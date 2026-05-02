2026 World Fitness Project 觀賽指南

今年是 World Fitness Project（WFP）的第二年，這是一個全新的多賽事聯盟，為競技健身帶來耳目一新的視角。在 2025 年首個賽季大獲成功後，WFP 將世界各地的職業選手與日常運動愛好者聚集在一起；而 2026 年對這個新聯盟來說，將是關鍵的一年——其中充滿全新挑戰、令人興奮的新訓練項目，以及包括 Laura Horváth 與 James Sprague 在內的世界級運動員，他們都希望在這個快速成長的聯盟中打響自己的名號。

在三個巡迴分站——英國倫敦、美國印第安納州與丹麥哥本哈根——男子組與女子組各 20 名運動員將在一系列功能性健身項目中激烈對決，從高強度衝刺訓練、功能性測試，到重量級槓鈴訓練，以及介於其中的各種挑戰。以下是你在 WFP 充滿能量的第二個賽季前可以期待的內容、值得嘗試的訓練項目，以及如何親自跟上賽事動態。

01 什麼是 World Fitness Project (WFP)?

Defending champion Laura Horváth is certainly one to watch © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

World Fitness Project 由前 CrossFit Games 運動員 Will Moorad，與健身非營利組織 Goodlyfe 創辦人 Isabella 和 Jackson Terry 共同創立，是一個建立在明確理念上的職業健身聯盟：以人為本勝過追求利益、誠信勝過走捷徑，並將真正的成就置於一切之上。作為運動總監，Moorad 以分級競賽形式打造 WFP，旨在同時獎勵菁英表現與基層雄心。

在首個賽季中，該聯盟簽下了 40 名頂尖運動員作為支薪職業選手——每位選手都會領取固定薪資以參加現場賽事。賽事體系的最頂端是職業組 (Pro Division)，由 20 名簽約的男女運動員組成，他們在整個賽季中拼搏以爭取積分與排名。在其之下設有挑戰者組 (Challenger Division)，讓未簽約的參賽者有機會透過線上賽取得資格，與職業選手同場競技，並爭奪下一賽季夢寐以求的職業卡。針對更廣大的社群，競賽組 (Competitive Field) 則向所有程度的運動員開放，根據年齡層、技術水平及團隊形式進行分組。

02 World Fitness Project 與其他競賽有何不同？

Luka Đukić feeling the heat at last year's finals © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

WFP 的賽制結構與其他健身競賽不同之處在於——至少以這項運動過去通常在單一週末決定最佳表現的標準來看——它刻意轉向以整個賽季為主軸的敘事模式。

在 WFP 之前，菁英功能性健身運動員全年訓練，只為了那些零散的關鍵時刻，卻沒有任何財務安全網。Moorad 對於這個聯盟想要解決的問題說得很明確。他說：「聯盟制度能創造延續性、故事線、排名、對抗關係與責任感。它讓粉絲能追隨整個賽季，讓贊助商能更有信心地投入，也讓運動員能像其他運動項目的職業選手一樣規劃自己的年度安排。」有保障的職業合約，正是這套理念在制度上的體現——如 Moorad 所說，這翻轉了長久以來把所有風險都放在運動員身上的局面。「它讓運動員能更聰明地訓練、適當恢復，並將競賽視為一份職業，而不是昂貴的興趣。」

03 2026 World Fitness Project 巡迴分站在哪裡？

Copenhagen will once again host the World Fitness Project Finals © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

2026 World Fitness Tour 橫跨三大洲，共舉辦三場現場賽事，每一站的選址都反映出這個聯盟的全球企圖心。

倫敦 Drumsheds：5 月 1 - 3 日

印第安納州 Westfield，Grand Park Pro：8 月 28 - 30 日

哥本哈根 Bella Centre：12 月 17 - 20 日

以下是完整重點整理：

倫敦 Drumsheds：5 月 1 - 3 日

賽季將在倫敦的 Drumsheds 揭開序幕。這座位於倫敦北部子午線水域（Meridian Water）、由舊工業空間改建而成的宏偉場館，已成為歐洲最受追捧的活動場地之一。屆時將有 50 名男子職業選手與 50 名女子職業選手——由簽約職業選手與線上資格賽選手共同組成——與 20 支精銳隊伍同場競技，這也將成為英國境內規模最大的 WFP 賽事。

印第安納州 Westfield，Grand Park Pro：8 月 28 - 30 日

接著，巡迴賽將前往美國，於 8 月 28 日至 30 日在印第安納州 Westfield 舉辦 Grand Park Pro。Grand Park 是美國規模最大的青少年與業餘運動園區之一，是一座廣闊的綜合運動園區，經常舉辦高規格的全國性賽事。同樣的 50 名職業選手參賽形式將延續至本站，而那些與倫敦站資格擦身而過的運動員，也將有機會爭取資格賽席次。

