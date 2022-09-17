2022 世界拉力大賽希臘戰報 - Thierry Neuville帶領Hyundai車隊囊括前3名榮耀

回到賽季的最初。那是蒙地卡羅和Hyundai，2022 年的努力已經被宣布失敗 - 車隊負責人 Julien Moncet 承認他們很幸運能夠將三輛 i20 N Rally1 帶到起跑線上。

八個月後的另一個星期天下午，情況看起來非常不同。總部位於法蘭克福的車隊剛剛將雅典衛城的眾神拉力賽頒獎台塗成藍色和橙色。

對於連續第三次拉力賽，這是Hyundai的勝利。 更重要的是，這是有史以來第一次徹底佔領前三名。

Thierry Neuville、Ott Tänak、Dani Sordo - Hyundai 車隊贏得1-2-3名。

在蒙地卡羅與Moncet交談時，他並不是一個完全崩潰的人——但也不遙遠了。 週日在希臘與他談話時，他幾乎無法掩飾笑聲。 即使是他最瘋狂的夢想，也不會包括這樣賽季中期的完美反擊。

很有可能，WRC 冠軍頭銜仍在向 Kalle Rovanperä 和 Toyota 車隊邁進，但 Moncet 和他越來越快樂的車隊同仁，所做的是重新樹立了對自己再次站在世界之巔能力的真正信念。

Neuville的難處

比利時籍車手是本賽季第 10 輪比賽當之無愧的贏家。 當早期的領先者遇到麻煩時，他與Sébastien Loeb的距離很近。這位九屆世界冠軍的Ford Puma Rally1 Hybrid 上的交流發電機發生故障時，Neuville 捉住機會向前奔馳，揚長而去。

當然，整個星期天他可能都不想回頭。 隊友 Tänak 即將接近，此時比利時車手可能會被告知讓位並為他的同事提供更多積分進帳，以稍微更現實地追擊失控的領先者 Rovanperä。

週四晚上，Neuville抵達雅典參加奧林匹克體育場周圍的一個特殊開幕賽段，當時他落後積分榜芬蘭籍領先者97 分，而 Tänak 僅落後 72 分。

Neuville在上一輪跌出領先集團後，宣布他的冠軍爭奪戰已經結束。 所以，想必他不會介意讓位，以壯大隊友自己的志向吧？

他咧嘴一笑。 然後摘下眼鏡。 擺弄著他的Red Bull帽子，尋找正確的位置。 他又笑了

＂他說：從數學上講，我還有機會。”

所以那是一個否定。

他笑著說：我沒有說不。

“但我也沒有說是的。”

最後，是Hyundai汽車運動總裁Sean Kim發表了講話。

那是一個不字。

Neuville 將獲勝，而 Tänak獲得第二名

Hyundai汽車今年並非最和諧的氛圍，這一決定無疑使其改寫歷史結果有所下降。 每個人都有一個觀點：Kim 想要保護他的主導權一二三，Neuville 想要他自去年 11 月以來的首場勝利，而 Tänak 想要再獲得 7 分以進一步縮小與冠軍頭銜的差距。

如果賽季結束差值低於七分，Hyundai車隊無疑會後悔做出這個決定。

可以理解的是，車隊的管理階層對這樣的談話興趣不大，反而更願意談論他們的歷史成績。為一支顯然重生的車隊喝彩。

希臘就是希臘

夏天從肯亞戰役離開後，一些車隊幾乎鬆了一口氣。 他們做到了。 他們從最艱難的處境中脫穎而出。

Toyota車隊負責人 Jari-Matti Latvala 保留判斷。 與往常一樣，芬蘭人曾多次感受到雅典衛城的刺痛，無法忽視這一點。

他說：希臘也會傷人。希臘有艱險的一面。”

Toyota服務園區周圍孤單的身影強調了這些話的先見之明。

GR Yaris Rally1 經歷了本賽季最糟糕的比賽。 Toyota Gazoo Racing，這是自 2017 年重返 WRC 以來的最差表現。

從四輛車發車，只有Katsuta Takamoto跑了一段距離。 在雅典北部和南部的三天崎嶇不平的日子裡，日本車手比Neuville慢了 6 分多鐘。

M-Sport Ford 的表現要好一些，Pierre-Louis Loubet 和 Craig Breen 在一項對英國車隊承諾如此之多的賽事中，分獲第四和第五名。 週五晚上，Loeb 和Loubet在 Pumas 工廠的出色開幕日之後拿下一二名。但輪胎穿孔和問題結束了本賽季第二場勝利的希望。

希臘的雅典衛城眾神拉力賽需要力量、精神和毅力才能成功。 現代和 Neuville 展現了這些類似戰神的屬性，最後在完美的地方重寫了歷史紀錄。