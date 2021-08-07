2021 跨界拉力世界錦標賽-Hansen兄弟名列前茅

Kevin Hansen 在引人入勝的加泰羅尼亞拉力賽中獲勝，以優異的表現開啟他在2021 年國際汽聯跨界拉力世界錦標賽賽季的開端，這場比賽轟動全場，同時也是一場震撼人心的榮譽爭奪戰。
瑞典車手Hansen 其實在到達巴賽隆納-加泰隆尼亞系列賽前已有獲勝事蹟，但他之前的成功 - 2019 年在阿布達比戰役 – 係受益於賽道獲勝者的判罰。
這一次，這位 23 歲的年輕人在家族經營的Hansen 跨界拉力車隊取得令人振奮的表現並贏得勝利，因為兩輛Peugeot 208s 均在本賽事名列前茅，分佔1、2名佳績。
請觀賞Kevin Hansen如何在巴賽隆納取得勝利的英姿：
Finals – Spain
緊追他們之後，3座世界冠軍Johan Kristoffersson的威脅仍是不容小覷，但 KYB EKS JC 的頂尖車手被留在了後方，因為他的數據記錄器被發現未連接，Q1 被取消資格 - 退居至排名第 15 位。瑞典人證明了為什麼他是世界錦標賽史上加冕次數最多的車手，他在隨後的3場預賽中都獲勝，在Q4之後將自己拉升至第6位。
這也為下半場決賽令人眼花繚亂的決戰奠定了基礎，因為Kristoffersson在最後兩圈想盡辦法超越Kevin。不過，當 Timmy在上半場決賽中獲勝後，Peugeot車手則拒絕在最後決賽讓Hansen兩位車手位居前排。
最後決賽，在開始取得第3名後，Kristoffersson隨後在稍早部署了魔術圈戰術，試圖切入Hansen二人組之間，但發現自己被Timmy牽制住了。不久，這對兄弟從 GRX-SET World RX Team 的 Krisztián Szabó 後方脫穎而出，隨後的延遲——與Kevin的快速轉向相結合——使後者能夠在第4圈掃向外側，堅持他絕不放棄的領先地位。
This means so much to me – my first proper World RX win. I've been waiting for this for a long time
情緒激昂的Kevin Hansen說道：這對我來說意義非凡—我第一次贏得跨界拉力世界錦標賽。我等這一刻很久了，我非常、非常高興。從季前測試中我知道我有一輛很棒的車，我非常努力提高我的比賽實力，這確實得償回報。當我站在頒獎台上時，我看著我的左邊和我的右邊，然後想，這些傢伙在他們之間計贏得4次世界冠軍，而我剛剛擊敗了他們，那種感覺真是太酷了。
哥哥Timmy Hansen表示：我為Kevin感到非常自豪—我知道他有多努力，進步有多大，而且他表現得非常出色。我們倆在排位賽沉著應戰，我們制定如何從決賽第1個彎角中脫穎而出的計劃，看來我們完美地執行了這個計劃。
在經歷了一個艱難的周末之後，Kristoffersson承諾將在瑞典的第二輪比賽中出征。他說：如果你在Q1判罰後讓我登上頒獎台，我肯定會接受。車隊做得很好，賽車也很棒，所以我們現在只需要保持頭腦清醒，確保我們保持警覺。反擊將從 Höljes 開始。
2021 年國際汽聯跨界拉力世界錦標賽下一站，將於 8 月 20 至 22 日在瑞典著名的 Höljes 賽道舉行。 此次賽事包括了4項系列賽事——World RX、RX2e、Euro RX3 以及賽季首戰 Euro RX1 。
2021 年國際汽聯跨界拉力世界錦標賽九輪比賽的每場比賽，皆會在 Red Bull TV 進行現場直播服務。
2021 跨界拉力世界錦標賽加泰隆尼亞戰績
- Kevin Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team 6 laps
- Timmy Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team +1.141s
- Johan Kristoffersson (瑞典) – KYB EKS JC +2.394s
- Krisztián Szabó (匈牙利) – GRX-SET World RX Team +3.499s
- René Münnich (德國) – ALL-INKL.COM Münnich Motorsport +7.259s
- Kevin Abbring (荷蘭) – Unkorrupted +9.782s
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