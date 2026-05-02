Jonne Koski celebrates just after finishing at the last heat of the World Fitness Project Finals 2025 in Copenagen, Denmark.
© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool
Fitness Training

2026 World Fitness Project 觀賽指南

從 Laura Horváth 到 James Sprague，這份 2026 年世界健身計畫（World Fitness Project 2026）指南將為您介紹備受矚目的運動員、訓練課表以及重要賽事。
由 Ed Cooper 編寫
12 min readPublished on

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Laura Horváth

Hungary's Laura Horváth is a titan of the fitness training world, named The Fittest Woman on Earth in 2023 and winner of the World Fitness Project in 2025.

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Jonne Koski

Finland's fittest man, Jonne Koski is a star of the international fitness training scene.

FinlandFinland

Summary

  1. 1
    什麼是 World Fitness Project (WFP…
  2. 2
    World Fitness Project 與其他競賽有何不…
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    2026 World Fitness Project 巡迴分…
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    2026 World Fitness Project 有哪些…
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    2026 World Fitness Project：訓練項…
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    如何觀看 2026 World Fitness Projec…
今年是 World Fitness Project（WFP）的第二年，這是一個全新的多賽事聯盟，為競技健身帶來耳目一新的視角。在 2025 年首個賽季大獲成功後，WFP 將世界各地的職業選手與日常運動愛好者聚集在一起；而 2026 年對這個新聯盟來說，將是關鍵的一年——其中充滿全新挑戰、令人興奮的新訓練項目，以及包括Laura Horváth 與 James Sprague 在內的世界級運動員，他們都希望在這個快速成長的聯盟中打響自己的名號。
在三個巡迴分站——英國倫敦、美國印第安納州與丹麥哥本哈根——男子組與女子組各 20 名運動員將在一系列功能性健身項目中激烈對決，從高強度衝刺訓練、功能性測試，到重量級槓鈴訓練，以及介於其中的各種挑戰。以下是你在 WFP 充滿能量的第二個賽季前可以期待的內容、值得嘗試的訓練項目，以及如何親自跟上賽事動態。
01

什麼是 World Fitness Project (WFP)?

Laura Horváth prepares to lift during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenhagen, Denmark.

Defending champion Laura Horváth is certainly one to watch

© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

World Fitness Project 由前 CrossFit Games 運動員 Will Moorad，與健身非營利組織 Goodlyfe 創辦人 Isabella 和 Jackson Terry 共同創立，是一個建立在明確理念上的職業健身聯盟：以人為本勝過追求利益、誠信勝過走捷徑，並將真正的成就置於一切之上。作為運動總監，Moorad 以分級競賽形式打造 WFP，旨在同時獎勵菁英表現與基層雄心。
在首個賽季中，該聯盟簽下了 40 名頂尖運動員作為支薪職業選手——每位選手都會領取固定薪資以參加現場賽事。賽事體系的最頂端是職業組 (Pro Division)，由 20 名簽約的男女運動員組成，他們在整個賽季中拼搏以爭取積分與排名。在其之下設有挑戰者組 (Challenger Division)，讓未簽約的參賽者有機會透過線上賽取得資格，與職業選手同場競技，並爭奪下一賽季夢寐以求的職業卡。針對更廣大的社群，競賽組 (Competitive Field) 則向所有程度的運動員開放，根據年齡層、技術水平及團隊形式進行分組。
02

World Fitness Project 與其他競賽有何不同？

Luka Đukić on the floor with a dumbbell during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenagen, Denmark.

Luka Đukić feeling the heat at last year's finals

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

WFP 的賽制結構與其他健身競賽不同之處在於——至少以這項運動過去通常在單一週末決定最佳表現的標準來看——它刻意轉向以整個賽季為主軸的敘事模式。
在 WFP 之前，菁英功能性健身運動員全年訓練，只為了那些零散的關鍵時刻，卻沒有任何財務安全網。Moorad 對於這個聯盟想要解決的問題說得很明確。他說：「聯盟制度能創造延續性、故事線、排名、對抗關係與責任感。它讓粉絲能追隨整個賽季，讓贊助商能更有信心地投入，也讓運動員能像其他運動項目的職業選手一樣規劃自己的年度安排。」有保障的職業合約，正是這套理念在制度上的體現——如 Moorad 所說，這翻轉了長久以來把所有風險都放在運動員身上的局面。「它讓運動員能更聰明地訓練、適當恢復，並將競賽視為一份職業，而不是昂貴的興趣。」
03

2026 World Fitness Project 巡迴分站在哪裡？

Luka Đukić lifts a dumbbell during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenagen, Denmark.

