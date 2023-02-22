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Cycling
Wout van Aert 回憶世界冠軍三連霸的光榮時刻
比利時好手 Wout van Aert 已經獲得了三次越野公路車賽世界冠軍頭銜，他希望能在今年拿下第四座世界冠軍寶座。
比利時越野公路車超級巨星 Wout van Aert 在 2022-23 年又再度展現令人印象深刻的賽季，緊接而來的越野公路車世錦賽，他的目標是拿下第四座冠軍。
van Aert 在2016-18完成越野公路車賽世界冠軍三連霸，至此之後他便以公路車及越野公路車的雙棲選手身份，亮相於賽場。
現年28歲的 van Aert，今年於越野公路車賽季出賽13場，共拿下9場比賽冠軍，其中近兩場也是以冠軍之姿完賽。
然而對於緊接而來的世錦賽，van Aert的目標很清楚也很簡單，就是獲得個人車涯第四座越野冠軍賽的世界冠軍榮耀。在此之前，讓我們一起來回顧 van Aert 前三座世界冠軍的情況。
01
2016 – Heusden-Zolder, 比利時
van Aert 車涯第一座世界冠軍是在比利時獲得。
van Aert 提及，當時一直很期待世錦賽到來，在世錦賽舉辦之前，已成功取得比利時國家冠軍的榮耀，讓我更期待在家鄉父老面前，拿下世界冠軍。
在 van Aert 職業車涯中，無論在公路車運動或是越野公路車領域，他時常與荷蘭好手 Mathieu van der Poel 在賽場互相搶奪冠軍榮耀，常可看見兩人互相霸榜前兩名。
2016 世錦賽就看到兩位好手的激烈拼鬥，不過比賽開跑後，兩位好手處在第二及第三的位置。
另一位荷蘭好手 Lars van der Haar 在起跑後便建立優勢，順利取得領先。
儘管全場一直處在追趕的狀況，但 van Aert 並未因此而放棄，當年21歲的他，在最後一圈追上領先的 van der Haar，並且在最後的上坡進行短兵相接，van Aert 第一次攻擊未取得效果，不過van Aert 馬上採取第二次攻擊，van der Haar 無法回應，讓 van Aert 迅速建立優勢，隨後 van Aert 便以21歲的年紀成為當時新科的世界冠軍。
van Aert 直言最後爬坡的攻擊練習已久，在最後一圈追上對手，讓我信心倍增，很開心能在家鄉美夢成真。
02
2017 – Bieles, 盧森堡
準備 2017 世錦賽的過程，對 van Aert 而言為不順利，因為膝蓋傷勢的關係，讓他已停賽兩週。
van Aert 表示準備世錦賽的過程波折不斷，在比完比利時國家錦標賽後，發現自己的膝蓋已經受傷，也讓我對世錦賽感到擔憂。
然而氣候也是一大變數，賽前的前一天賽道受大雪影響，直到比賽日當天才有所改善。
在賽前練習，van Aert 注意到有許多鬆動的路面，正好他的輪胎適合這樣的地面，經過熱身後決定繼續使用此款輪胎，結果這個策略讓 van Aert 在賽場上表現出色。
當時 van Aert 騎乘的綠色輪胎，上次生產已是2000年左右的事，這款老胎非常適用該路面，但因生產年限久遠，對比賽帶來怎樣狀況，誰也無法預料。
結果開跑過後，各路好手爆胎連連，只有 van Aert 僅爆過一次胎，他的競爭對手 van der Poel 深受爆胎之苦，特別是在第五圈時，van der Poel 發生本場比賽第四次爆胎，也讓 van Aert 建立更大領先優勢，最終以44秒領先差距，獲得世界冠軍二連霸。
van Aert 賽後指出，當我在賽事後段取得領先時，當下就像長了一對翅膀，並且迅速拉開優勢，因此取得世界冠軍二連霸的榮耀。
03
2018 – Valkenburg, 荷蘭
在2017-18 越野公路車賽季，van Aert 表現亮眼，賽前就被看好是奪冠熱門，也認為會是他與地主好手 van der Poel 的頂尖對決。
van Aert 回憶指出，該年世錦賽的冠軍是目標，幸好賽道的特點有較多扛車跑的路線，非常適合我的發揮。
van der Poel 起跑後取得些微優勢，van Aert 不甘勢弱馬上回應攻勢，便在第二圈開始取得領先。
由於地主好手 van der Poel 在賽前被看好，也希望能在家鄉圓夢摘冠，van Aert 在第一圈的強勢反擊，帶給對手極大的心理壓力，此舉也讓對手在比賽過程壓力越來越大。
策略成功的 van Aert 一直不斷拉開差距，其他選手幾乎無法追上他的腳步，最終 van Aert 以超過兩分鐘的領先差距，完成世錦賽三連霸的偉業。
van Aert 直言拿下世界冠軍三連霸的時候，是該年賽季最棒的一天，在幾週後，van Aert 開始「跨界」參加公路車賽事，並且古典賽事開始出發，也是讓 van Aert 不再把自已拘限僅是「越野公路車手」角色的開端。
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