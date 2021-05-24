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BC One All Stars全明星在World Urban Games世界城市運動會上大獲全勝!
在匈牙利舉行的第一屆World Urban Games世界城市運動會在2019年九月十三至十五日舉行，而BC One All Stars全明星在六座獎牌中奪得四座。來看看誰贏得比賽並且觀賞精彩賽事。
World Urban Games世界城市運動會是一個新形態的比賽，其中包含自由式BMX自行車、自由式滑輪、跑酷、三對三鬥牛、自由式飛盤和Breaking。首屆比賽將在2019年九月十三至十五於匈牙利的布達佩斯舉行。
這是breaking賽事的陣容由24位舞者組成，其中有在最近2019年南京舉辦的WDSF World Breaking Championship獲取資格的舞者們，Outbreak Europe前三名B-Boy和B-Girl，從地主國匈牙利受邀的兩位舞者。總計32場比賽。兩個16強比賽: 一個是B-Boy，一個B-Girl比賽。
BC One All Star Squad全明星隊最佳戰力
Ami在B-Girl決賽中擊敗Sunny，而Logistx戰勝Kate獲得第三名。
從以下觀賞B-Girl賽事:
B-Girl決賽 – Ami對上Sunny
Victor與BC One All Star全明星的夥伴Menno的B-Boy決賽對決中獲勝，而Bumblebee取得第三名的成績，排在第四名的Shigekix之上。
從以下觀賞B-Boy賽事:
World Urban Games 2019: B-Boy Finale – Victor vs Menno
在B-Girl賽事中獲得第二名的Sunny和第四名的Kate在2018年首次的BC One B-Girl World Final世界總決賽對戰 in 2018，而在布達佩斯獲得第三名的Bumblebee將會參加。