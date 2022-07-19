聚光燈焦點：環法自行車賽的全能好手Wout van Aert

來自比利時的Wout van Aert，目前效力Jumbo-Visma車隊，被車隊列為今年環法自行車賽一員，迄今為止，他的職業生涯已經充滿了挑戰和成功。

透過文章，帶車友們對他了解更深。

01 來自自行車運動的溫床

Van Aert 出生於1994年的比利時Herentals，該城市正是經典賽之王、比利時傳奇車手Rik van Looy的出生地，Rik van Looy職業車涯共拿下五個經典賽冠軍、兩次世界冠軍及環法自行車綠衫榮耀。

02 身上流著自行車血液

Wout van Aert與荷蘭退役車手Jose van Aert有親戚關係，Jose van Aert從1988年到1994年為職業車隊一員，並且在環法自行車賽和環義自行車賽上露面。不過叔叔Jose van Aert的成就未能跟侄子Wout van Aert互相比擬。

03 在闖盪公路車賽場前，Wout van Aert在越野公路車賽事已騎出名堂

Wout van Aert在征戰公路車賽場時，他已在越野公路車賽極富盛名，他在2016年就拿下比利時五個越野公路車賽事冠軍，並在2016-18年連續三屆獲得越野公路車的世界冠軍，現在Wout van Aert為比利時越野公路車的國家冠軍。

Wout van Aert im gelben Trikot nach seinem Sieg auf der dritten Etappe © Kramon Nach beeindruckenden Solofahrten zählt er zu den Favoriten bei der Tour © Kramon

04 一位心理學家幫助Wout van Aert成為世界冠軍

Wout van Aert 與荷蘭好手 Mathieu van der Poel 兩人在越野公路車賽場實力相當，但過往 Mathieu van der Poel 總是讓 Wout van Aert 無法獲得勝利女神青睞，直到 Wout van Aert 與心理學家Rudy Heylen 合作，Wout van Aert 的成績開始突飛猛進，不僅先贏下國家冠軍的頭銜，並且隨後拿下世界冠軍的榮耀。

05 在兩輪世界的多功能性，是 Wout van Aert 的最大優勢

Wout van Aert 是一名出色的越野公路車選手，然而他在公路車賽場的適應性更令人印象深刻。他的個人計時賽可以跟衝刺好手匹敵，在古典賽也毫不遜色，曾參加Milan-San Remo, Amstel Gold Race 及 Gent-Wevelgem等重大古典賽事。此外他在爬坡表現佳，並在2021年環法自行車大賽協助隊友取勝，同時在著名的風禿山之役，更是拿下單站冠軍。2022環法大賽又再拿一勝，目前車涯共在環法累積8個單站冠軍。

06 一場嚴重車禍威脅到Wout van Aert 的職業生涯

在 2019 年環法自行車賽第 10 站的個人計時賽中，身著象徵最佳年輕車手的Wout van Aert，在此站遭遇一場嚴重撞車事故，讓他必須直接退賽。在幾個月後的訪問，Wout van Aert這場車禍差點危及職業生涯，然而，他在該年年底前重返公路車越野賽的賽場。

07 自行車手的巨人

幾年前的研究發現，職業自行車手的平均身高為1米75，然而Wout van Aert完全超過平均，他的身高為1米91，在職業自行車手中屬於高大型的車手。