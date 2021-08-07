2021 跨界拉力世界錦標賽-Hansen兄弟名列前茅

這也為下半場決賽令人眼花繚亂的決戰奠定了基礎，因為Kristoffersson在最後兩圈想盡辦法超越Kevin。不過，當

在上半場決賽中獲勝後，Peugeot車手則拒絕在最後決賽讓Hansen兩位車手位居前排。