在家上班的時間管理密技
© Red Bull UAE
當你總覺得無閒暇時間可參考的文章。
發佈於
歐，時間! 你跑去哪兒了? 你總是來來去去。好啦，別浪費更多時間了。你已經看到標題，你也點進來了，也知道可以預期甚麼內容。一起繼續讀下去吧，大家! 有很多要說的。
時間管理的順序重點就是要學習如何管理你的一天，每天或每個禮拜做一些小小的改變能夠反映在較長的時間上。當你學習一個新的技巧的時候，不可能一夜出師。放慢速度，你會找到你自己最完美的節奏。
如果願意，你可以把這個當作你的回家功課。
前一天晚上先準備好
為明天做足準備是一種行之有效的方式讓你組織和充分利用你的時間。帶著你最愛的記事本，不管是紙本的還是數位化的，把你明天該做的事洋洋灑灑的紀錄起來，去睡一覺，起來知道你會更清楚知道，並且準備好將每個任務各個擊破。小事一件!
讓自己休息一下
山地车在家也能骑
在任何時間管理大師的名單中最不會被提及的一點就是一整天可以做幾次短暫的休息，可以讓你更保持專注力和精力充沛。你會發現在一件工作任務到下一個，或是會議間都會更有精力。這是很重要的，因為在這短暫的幾分鐘之間代表你可以回想剛剛才完成的任務，並且清理一下腦袋的思路以進行下一個任務。如果你喜歡，也可以就放空閉上眼睛幾秒鐘的時間。會很值得的。 其他推薦的休息方式會是在一天短暫的離開崗位，步要做跟工作相關的事。例如在Red Bull TV上觀看Ultimate Rush，或是拿起遙控器在你的PlayStation上看一場美式橄欖球。可是會奏效的! 別忘了如果下午低迷的時候可以來罐Red Bull。
查看電子郵件
當談到電子郵件的時候，感覺起來一整天都沒停過的進來。 到底是要怎麼在不斷被打斷的等待回覆信件中把任何事情做好? 回答是會很困難。為了要解決這個問題，只需要先讀，然後在一天設定好的時間內回覆電子郵件。如果你一定要讀完並且很常要回覆的話，你可以在一個工作天中做五次的察看。如果可以的話降低成兩次。如此一來可以讓你有更多時間做深度的資考，並且給你機會發想出老闆期待你能提供超有程度的想法。
現實一點
別讓你的一天超過負荷，然後讓自己沉浸於沒有達到你想要完成的事情的感受。這會變成一種週期，導致更多無謂時間，只會讓你覺得更沒有時間。設定三個重要的事情，當你完成它們時，在繼續到下一個任務。真正了解在你名單上每一樣事情需要花費的時間。如果你認為回覆15封電子郵件需要一天十分鐘的時間，那你在重新想一下。適當的時間管理是指做在有限的時間可以完成的任務。
將一天分成區塊
把日期想像成一個區間或是一段時間，劃分成小時或是半個小時制，也就是所謂的區塊，有助於你是先看到一整天、周或月。這是你生活中的自上而下的視野，一目了然，任何人都可以輕鬆應對。較少的無所適從，當你更了解如何運用自己的時間時，你可以在一個月中重新調整不同的時間區塊。只需每週調整一個或兩個時間區塊，直到你可以輕鬆的管理你的一天。
有了這些技巧，你現在就可以掌控並建立良好的基礎來應對不良的時間管理。然後記得，這都是進行式的過程。別為了失誤而懊惱，一切都是過程的一部分。