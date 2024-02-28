如何建造全世界最快的空拍無人機

David Coulthard David Coulthard 是英國一級方程式賽車的傳奇人物。 雖然退休了，但在圍場和我們的電視螢幕上，他仍然是一張熟悉的面孔。

十年前，大約25 歲的 Ralph Hogenbirk（又名 Shaggy）首次進入無人機世界。 那時，這是他在辦公室工作以外的一種興趣。 但是，隨著無人機技術的迅速發展，Hogenbirk的參與也越發積極。 從製造無人機到參加無人機競速聯盟，再到最終在 2020 年拍攝Red Bull瓦爾帕萊索塞羅阿巴霍賽道，Hogenbirk 的職業生涯一直不斷提昇與進步。

十年前，大約25 歲的 Ralph Hogenbirk（又名 Shaggy）首次進入無人機世界。 那時，這是他在辦公室工作以外的一種興趣。 但是，隨著無人機技術的迅速發展，Hogenbirk的參與也越發積極。 從製造無人機到參加無人機競速聯盟，再到最終在 2020 年拍攝Red Bull瓦爾帕萊索塞羅阿巴霍賽道，Hogenbirk 的職業生涯一直不斷提昇與進步。

十年前，大約25 歲的 Ralph Hogenbirk（又名 Shaggy）首次進入無人機世界。 那時，這是他在辦公室工作以外的一種興趣。 但是，隨著無人機技術的迅速發展，Hogenbirk的參與也越發積極。 從製造無人機到參加無人機競速聯盟，再到最終在 2020 年拍攝Red Bull瓦爾帕萊索塞羅阿巴霍賽道，Hogenbirk 的職業生涯一直不斷提昇與進步。