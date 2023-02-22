Wout van Aert 回憶世界冠軍三連霸的光榮時刻

比利時越野公路車超級巨星 Wout van Aert 在 2022-23 年又再度展現令人印象深刻的賽季，緊接而來的越野公路車世錦賽，他的目標是拿下第四座冠軍。

van Aert 在2016-18完成越野公路車賽世界冠軍三連霸，至此之後他便以公路車及越野公路車的雙棲選手身份，亮相於賽場。

Wout van Aert is a man in form © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

現年28歲的 van Aert，今年於越野公路車賽季出賽13場，共拿下9場比賽冠軍，其中近兩場也是以冠軍之姿完賽。

然而對於緊接而來的世錦賽，van Aert的目標很清楚也很簡單，就是獲得個人車涯第四座越野冠軍賽的世界冠軍榮耀。在此之前，讓我們一起來回顧 van Aert 前三座世界冠軍的情況。

01 2016 – Heusden-Zolder, 比利時

van Aert 車涯第一座世界冠軍是在比利時獲得。

van Aert 提及，當時一直很期待世錦賽到來，在世錦賽舉辦之前，已成功取得比利時國家冠軍的榮耀，讓我更期待在家鄉父老面前，拿下世界冠軍。

在 van Aert 職業車涯中，無論在公路車運動或是越野公路車領域，他時常與荷蘭好手 Mathieu van der Poel 在賽場互相搶奪冠軍榮耀，常可看見兩人互相霸榜前兩名。

van Aert leading van der Poel at the 2016 Worlds in Heusden-Zolder © Kristof Ramon

2016 世錦賽就看到兩位好手的激烈拼鬥，不過比賽開跑後，兩位好手處在第二及第三的位置。

另一位荷蘭好手 Lars van der Haar 在起跑後便建立優勢，順利取得領先。

van Aert and van der Haar battle on the last lap © Kristof Ramon A first senior world championship win for van Aert © Kristof Ramon

儘管全場一直處在追趕的狀況，但 van Aert 並未因此而放棄，當年21歲的他，在最後一圈追上領先的 van der Haar，並且在最後的上坡進行短兵相接，van Aert 第一次攻擊未取得效果，不過van Aert 馬上採取第二次攻擊，van der Haar 無法回應，讓 van Aert 迅速建立優勢，隨後 van Aert 便以21歲的年紀成為當時新科的世界冠軍。

van Aert 直言最後爬坡的攻擊練習已久，在最後一圈追上對手，讓我信心倍增，很開心能在家鄉美夢成真。

02 2017 – Bieles, 盧森堡

準備 2017 世錦賽的過程，對 van Aert 而言為不順利，因為膝蓋傷勢的關係，讓他已停賽兩週。

van Aert 表示準備世錦賽的過程波折不斷，在比完比利時國家錦標賽後，發現自己的膝蓋已經受傷，也讓我對世錦賽感到擔憂。

A knee injury left van Aert with some self doubts © Kristof Ramon

然而氣候也是一大變數，賽前的前一天賽道受大雪影響，直到比賽日當天才有所改善。

在賽前練習，van Aert 注意到有許多鬆動的路面，正好他的輪胎適合這樣的地面，經過熱身後決定繼續使用此款輪胎，結果這個策略讓 van Aert 在賽場上表現出色。

當時 van Aert 騎乘的綠色輪胎，上次生產已是2000年左右的事，這款老胎非常適用該路面，但因生產年限久遠，對比賽帶來怎樣狀況，誰也無法預料。

The famous green tyres! © Kristof Ramon

結果開跑過後，各路好手爆胎連連，只有 van Aert 僅爆過一次胎，他的競爭對手 van der Poel 深受爆胎之苦，特別是在第五圈時，van der Poel 發生本場比賽第四次爆胎，也讓 van Aert 建立更大領先優勢，最終以44秒領先差距，獲得世界冠軍二連霸。

van Aert 賽後指出，當我在賽事後段取得領先時，當下就像長了一對翅膀，並且迅速拉開優勢，因此取得世界冠軍二連霸的榮耀。

A second world title and just a little bit of relief after a hard race © Kristof Ramon

03 2018 – Valkenburg, 荷蘭

在2017-18 越野公路車賽季，van Aert 表現亮眼，賽前就被看好是奪冠熱門，也認為會是他與地主好手 van der Poel 的頂尖對決。

van Aert 回憶指出，該年世錦賽的冠軍是目標，幸好賽道的特點有較多扛車跑的路線，非常適合我的發揮。

Going into Valkenburg, van Aert wasn't confident © Kristof Ramon

van der Poel 起跑後取得些微優勢，van Aert 不甘勢弱馬上回應攻勢，便在第二圈開始取得領先。

由於地主好手 van der Poel 在賽前被看好，也希望能在家鄉圓夢摘冠，van Aert 在第一圈的強勢反擊，帶給對手極大的心理壓力，此舉也讓對手在比賽過程壓力越來越大。

Once he gapped van der Poel, van Aert never looked back © Kristof Ramon

策略成功的 van Aert 一直不斷拉開差距，其他選手幾乎無法追上他的腳步，最終 van Aert 以超過兩分鐘的領先差距，完成世錦賽三連霸的偉業。

van Aert 直言拿下世界冠軍三連霸的時候，是該年賽季最棒的一天，在幾週後，van Aert 開始「跨界」參加公路車賽事，並且古典賽事開始出發，也是讓 van Aert 不再把自已拘限僅是「越野公路車手」角色的開端。

A fine achievement – 3 UCI Cyclo-cross World Championships wins in a row © Kristof Ramon