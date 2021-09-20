Johan Kristoffersson leads the field in Riga
© Paulo Maria/DPPI
Rallycross

2021世界跨界拉力大賽拉脫維亞里加戰報 – Kristoffersson重返冠軍榮耀

Johan Kristoffersson 在拉脫維亞的比賽中獨占鰲頭，終場衝線取得至關重要的勝利，重返與Hansen兄弟爭奪世界大冠的地位。
由 James W Roberts 編寫
4 min read發佈於
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周日的最後一場勝利中，瑞典籍車手Johan Kristoffersson 在週末拉脫維亞的兩場比賽中重新獲得爭取 2021 年世界跨界拉力大賽冠軍的希望，並在賽事轉進比利時Spa Francorchamps 賽道前，與同胞 Timmy Hansen的領先優勢縮小到 20 分。
Kristoffersson在第1場準決賽，擊敗了Hyundai的Timmy Hansen 和 Krisztián Szabó，而芬蘭車手Niclas Grönholm在第2場準決賽中，戰勝了Timo Scheider和冠軍排行榜第2名的Kevin Hansen.
Grönholm繼續他的好氣勢，進入周六的決賽時，這位Hyundai i20 車手建立了一個間距，這對追逐Hansen兄弟的成績來說是難以克服的，而有希望奪冠的Kristoffersson最終排名第5。
Johan Kristoffersson performs in his Audi S1at Riga, Latvia on September 19, 2021
Johan Kristoffersson gets sideways in Riga
© Paulo Maria/DPPI
在期待獲得第4座世界跨界拉力大賽冠軍榮耀的進展中，Grönholm從一開始就領先快速起跑的Timo Scheider，進攻至第2位，只是他的Munnich Seat Ibiza賽車，在從賽道最大的跳躍賽段著陸時突然停了下來，終結了DTM的雙人冠軍賽。
週日，Mattias Ekström 憑藉著Grönholm再次展現出良好的節奏與速度，並在 Q2、Q3 中取得主導地位，之後在第1場準決賽中Timmy Hansen與Scheider在周末拿下了他們的席位。 Kristoffersson 在第2場準決賽中，打敗Ekström與 Kevin Hansen，自此也打造了一場總決賽激動人心的氛圍。
World RX driver Johan Kristoffersson of KYB EKS JC celebrates on the podium with Timmy Hansen after winning the World RX Latvia in Riga.
Johan Kristoffersson and Timmy Hansen on the podium in Riga
© Paulo Maria/DPPI
周六表現平平之後，為了克服重圍，Kristoffersson找到繞過Grönholm的路線，終於取得第1名的完美開局。這位Audi S1車手勇往直前，終場衝線拿下職涯在世界跨界拉力大賽第 25 次的勝利，而拉脫維亞站則是第4次奪冠。
Grönholm 在周末結束了一次出色的表現，周日的決賽中獲得第2名，積分榜冠軍領頭羊Timmy Hansen出色地管控了一次受損的側翼，擠上頒獎台榮耀。弟弟Kevin Hansen終場拿下第5名，Szabó重回第6名位置。
World RX driver Timmy Hansen of Hansen World RX Team performs at Riga.
World RX championship leader Timmy Hansen
© Paulo Maria/DPPI
Timmy Hansen 賽後表示：這是一個漫長的周末，有很多比賽，我們的速度缺乏所需要的優勢，這對我們來說需要克服。但我很高興車隊在這兩輪比賽，3次登上了頒獎台；想想我們所處的態勢，這也是一個不錯的結果。
“我期待接下來的3場比賽，並在最頂尖的位置上對決，再次挑戰勝利。 這就是我來這裡的目的——登上頒獎台還不夠，我要為爭取第1名而戰。”
世界跨界拉力大賽車手積分榜上，Timmy Hansen與弟弟Kevin的差距現在拉大至 17 分，而兩人的成績足以確保Hansen在車隊積分榜上對 GRX-SET 的領先優勢保持在 48 分 。
兩週後，冠軍賽將轉進比利時比賽。歡迎在 Red Bull TV上觀賞每一場的精采直播報導。

世界跨界拉力大賽 (前5名)

  1. Timmy Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 130 points
  2. Kevin Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 113
  3. Johan Kristoffersson (瑞典) – Audi S1 – 110
  4. Niclas Grönholm (芬蘭) – Hyundai i20 – 107
  5. Krisztián Szabó (匈牙利) – Hyundai i20 – 88
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