這是breaking賽事的陣容由24位舞者組成，其中有在最近2019年南京舉辦的WDSF World Breaking Championship獲取資格的舞者們，

前三名B-Boy和B-Girl，從地主國匈牙利受邀的兩位舞者。總計32場比賽。兩個16強比賽: 一個是B-Boy，一個B-Girl比賽。