Copenhagen will once again host the World Fitness Project Finals

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

2026 World Fitness Tour 橫跨三大洲，共舉辦三場現場賽事，每一站的選址都反映出這個聯盟的全球企圖心。
  • 倫敦 Drumsheds：5 月 1 - 3 日
  • 印第安納州 Westfield，Grand Park Pro：8 月 28 - 30 日
  • 哥本哈根 Bella Centre：12 月 17 - 20 日
以下是完整重點整理：

倫敦 Drumsheds：5 月 1 - 3 日

賽季將在倫敦的 Drumsheds 揭開序幕。這座位於倫敦北部子午線水域（Meridian Water）、由舊工業空間改建而成的宏偉場館，已成為歐洲最受追捧的活動場地之一。屆時將有 50 名男子職業選手與 50 名女子職業選手——由簽約職業選手與線上資格賽選手共同組成——與 20 支精銳隊伍同場競技，這也將成為英國境內規模最大的 WFP 賽事。

印第安納州 Westfield，Grand Park Pro：8 月 28 - 30 日

接著，巡迴賽將前往美國，於 8 月 28 日至 30 日在印第安納州 Westfield 舉辦 Grand Park Pro。Grand Park 是美國規模最大的青少年與業餘運動園區之一，是一座廣闊的綜合運動園區，經常舉辦高規格的全國性賽事。同樣的 50 名職業選手參賽形式將延續至本站，而那些與倫敦站資格擦身而過的運動員，也將有機會爭取資格賽席次。

哥本哈根 Bella Centre：12 月 17 - 20 日

賽季最終將在丹麥哥本哈根舉行的 World Fitness Finals 劃下高潮，時間為 12 月 17 日至 20 日，地點設於 Bella Center——斯堪地那維亞規模最大的會議與活動中心。只有在前兩站巡迴賽中累積積分排名前 30 的選手，才能取得總決賽資格；關鍵在於，任何簽約職業選手都不會僅因合約而自動保證參賽席位。哥本哈根站也將擴大競賽範圍，納入大師組、新世代組與年齡分組，使其成為全年賽程中涵蓋層面最廣的賽事。
04

2026 World Fitness Project 有哪些值得關注的運動員？

Jonne Koski seen just after finishing at the World Fitness Project Finals 2025 in Copenagen, Denmark.

Jonne Koski acknowledges the applause

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

當槓鈴被推舉過頭、運動員在終點線後倒地喘息時，要在功能性健身世界中辨識出最值得關注的故事，可能並不容易。以下是 2026 賽季值得留意的八位運動員：

James Sprague

這位 WFP 衛冕冠軍帶著眾人瞄準的目標來到 Drumsheds，而他自己也很清楚這一點。這位 23 歲的美國運動員——同時也是 2024 年 CrossFit Games 冠軍——或許是男子選手名單中最全面的運動員：無論面對差異極大的訓練需求，他幾乎都能穩定維持在前五名。他唯一已知的弱點，是最大力量的槓鈴舉重項目——過去的重訓賽事曾讓他失手，包括在 2024 年 Games 的 Clean Ladder 項目中僅拿下第 21 名——但他在其他項目中累積積分的能力，已足以彌補這一點。在成為冠軍之前，他是透過父親接觸到功能性健身；他的父親是一名 Masters 組運動員，曾藉由這項運動克服酒癮，並表示這項運動「幫助我走出一個我從未想過能逃離的洞」。如今，他說：「WFP 有潛力成為改變格局的關鍵。」既然已經贏過一次，他現在必須證明第一次奪冠並非僥倖。在整季賽制中，衛冕冠軍是稀有的猛獸；如果 Sprague 能像掌控槓鈴一樣乾淨俐落地承受壓力，這一年很可能就會屬於他。

