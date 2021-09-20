2021世界跨界拉力大賽拉脫維亞里加戰報 – Kristoffersson重返冠軍榮耀

周日的最後一場勝利中，瑞典籍車手Johan Kristoffersson 在週末拉脫維亞的兩場比賽中重新獲得爭取 2021 年世界跨界拉力大賽冠軍的希望，並在賽事轉進比利時Spa Francorchamps 賽道前，與同胞 Timmy Hansen的領先優勢縮小到 20 分。
Kristoffersson在第1場準決賽，擊敗了Hyundai的Timmy Hansen 和 Krisztián Szabó，而芬蘭車手Niclas Grönholm在第2場準決賽中，戰勝了Timo Scheider和冠軍排行榜第2名的Kevin Hansen.
Grönholm繼續他的好氣勢，進入周六的決賽時，這位Hyundai i20 車手建立了一個間距，這對追逐Hansen兄弟的成績來說是難以克服的，而有希望奪冠的Kristoffersson最終排名第5。
在期待獲得第4座世界跨界拉力大賽冠軍榮耀的進展中，Grönholm從一開始就領先快速起跑的Timo Scheider，進攻至第2位，只是他的Munnich Seat Ibiza賽車，在從賽道最大的跳躍賽段著陸時突然停了下來，終結了DTM的雙人冠軍賽。
週日，Mattias Ekström 憑藉著Grönholm再次展現出良好的節奏與速度，並在 Q2、Q3 中取得主導地位，之後在第1場準決賽中Timmy Hansen與Scheider在周末拿下了他們的席位。 Kristoffersson 在第2場準決賽中，打敗Ekström與 Kevin Hansen，自此也打造了一場總決賽激動人心的氛圍。
周六表現平平之後，為了克服重圍，Kristoffersson找到繞過Grönholm的路線，終於取得第1名的完美開局。這位Audi S1車手勇往直前，終場衝線拿下職涯在世界跨界拉力大賽第 25 次的勝利，而拉脫維亞站則是第4次奪冠。
Grönholm 在周末結束了一次出色的表現，周日的決賽中獲得第2名，積分榜冠軍領頭羊Timmy Hansen出色地管控了一次受損的側翼，擠上頒獎台榮耀。弟弟Kevin Hansen終場拿下第5名，Szabó重回第6名位置。
Timmy Hansen 賽後表示：這是一個漫長的周末，有很多比賽，我們的速度缺乏所需要的優勢，這對我們來說需要克服。但我很高興車隊在這兩輪比賽，3次登上了頒獎台；想想我們所處的態勢，這也是一個不錯的結果。
“我期待接下來的3場比賽，並在最頂尖的位置上對決，再次挑戰勝利。 這就是我來這裡的目的——登上頒獎台還不夠，我要為爭取第1名而戰。”
世界跨界拉力大賽車手積分榜上，Timmy Hansen與弟弟Kevin的差距現在拉大至 17 分，而兩人的成績足以確保Hansen在車隊積分榜上對 GRX-SET 的領先優勢保持在 48 分 。
兩週後，冠軍賽將轉進比利時比賽。歡迎在 Red Bull TV上觀賞每一場的精采直播報導。
世界跨界拉力大賽 (前5名)
- Timmy Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 130 points
- Kevin Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 113
- Johan Kristoffersson (瑞典) – Audi S1 – 110
- Niclas Grönholm (芬蘭) – Hyundai i20 – 107
- Krisztián Szabó (匈牙利) – Hyundai i20 – 88
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