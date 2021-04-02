世界拉力大賽新粉絲不可缺的知識

如果你才剛進入WRC這項活力十足的運動世界，那麼拉力賽事想要一開始瞭解，可能會是一項艱鉅的過程。 例如，為什麼各車手在不同時間出發？ 他們如何記得數百公里長的路線和賽段，而且他們為什麼會有乘客呢？ 這些可能只是浮現在腦海中的幾個問題，但這都是這項歷史悠久運動賽事高風險系列的一部分。 想了解更多嗎？ 以下是你必知的所有內容。

世界拉力大賽是種什麼樣的運動賽事，它為何如此特別？

WRC是拉力賽的極致之作，它將全世界最好的車手和賽車集聚在一起，並讓他們挑戰這地表上最艱難、險峻的道路。 每次比賽都充滿驚險動作在世界各地開放或封閉的道路上奔馳，整個週末分多個賽段進行競賽。

各別參賽者與副駕駛一起單獨定時自賽段出發，並全力以最快的速度完成比賽。副駕駛在旁協助車手指點並導航行駛的路線，因為整場拉力賽的路線包括數百公里長。

賽車速度快得驚人，幾乎沒有犯錯的空間。 WRC賽車手在險峻又狹窄的道路上飛速奔馳，賽道上全油門加速和礫石的地質，我們只是看看蒙地卡羅拉力賽的路線，便了解有人犯錯的情況 。蜿蜒崎嶇的道路通常一邊是岩牆，另一側則是陡峭的懸崖。

隨著WRC走向全世界，從蒙地卡羅（Monte Carlo）道路周遭的冰雪到肯亞乾旱的沙漠，車手必須掌握各種地形。 當然，每個賽事地點都將車手與賽車的能耐推向了極限。

我可以在那裡觀賞拉力賽事？

世界拉力大賽所有精采賽事盡在 Red Bull TV 。

每場週末的拉力賽事，不要忘了提前在周四先行查看每站的精選花絮，請點擊此處觀賞我們在蒙地卡羅拉力賽之前的預告精選片段。

2021各站行程表為何？

地點 日期 摩納哥 1/ 21–24 芬蘭 2/ 26-28 克羅埃西亞 4/ 22–25 葡萄牙 5/ 20–23 薩丁尼亞 6/ 3–6 肯亞 6/ 24–27 愛沙尼亞 7/15–18 芬蘭 7/29–8/ 1 比利時 時間待定 智利 9/ 9–12 加泰羅尼亞 10/ 14–17 日本 11/11–14

2021年的行程表，目前已確認11個比賽地點和日期，芬蘭是唯一舉辦兩輪賽事的國家，而首次參加拉力賽的比利時，目前日期待確定。

今年有那些大咖車手？

去年的世界冠軍是Sébastien Ogier和Julien Ingrassia，效力於 Toyota Gazoo 賽車車隊。 這是這對搭檔贏得的第7座世界大冠頭銜，也是去年最後一場賽事逆轉勝Elfyn Evans和Scott Martin的戰利品，而2019年的冠軍OttTänak和MartinJärveoja則獲得第3名。

Ogier於2021年再次重返賽事，以爭取第8座冠軍頭銜而努力，而Tänak）則期待在3年內拿下兩座冠軍的殊榮，而Evans則迫切希望再提升自己的戰鬥力，希望贏得職涯第1座WRC冠軍頭銜，2020年他屈居亞軍。

在此查看車手和製造商在錦標賽的排名位置

還有誰具爭奪頭銜的優勢？

當然是一位勇敢的強勁對手，可謂是Ogier或Tänak不容小覷的勁敵，今年 Hyundai 賽車車隊將尋求在製造商冠軍賽中蟬聯3連勝的佳績。

以Neuville和Tänak來說，Hyundai車隊擁有同位階中最快且最有經驗的兩名車手，而Neuville至少拿下5次亞軍的榮耀。 他將全力以赴爭取2021年那座難以捉摸總冠軍的殊榮。

有多少個賽段，每處賽段距離有多長？

每場拉力賽包括大約15–25個特殊賽段，可以在2公里（稱為超級特殊賽段）到50公里之間的任何地方。 特殊賽段之間還有一些非競爭性賽段相連接，這些賽段必須遵守常規道路的法規，並在開放道路上行進，一天結束後，車手平均行駛400公里的路程。

隨著時間次序，車手通常每兩分鐘出發一次，頂尖車手自周五率先啟程。 接續周六和周日的賽程，總名次將決定開始順序，最後一名將首先出發，領先者將排在最後，依此類推。

超級特別賽段的情況有些變化，距離較短，通常在體育場舉行，採用肉搏戰方式，車手可在比賽中與對手互相競爭。 還有特別加分賽段，這是拉力賽的最後賽段，為前5名最快的車隊提供額外世界冠軍的積分。

這些賽車速度有多快？