Laura Horváth

Horváth 去年 12 月在哥本哈根贏得首屆 WFP 賽季冠軍，而她之所以能做到，是因為即使事情沒有完全照計畫發展，她也拒絕陷入慌亂。這位匈牙利選手——2023 年 CrossFit Games 冠軍、兩屆 Rogue Invitational 冠軍——是前往倫敦前最明顯的奪冠熱門。讓 Horváth 與眾不同的，不只是原始實力，還有她的沉著冷靜。她在哥本哈根奪冠後表示：「經驗、練習、相信自己——不要在壓力下崩潰，不要太常看排行榜，只要專注在下一個任務上，不是我現在在哪裡，而是我要往哪裡去。」這樣的心態在她的奧林匹克舉重中也清楚可見；她曾拿下全國冠軍，並保持槓鈴上搏挺舉紀錄。也別忘了留意 Horváth 的支援團隊，尤其是她的哥哥、教練兼策略師 Kristóf。他們將在場邊為她的每一次動作吶喊助威。

Patrick Vellner

Patrick Vellner 被認為是這項運動中最隨和、最有親和力的選手之一，而在當前競技健身界，沒有什麼故事比他的「最後一圈」更引人入勝。這位加拿大老將——九次參加 CrossFit Games、五次登上頒獎台，且仍被視為這項運動中尚未奪下最高榮耀的最偉大選手——已確認 2026 年將是他的最後一個競賽年。他說：「我對 2026 賽季的計畫，是盡可能參加那些對我的職業生涯具有重要意義的賽事。最後一次為那些多年來支持我的人登場。」Vellner 不僅在休賽期接受了心臟消融手術，他最具代表性的時刻之一，是在 2019 年 Games 中帶著二頭肌撕裂傷參賽，卻仍然拿下第九名。簡單來說，倫敦站或許將讓人們看見這項運動最偉大的競爭者之一，近年來第一次以接近完全健康的狀態出賽。
Laura Horvath (L) and Aimee Cringle (R) competing on the rings during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenagen, Denmark.

Laura Horváth and Aimee Cringle go head-to-head on the rings

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Aimee Cringle

如果有一位運動員會從第一下動作開始就得到 Drumsheds 全場支持，那一定是 Cringle。這位英國本土選手——也是本屆 WFP 賽季的二號種子——在首屆 WFP 整個賽季中拿下第二名，並在兩個巡迴分站中一路拚搏，連續站上頒獎台。25 歲的 Cringle 仍在持續發展她在健身領域的天賦，但真正讓她的風格如此吸引人的，是她在比賽中那種不囉嗦、毫不鬆懈的拚勁；尤其考慮到她在 2019 年時，還只是一名護理系畢業生。Cringle 進入 2026 賽季時，帶著強烈的競爭渴望，也有主場觀眾為她加油——對一位仍處於職業生涯早期階段的運動員來說，這是極具威力的組合。

Jonne Koski

芬蘭選手 Jonne Koski 在家鄉波里（Pori）的 CF Varasto 訓練，自 2014 年起便投身功能性健身競賽；當時年僅 19 歲的他贏得 Euro Regionals，隨後不久又在 CrossFit Games 拿下第九名。在這項運動中征戰超過十年，Koski 的游泳背景鞏固了他的自律與實力，也讓他能在競賽場上持續投入努力，並將任何可能的失敗都視為「明年的燃料」。他將自己在功能性健身中的成功，歸功於 2009 年 CrossFit Games 選手 Mikkao Salo；而他在 2025 年 WFP 中取得前 10 名成績，也確保了自己在 2026 年成為簽約選手的席位。此外，他最近也與同為運動員的 Emilia Leppänen 迎來寶寶，兩人被稱為「歐洲最強健情侶」。可以期待 Koski 會帶著一種全新的強度踏上競賽場。他有一切需要證明，也沒有什麼可失去。
Jonne Koski competing during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenagen, Denmark.