哥本哈根 Bella Centre：12 月 17 - 20 日

賽季最終將在丹麥哥本哈根舉行的 World Fitness Finals 劃下高潮，時間為 12 月 17 日至 20 日，地點設於 Bella Center——斯堪地那維亞規模最大的會議與活動中心。只有在前兩站巡迴賽中累積積分排名前 30 的選手，才能取得總決賽資格；關鍵在於，任何簽約職業選手都不會僅因合約而自動保證參賽席位。哥本哈根站也將擴大競賽範圍，納入大師組、新世代組與年齡分組，使其成為全年賽程中涵蓋層面最廣的賽事。

04 2026 World Fitness Project 有哪些值得關注的運動員？

Jonne Koski acknowledges the applause © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

當槓鈴被推舉過頭、運動員在終點線後倒地喘息時，要在功能性健身世界中辨識出最值得關注的故事，可能並不容易。以下是 2026 賽季值得留意的八位運動員：

James Sprague

這位 WFP 衛冕冠軍帶著眾人瞄準的目標來到 Drumsheds，而他自己也很清楚這一點。這位 23 歲的美國運動員——同時也是 2024 年 CrossFit Games 冠軍——或許是男子選手名單中最全面的運動員：無論面對差異極大的訓練需求，他幾乎都能穩定維持在前五名。他唯一已知的弱點，是最大力量的槓鈴舉重項目——過去的重訓賽事曾讓他失手，包括在 2024 年 Games 的 Clean Ladder 項目中僅拿下第 21 名——但他在其他項目中累積積分的能力，已足以彌補這一點。在成為冠軍之前，他是透過父親接觸到功能性健身；他的父親是一名 Masters 組運動員，曾藉由這項運動克服酒癮，並表示這項運動「幫助我走出一個我從未想過能逃離的洞」。如今，他說：「WFP 有潛力成為改變格局的關鍵。」既然已經贏過一次，他現在必須證明第一次奪冠並非僥倖。在整季賽制中，衛冕冠軍是稀有的猛獸；如果 Sprague 能像掌控槓鈴一樣乾淨俐落地承受壓力，這一年很可能就會屬於他。

Laura Horváth

Horváth 去年 12 月在哥本哈根贏得首屆 WFP 賽季冠軍，而她之所以能做到，是因為即使事情沒有完全照計畫發展，她也拒絕陷入慌亂。這位匈牙利選手——2023 年 CrossFit Games 冠軍、兩屆 Rogue Invitational 冠軍——是前往倫敦前最明顯的奪冠熱門。讓 Horváth 與眾不同的，不只是原始實力，還有她的沉著冷靜。她在哥本哈根奪冠後表示：「經驗、練習、相信自己——不要在壓力下崩潰，不要太常看排行榜，只要專注在下一個任務上，不是我現在在哪裡，而是我要往哪裡去。」這樣的心態在她的奧林匹克舉重中也清楚可見；她曾拿下全國冠軍，並保持槓鈴上搏挺舉紀錄。也別忘了留意 Horváth 的支援團隊，尤其是她的哥哥、教練兼策略師 Kristóf。他們將在場邊為她的每一次動作吶喊助威。

Patrick Vellner

Patrick Vellner 被認為是這項運動中最隨和、最有親和力的選手之一，而在當前競技健身界，沒有什麼故事比他的「最後一圈」更引人入勝。這位加拿大老將——九次參加 CrossFit Games、五次登上頒獎台，且仍被視為這項運動中尚未奪下最高榮耀的最偉大選手——已確認 2026 年將是他的最後一個競賽年。他說：「我對 2026 賽季的計畫，是盡可能參加那些對我的職業生涯具有重要意義的賽事。最後一次為那些多年來支持我的人登場。」Vellner 不僅在休賽期接受了心臟消融手術，他最具代表性的時刻之一，是在 2019 年 Games 中帶著二頭肌撕裂傷參賽，卻仍然拿下第九名。簡單來說，倫敦站或許將讓人們看見這項運動最偉大的競爭者之一，近年來第一次以接近完全健康的狀態出賽。

Laura Horváth and Aimee Cringle go head-to-head on the rings © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Aimee Cringle

如果有一位運動員會從第一下動作開始就得到 Drumsheds 全場支持，那一定是 Cringle。這位英國本土選手——也是本屆 WFP 賽季的二號種子——在首屆 WFP 整個賽季中拿下第二名，並在兩個巡迴分站中一路拚搏，連續站上頒獎台。25 歲的 Cringle 仍在持續發展她在健身領域的天賦，但真正讓她的風格如此吸引人的，是她在比賽中那種不囉嗦、毫不鬆懈的拚勁；尤其考慮到她在 2019 年時，還只是一名護理系畢業生。Cringle 進入 2026 賽季時，帶著強烈的競爭渴望，也有主場觀眾為她加油——對一位仍處於職業生涯早期階段的運動員來說，這是極具威力的組合。

