讓你度過愉快的一天。你可能會學到一些可以減輕生活壓力的東西。Aviva說道。

7. 慎選朋友

"當我們感到不開心的時候，並且感到生活不易時，你的周遭通常會開始反映出這一切的混亂。Lucie說道。"進行一個很好的大掃除，你會比較放鬆。同時也可以檢視一下你生活中消耗大多數精力的友情及關係。"

"你的付出有回報嗎?還是他們只是在消耗你? 選擇當一位啦啦隊也不要成為別人人生的心情破壞者，也把這樣的規則套用在你保留的友情和關係上。"

8. 記得這一句話

Theodore Roosevelt曾說過'比較是快樂的竊賊。' Jewel 相信出自美國第26屆總統的至理名言至今還很受用，尤其是在社群美體上:

"如果你感到壓力並且因為在社群媒體上聽到或看到甚麼而覺得別人都過得比你好，別忘了，大家都在經歷自己的人生歷程。– 你可能不了解整個故事。至於這山望著那山高，你怎麼知道另一頭真的比較高呢?"

9. 多多利用Red Bull Wingfinder