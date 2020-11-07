在任何時間管理大師的名單中最不會被提及的一點就是一整天可以做幾次短暫的休息，可以讓你更保持專注力和精力充沛。你會發現在一件工作任務到下一個，或是會議間都會更有精力。這是很重要的，因為在這短暫的幾分鐘之間代表你可以回想剛剛才完成的任務，並且清理一下腦袋的思路以進行下一個任務。如果你喜歡，也可以就放空閉上眼睛幾秒鐘的時間。會很值得的。 其他推薦的休息方式會是在一天短暫的離開崗位，步要做跟工作相關的事。例如在Red Bull TV上觀看

，或是拿起遙控器在你的PlayStation上看一場美式橄欖球。可是會奏效的! 別忘了如果下午低迷的時候可以來罐Red Bull。