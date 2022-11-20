2022世界越野拉力大賽Kristoffersson 獲得世界冠軍榮耀

兩週前， Johan Kristoffersson 才在西班牙贏得他的第五座世界拉力錦標賽冠軍寶座，他率先前往紐博格林參加今年最後一場 World RX 比賽。 這位 33 歲的車手今年在 10 場比賽中贏得了第 8 場勝利，這是他輝煌職業生涯中的第 35 場分站冠軍。

對於瑞典車手來說，這是一個驚人的賽季，他來到了神聖的德國賽道，並通過奪得 SuperPole 突顯了他的主導地位——本賽季 10 場比賽全拿到手。

Five-time World Rallycross Champion Johan Kristoffersson © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

站在他旁邊的是亞軍 Timmy Hansen 。 雖然 Timmy 的好朋友/主要競爭對手 Kristoffersson 主導了電動越野拉力賽的新時代，但這位 2019 年世界 RX 冠軍，整個賽季都遭遇了厄運的情況。但他在西班牙憑藉今年的第一場勝利，扭轉了這一局面，並對鞏固自己在冠軍爭奪戰中的地位持樂觀態度。

他的弟弟 Kevin 則在錦標賽中獲得第三名 - 以及下個月參加國際汽聯頒獎晚會的團體邀請 - 這個家族企業需要從他們上賽季贏得車隊冠軍的賽道中贏得最大利益，然後再在整個冬天重新設定明年的新目標。

Eyes on the prize: Timmy Hansen looks to consolidate his runner-up place © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Kevin周末開始與 OC Veiby 的積分相當 - 自從自世界拉力大賽轉換以來，挪威車手本賽季一直表現出色 - 落後 Niclas Grönholm 兩分，後者是本賽季唯一擊敗 Kristoffersson 的車手。

Grönholm 未能在隊友 Klara Andersson 的身後晉級，因此必須迅速行動才能進入決賽。車隊裝備管理團隊決定讓新人退賽，由 Grönholm 代替她在決賽中發車，並在最後的冠軍爭奪戰中捍衛 P3位置。

但沒有用。 芬蘭車手在決賽中盡全力用力推進他的 PWR RX1e，緊貼Kristoffersson的身後，但Kevin Hansen更快，將他擊敗到 P2，並在最終的冠軍積分榜上超越了他。 Timmy獲得第四名，保住亞軍地位。

在前方，Kristoffersson 表現得非常精湛，就像他整個賽季一樣，完美無缺地衝線奪冠，並在 World RX 中贏得他職業生涯的第 35 場勝利。 唯一剩下的問題是他下個賽季的競爭力如何？ Hansens 和 Grönholm 將追趕上他，而法國特技車手 Guerlain Chicherit 駕駛著名的Lancia Delta 首次亮相，充份顯示 2023 年將有更多精采表現和近距離纏鬥的火爆場面，且讓我們拭目以待。

Modern classic: Guerlain Chicherit gives the new Lancia its World RX debut © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

2022世界越野拉力大賽車手總排名

Johan Kristofersson – 182 分 Timmy Hansen – 135 分 Kevin Hansen – 128 分 Niclas Grönholm – 127 分 Ole Christian Veiby – 123 分 Gustav Bergström – 107 分 Klara Andersson – 102 分 René Münnich – 78 分