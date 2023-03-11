2023 世界拉力大賽：完整13 輪行程表簡介

2022 年 WRC 賽季是一個值得銘記的賽季，因為 Kalle Rovanperä 創造了歷史，成為有史以來最年輕的世界拉力大賽冠軍得主。 這位 22 歲的車手可謂銳不可當，他計贏得六次冠軍，並在紐西蘭拉力賽的兩場比賽中贏得了世界冠軍頭銜。

在最後一場日本拉力賽結束僅兩個月後，2023 賽季的傳統開幕戰就在蒙地卡羅拉開了序幕。 當然 Toyota Gazoo Racing 車手試圖以另一場勝利開啟新的一年時，Rovanperä 受到了車迷的熱烈歡迎與祝福。

在 1 月 19 - 22 日舉行的比賽中， Sébastien Ogier 取得了勝利——創紀錄地第九次贏得蒙地卡羅拉力賽的冠軍寶座。 這位法國籍車手於 2021 年已宣布退役，但與去年一樣，他會在 2023 年再次兼職參賽。

行程上的下一站是車隊移師瑞典的于默奧(Umeå)， Ott Tänak在那裡取得了勝利。 現在，本賽季剩餘時間的一大問題是，這位Ford M-Sport 車手能否重現他在 2019 年贏得第一座世界冠軍時的高昂氣勢。

2023 年世界拉力大賽：完整行程日期

隨著兩場比賽的結束，我們可以期待更多的波折與挑戰，在 11 月賽季結束之前還會有 11 場拉力賽。 接下來是 3 月 16 - 19 日在墨西哥瓜納華托拉力賽，屆時將在北美塵土飛揚的碎石路上進行今年第一次的長途旅行。

停戰一個多月之後，錦標賽將重返歐洲，參加本賽季的第一場全瀝青賽事，即 4 月 20 - 23 日舉行的克羅埃西亞拉力賽。這是該國第三次舉辦，比賽將在首都薩格勒布舉行。

Ott Tänak is hoping to win his first world title since 2019 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

本賽季中期與 2022 年的行程相類似，葡萄牙拉力賽將於 5 月 11 - 14 日舉行。 接下來是義大利撒丁島拉力賽（6 月 1 - 4 日），之後 WRC 將在 6 月 22 - 25 日舉行標誌性的肯亞野生動物園拉力賽。

接下來是 7 月 20 - 23 日舉行的愛沙尼亞拉力賽，之後是芬蘭拉力賽（8 月 3 -6 日），屆時衛冕冠軍車手，國內本土最受歡迎的 Rovanperä 將受到熱烈的歡迎。錦標賽隨後於9 月 7 - 10 日向南進軍希臘雅典衛城拉力賽。

隨著賽季進入最後幾場比賽，車隊將前進南美洲，世界拉力大賽自 2019 年首次在此亮相以來，再次回到智利的康塞普西翁(Concepción)。這場礫石賽事將從 9 月 28 日持續到 10 月 1 日。

2023 賽季的倒數第二輪比賽是一項激動人心的創新，屆時奧地利、捷克共和國和德國共同舉辦中歐拉力賽，世界拉力大賽將在這三個國家舉行。這場瀝青拉力賽將於 10 月 26 - 29 日在德國東南部城市帕紹開跑。

最後於11 月 16 - 19 日，在日本拉力賽上進行最後決戰，日本再次舉辦年度系列賽的最後一場賽事。