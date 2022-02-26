2022世界越野拉力大賽今年為沙漠帶來新的氣象

2022 賽季是越野拉力賽史上的一個轉折點，因為這項運動開啟了一個新的世界冠軍時代。現在行動已經開始，上個月在達卡拉力賽提供了寶貴的冠軍積分與經驗。當第二站的阿布達比沙漠挑戰賽即將來臨之際，在此，讓我們充分了解世界越野拉力錦標賽行進的速度與節奏。

01 什麼是世界越野拉力錦標賽？

FIA （國際汽車聯盟）和 FIM （國際摩托車賽車協會）將世界錦標賽統一了，由新形式的五回合比賽組成，為 2022 年的拉力賽帶來了新的氣象。拉力賽將冒險精神、極限耐力、導航和技術性能轉變為獨特又和諧的融合，這項運動為競爭者和車迷帶入一趟非凡又壯觀的競技旅程。

將達卡拉力賽納入一個為期一個賽季的賽事之一，統一了這項運動的規則並提供了一個歷史性的機會，同時也提高了其全年的知名度。繼 1 月在沙烏地阿拉伯隆重揭幕之後，比賽現在將在 3 月前往阿聯酋、4 月轉進哈薩克、6 月前往安達盧西亞，及 10 月進軍摩洛哥，為車手、騎手、副駕駛和製造商爭取冠軍頭銜拋出最嚴峻的氛圍與挑戰。

02 積分如何分配？

馬拉松賽事國際汽聯積分標準（兩週拉力賽事，如達卡）......

總積分榜，前 15 名參賽者積分的分配：（50、40、30、25、20、15、10、9、8、7、6、5、4、3 和 2）。

賽段分類，前 5 名參賽者積分的分配：（5、4、3、2 和 1）。

拉力賽國際汽聯的積分標準（一周拉力賽事）

總積分榜，前 15 名參賽者積分的分配：（30、25、20、17、15、13、10、9、8、7、6、5、4、3 和 2）。

賽段分類，前 5 名參賽者積分的分配：（5、4、3、2 和 1）。

FIM 積分分配特別強調原始速度的一致性，因此對於賽段結果沒有積分。

總積分榜，前 15 名參賽者積分的分配：（25、20、16、13、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2 和 1）。

1.5 的係數適用於馬拉松賽事。

Two-time Dakar winner Sam Sunderland © DPPI/Red Bull Content Pool

03 達卡賽後目前排名狀況？

在 T1 賽車類別中，稍早的冠軍領頭羊是 Nasser Al-Attiyah 。 卡達車手駕駛他的 Toyota Hilux T1+ 在達卡贏得勝利，目前獲得 85 分（獲勝分 50 分，賽段成績 35 分）。 Sébastien Loeb 係 BRX Hunter 車手，在達卡獲得亞軍之後，僅落後 Al-Attiyah 1 分，他獲得 40 分贏得第二名，進一步獲得 44 分的賽段成績。

賽段成績也對稍早的 T3 類別排行榜產生了重大影響。 Seth Quintero 在完成達卡賽事時僅獲得 8 分，成為錦標賽第九佳車手。然而，由於 11 賽段的勝利，這位少年美國籍車手的總分增加了 55 分。 Quintero 在 T3 排名第三，落後 Red Bull 越野少年隊車手 Cristina Gutiérrez 10 分。 達卡冠軍 Francisco 'Chaleco' Lopez 領先 Gutiérrez 14 分，暫居榜首。

在摩托車比賽中，GasGas Factory 車手 Sam Sunderland 憑藉他的第二次達卡勝利領跑該領域。 然後是Honda的 Pablo Quintanilla 獲得第二名，Red Bull KTM Factory Racing 的 Matthias Walkner 獲得第三名。

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04 頂級越野拉力賽的下一站是哪裡？

世界越野拉力錦標賽的第二站，將轉戰始終艱難的阿布達比​​沙漠挑戰賽。在著名的亞斯碼頭賽道舉行儀式性的開始後，將在利瓦沙漠的沙灘上進行為期五天的比賽。拉力賽的開幕儀式於 3 月 5 日星期六拉開序幕，方格旗將於 3 月 10 日星期四在終點站揮舞飄揚。

近年來，摩托車類組可謂是Sunderland, Quintanilla 和 Walkner的天下，因此 FIM 部門皆看好他們在阿布達比的勝算機會。在此同時，在位的 T1 賽車組冠軍是 Al-Attiyah 和副駕駛 Mathieu Baumel（他最近一次贏得達卡勝利後，也在副駕駛組取得領先地位）。

21分鐘 达喀尔日报-赛后