Jonne Koski

芬蘭選手 Jonne Koski 在家鄉波里（Pori）的 CF Varasto 訓練，自 2014 年起便投身功能性健身競賽；當時年僅 19 歲的他贏得 Euro Regionals，隨後不久又在 CrossFit Games 拿下第九名。在這項運動中征戰超過十年，Koski 的游泳背景鞏固了他的自律與實力，也讓他能在競賽場上持續投入努力，並將任何可能的失敗都視為「明年的燃料」。他將自己在功能性健身中的成功，歸功於 2009 年 CrossFit Games 選手 Mikkao Salo；而他在 2025 年 WFP 中取得前 10 名成績，也確保了自己在 2026 年成為簽約選手的席位。此外，他最近也與同為運動員的 Emilia Leppänen 迎來寶寶，兩人被稱為「歐洲最強健情侶」。可以期待 Koski 會帶著一種全新的強度踏上競賽場。他有一切需要證明，也沒有什麼可失去。

Jonne Koski is one half of the "Fittest Couple in Europe" © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Oda Lundekvam

挪威選手 Lundekvam 帶著令人矚目的雙重身分進入 2026 賽季：她本身是 WFP 參賽選手，同時也是 CrossFit Oslo Kriger 的隊長——這支隊伍在 2025 年贏得 CrossFit Games 團體組冠軍，成為史上第一支達成此成就的歐洲隊伍。Lundekvam 與 CrossFit Oslo 集體卓越文化之間的連結——這間位於挪威、擁有超過 1,000 名會員的健身房，據說在 Games 期間緊盯著每一下動作——賦予她一套無法憑空打造的支持系統與使命感。憑藉連續四次前 10 名成績，並一路通過資格賽與兩站 WFP 巡迴賽，成功爭取到哥本哈根席位，別期待 Lundekvam 近期會放慢腳步。

Chandler Smith

32 歲的美國選手 Chandler Smith，如今已是功能性健身世界中最具辨識度的運動員之一。這位前美國陸軍士兵曾多次參加 CrossFit Games——包括 2019、2020、2021、2022 與 2023 年——如今將以職業卡身分進入 World Fitness Project 第二個賽季，準備證明自己。2025 年，他拿下三次前 10 名成績，今年勢必渴望留下強烈印象，尤其是在包含 Echo bike 與槓鈴 power snatch 的訓練項目。

Andrea Solberg

被稱為「倒立行走女王」的挪威選手 Solberg，以第七名的排名來到哥本哈根總決賽，並在本賽季各巡迴分站中展現驚人反彈，分別拿下第七、第四、第三與第五名。在總決賽前，她的成功不僅來自身體自重動作上的優勢，包括倒立伏地挺身與倒立行走，也來自她在硬舉與跑步方面的熟練能力——這組動作組合，可能幫助 Solberg 在哥本哈根取得前 10 名成績。

05 2026 World Fitness Project：訓練項目

Laura Horváth is a formidable mix of raw ability and composure © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

倫敦職業賽（London Pro）已公佈了六項訓練項目，它們清晰地展現了 WFP 對運動員的要求：單一領域的專家在此毫無勝算。

週末賽事以一項極度考驗意志力的雙合動作（couplet）揭開序幕——包含四輪的腳掛單槓（toes-to-bar）、500 公尺跑步，以及男子重量達 83 公斤的過頭深蹲。隨後在項目 2 轉向純粹體操技巧的展示，運動員必須在 13 分鐘的嚴苛時限內，完成攀繩、包含強制原地自轉的倒立走路，以及加重跳繩二段跳。

項目 3 與項目 4 則著重於「體能引擎」的打磨。第三項是一場跨越划船機、滑雪機（Ski Erg）、跳箱與啞鈴的六個動作循環苦戰。而項目 4A 則要求運動員挑戰硬舉的最大重量（1RM）——緊接著在僅僅兩分鐘的休息後，隨即進行項目 4B：在 Echo Bike 腳踏車上燃燒 100 卡路里。這是一組極其殘暴的組合，光是這兩項就足以成為整個週末賽事中討論度最高的話題。

最後兩項訓練回歸到原始速度與力量——也就是純粹的體能基本功。第 5 項是一組嚴苛的吊環雙力臂階梯訓練，中間穿插 18 公尺、90 公斤沙袋搬運；而整個週末則以三輪 power snatch 與過頭槓鈴弓箭步收尾，並限時 7 分鐘完成——這是一場衝刺式結尾，將迅速重整排行榜名次。

整體而言，倫敦站安排的訓練項目，將獎勵那些既能在沉重槓鈴下穩定發揮，也能倒立用雙手行進的運動員——這正是 WFP 一開始就想要讚揚完整且全面的體能能力。

06 如何觀看 2026 World Fitness Project

World Fitness Project is on a mission to make competitive fitness more pro © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

想親自感受賽事熱度嗎？請造訪 World Fitness Project 官方網站，了解三個巡迴分站的購票資訊——倫敦站門票現已開賣，可在此購買——並認識每一位即將踏上競賽場地的運動員。

線上觀看所有精彩賽事：World Fitness Project 總決賽將在 WFP 官方網站 與 YouTube 進行直播。