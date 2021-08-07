Kevin Hansen takes the chequered flag at the World RX of Spain
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Rallycross

2021 跨界拉力世界錦標賽-Hansen兄弟名列前茅

Kevin Hansen在巴賽隆納贏得令人激動人心的勝利—這是他在賽道上的第1次勝利，而他的哥哥Timmy則在2021 跨界拉力世界錦標賽前哨站加泰隆尼亞戰役拿下第2名。
由 Paul Keith 編寫
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FIA World Rallycross Championship

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Spain

Kevin Hansen

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Timmy Hansen

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Johan Kristoffersson

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Kevin Hansen 在引人入勝的加泰羅尼亞拉力賽中獲勝，以優異的表現開啟他在2021 年國際汽聯跨界拉力世界錦標賽賽季的開端，這場比賽轟動全場，同時也是一場震撼人心的榮譽爭奪戰。
瑞典車手Hansen 其實在到達巴賽隆納-加泰隆尼亞系列賽前已有獲勝事蹟，但他之前的成功 - 2019 年在阿布達比戰役 – 係受益於賽道獲勝者的判罰。
這一次，這位 23 歲的年輕人在家族經營的Hansen 跨界拉力車隊取得令人振奮的表現並贏得勝利，因為兩輛Peugeot 208s 均在本賽事名列前茅，分佔1、2名佳績。
請觀賞Kevin Hansen如何在巴賽隆納取得勝利的英姿：
Rally
Finals – Spain
緊追他們之後，3座世界冠軍Johan Kristoffersson的威脅仍是不容小覷，但 KYB EKS JC 的頂尖車手被留在了後方，因為他的數據記錄器被發現未連接，Q1 被取消資格 - 退居至排名第 15 位。瑞典人證明了為什麼他是世界錦標賽史上加冕次數最多的車手，他在隨後的3場預賽中都獲勝，在Q4之後將自己拉升至第6位。
這也為下半場決賽令人眼花繚亂的決戰奠定了基礎，因為Kristoffersson在最後兩圈想盡辦法超越Kevin。不過，當 Timmy在上半場決賽中獲勝後，Peugeot車手則拒絕在最後決賽讓Hansen兩位車手位居前排。
最後決賽，在開始取得第3名後，Kristoffersson隨後在稍早部署了魔術圈戰術，試圖切入Hansen二人組之間，但發現自己被Timmy牽制住了。不久，這對兄弟從 GRX-SET World RX Team 的 Krisztián Szabó 後方脫穎而出，隨後的延遲——與Kevin的快速轉向相結合——使後者能夠在第4圈掃向外側，堅持他絕不放棄的領先地位。
Kevin and Timmy Hansen celebrate their clean sweep of a one-two at the opening round of the World RX Championship in Spain on July 24, 2021.
Kevin and Timmy Hansen celebrate their clean sweep in Spain
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This means so much to me – my first proper World RX win. I've been waiting for this for a long time
Kevin Hansen
情緒激昂的Kevin Hansen說道：這對我來說意義非凡—我第一次贏得跨界拉力世界錦標賽。我等這一刻很久了，我非常、非常高興。從季前測試中我知道我有一輛很棒的車，我非常努力提高我的比賽實力，這確實得償回報。當我站在頒獎台上時，我看著我的左邊和我的右邊，然後想，這些傢伙在他們之間計贏得4次世界冠軍，而我剛剛擊敗了他們，那種感覺真是太酷了。
哥哥Timmy Hansen表示：我為Kevin感到非常自豪—我知道他有多努力，進步有多大，而且他表現得非常出色。我們倆在排位賽沉著應戰，我們制定如何從決賽第1個彎角中脫穎而出的計劃，看來我們完美地執行了這個計劃。
在經歷了一個艱難的周末之後，Kristoffersson承諾將在瑞典的第二輪比賽中出征。他說：如果你在Q1判罰後讓我登上頒獎台，我肯定會接受。車隊做得很好，賽車也很棒，所以我們現在只需要保持頭腦清醒，確保我們保持警覺。反擊將從 Höljes 開始。
Two-time DTM champion Timo Scheider leads Johan Kristoffersson during the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Two-time DTM champion Timo Scheider holds Johan Kristoffersson at bay
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Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen in the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen
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Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg during the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg in Spain
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Kevin Hansen claimed an emotional victory at the World RX Spain in Barcelona on July 24, 2021.
Kevin Hansen takes the first win of 2021 in the World RX of Catalunya
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Jumping back into action: defending World RX champion Johan Kristoffersson
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2021 年國際汽聯跨界拉力世界錦標賽下一站，將於 8 月 20 至 22 日在瑞典著名的 Höljes 賽道舉行。 此次賽事包括了4項系列賽事——World RX、RX2e、Euro RX3 以及賽季首戰 Euro RX1 。
2021 年國際汽聯跨界拉力世界錦標賽九輪比賽的每場比賽，皆會在 Red Bull TV 進行現場直播服務。

2021 跨界拉力世界錦標賽加泰隆尼亞戰績

  1. Kevin Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team 6 laps
  2. Timmy Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team +1.141s
  3. Johan Kristoffersson (瑞典) – KYB EKS JC +2.394s
  4. Krisztián Szabó (匈牙利) – GRX-SET World RX Team +3.499s
  5. René Münnich (德國) – ALL-INKL.COM Münnich Motorsport +7.259s
  6. Kevin Abbring (荷蘭) – Unkorrupted +9.782s
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