Jonne Koski is one half of the "Fittest Couple in Europe"

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Oda Lundekvam

挪威選手 Lundekvam 帶著令人矚目的雙重身分進入 2026 賽季：她本身是 WFP 參賽選手，同時也是 CrossFit Oslo Kriger 的隊長——這支隊伍在 2025 年贏得 CrossFit Games 團體組冠軍，成為史上第一支達成此成就的歐洲隊伍。Lundekvam 與 CrossFit Oslo 集體卓越文化之間的連結——這間位於挪威、擁有超過 1,000 名會員的健身房，據說在 Games 期間緊盯著每一下動作——賦予她一套無法憑空打造的支持系統與使命感。憑藉連續四次前 10 名成績，並一路通過資格賽與兩站 WFP 巡迴賽，成功爭取到哥本哈根席位，別期待 Lundekvam 近期會放慢腳步。

Chandler Smith

32 歲的美國選手 Chandler Smith，如今已是功能性健身世界中最具辨識度的運動員之一。這位前美國陸軍士兵曾多次參加 CrossFit Games——包括 2019、2020、2021、2022 與 2023 年——如今將以職業卡身分進入 World Fitness Project 第二個賽季，準備證明自己。2025 年，他拿下三次前 10 名成績，今年勢必渴望留下強烈印象，尤其是在包含 Echo bike 與槓鈴 power snatch 的訓練項目。

Andrea Solberg

被稱為「倒立行走女王」的挪威選手 Solberg，以第七名的排名來到哥本哈根總決賽，並在本賽季各巡迴分站中展現驚人反彈，分別拿下第七、第四、第三與第五名。在總決賽前，她的成功不僅來自身體自重動作上的優勢，包括倒立伏地挺身與倒立行走，也來自她在硬舉與跑步方面的熟練能力——這組動作組合，可能幫助 Solberg 在哥本哈根取得前 10 名成績。
05

2026 World Fitness Project：訓練項目

Laura Horváth walks on her hands during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenhagen, Denmark.

Laura Horváth is a formidable mix of raw ability and composure

© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

倫敦職業賽（London Pro）已公佈了六項訓練項目，它們清晰地展現了 WFP 對運動員的要求：單一領域的專家在此毫無勝算。
週末賽事以一項極度考驗意志力的雙合動作（couplet）揭開序幕——包含四輪的腳掛單槓（toes-to-bar）、500 公尺跑步，以及男子重量達 83 公斤的過頭深蹲。隨後在項目 2 轉向純粹體操技巧的展示，運動員必須在 13 分鐘的嚴苛時限內，完成攀繩、包含強制原地自轉的倒立走路，以及加重跳繩二段跳。
項目 3 與項目 4 則著重於「體能引擎」的打磨。第三項是一場跨越划船機、滑雪機（Ski Erg）、跳箱與啞鈴的六個動作循環苦戰。而項目 4A 則要求運動員挑戰硬舉的最大重量（1RM）——緊接著在僅僅兩分鐘的休息後，隨即進行項目 4B：在 Echo Bike 腳踏車上燃燒 100 卡路里。這是一組極其殘暴的組合，光是這兩項就足以成為整個週末賽事中討論度最高的話題。
最後兩項訓練回歸到原始速度與力量——也就是純粹的體能基本功。第 5 項是一組嚴苛的吊環雙力臂階梯訓練，中間穿插 18 公尺、90 公斤沙袋搬運；而整個週末則以三輪 power snatch 與過頭槓鈴弓箭步收尾，並限時 7 分鐘完成——這是一場衝刺式結尾，將迅速重整排行榜名次。
整體而言，倫敦站安排的訓練項目，將獎勵那些既能在沉重槓鈴下穩定發揮，也能倒立用雙手行進的運動員——這正是 WFP 一開始就想要讚揚完整且全面的體能能力。
06

如何觀看 2026 World Fitness Project

Jonne Koski competes during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenhagen, Denmark on 18th December 2025.

World Fitness Project is on a mission to make competitive fitness more pro

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

想親自感受賽事熱度嗎？請造訪 World Fitness Project 官方網站，了解三個巡迴分站的購票資訊——倫敦站門票現已開賣，可在此購買——並認識每一位即將踏上競賽場地的運動員。
線上觀看所有精彩賽事：World Fitness Project 總決賽將在WFP 官方網站YouTube 進行直播。

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Hungary's Laura Horváth is a titan of the fitness training world, named The Fittest Woman on Earth in 2023 and winner of the World Fitness Project in 2025.

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Finland's fittest man, Jonne Koski is a star of the international fitness training scene.

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