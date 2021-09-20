2021世界跨界拉力大賽拉脫維亞里加戰報 – Kristoffersson重返冠軍榮耀

周日的最後一場勝利中，瑞典籍車手

在週末拉脫維亞的兩場比賽中重新獲得爭取 2021 年世界跨界拉力大賽冠軍的希望，並在賽事轉進比利時Spa Francorchamps 賽道前，與同胞

的領先優勢縮小到 20 分。