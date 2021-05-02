2021 世界拉力大賽克羅埃西亞戰報- Sebastien Ogier險勝奪冠

這是Ogier職涯以來第51場的勝利，並且躍居世界拉力大賽總排名領先位置。

0.6秒。這是眨眼的瞬間。這沒什麼。但是，在薩格勒布(Zagreb)賽事的Sébastien Ogier就憑此勝出奪冠。0.6秒的時間差，讓他Toyota Yaris WRC的隊友Elfyn Evans飲恨屈居第2名。

WRC第3站克羅埃西亞大獎賽，全長300.32公里。但兩位車手終場結果卻非常的接近（以及排名第3的Thierry Neuville，也僅落後Evans 7.5秒），全部20個賽段的平均時速為105.1公里。

真的非常接近。但是還不夠，仍無法打破WRC有史以來最緊張的纏鬥紀錄。不能說Ogier太在意-因為他就是此一記錄的保持者。

2011年，這位法國籍車手擊敗了現在管理車隊的老板Jari-Matti Latvala，以約0.2秒的成績奪得約旦拉力賽冠軍寶座。那是有史以來最接近的成績。

Ogier十年前，在中東的表現與上週末在克羅埃西亞的表現一樣出色。Ogier在死海周圍的最後一天行程首先出發上路，對Latvala來說Ogier就是箭靶， Latvala在其後方，有一條更乾淨、更具抓地力的馳騁空間。即使他比對手快了半分鐘，當時這位雪鐵龍的車手也知道芬蘭車手在後方鍥而不捨朝他而來。

果然，Latvala在進入最後賽段時，以0.5秒取得領先。但在最後10公里，Ogier發揮了DS 3 WRC的極限實力，終場以0.2秒險勝Fiesta RS WRC。

另一位法國籍車手Sébastien Loeb，在2007年紐西蘭拉力賽上，Marcus Grönholm以0.3秒的成績打敗他，以第2極為接近的成績落敗。北島故事中最有趣的部分是， Grönholm在森林的最後賽段十分之七的位置，已經開始慶祝了。

奪得兩座世界冠軍的車手回憶道：我的副駕駛說：你為什麼慶祝？我們還有一個賽段要跑...'哦，該死！ 我忘了這個！”

Grönholm重新振作，並從最後的超級特殊賽段脫穎而出，終場登上頒獎台的最高榮譽。 創紀錄維持長達4年的時間。

Sébastien Ogier chases down the win in Croatia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他們是如何做到的？

近距離競速在賽道上很平常。在道路和條件不斷變化的拉力賽中，情況並非如此。 在拉力賽中，競爭對手沿著相同的道路行駛，此時即開展了他們應付各種變化的潛能與實力。

在礫石拉力賽上，賽車被間隔3分鐘出發。 例如，如果一輛車向後四排，那這是一個12分鐘的距離，天氣會發生很大的變化。 而且，隨著WRC巡迴賽在全世界一些最極端的地區舉行時，這種情況經常會發生。

霧或低雲經常飄移在阿根廷各賽段較高的地方，當然，雨水或雪地勢必會在蒙地卡羅或威爾斯周圍的賽道上，因為如此也會影響最後成績的結果。

最後決勝關鍵是條件是否一致。上週末在克羅埃西亞，太陽直照了3天。 如果下雨了，那麼又是另一個狀況與場景-使用潮濕天氣的輪胎將可發揮作用。一個事件變化愈多，最後獲勝的可能性就越小。

最大的變化是競爭本身。因此，拉力賽事時間越長，纏鬥的可能性就越小-發生事件的機會就更少。 當Ogier在約旦以十分之二的優勢獲勝時，由於各車隊在將卡車及時送往死海服務園區時都遇到後勤的問題，因此比賽本來應該是333公里的距離變成了259公里。

值得一提的是Evans在進入最後14公里賽段，以3.9秒取得領先優勢。此時很少有人期望Ogier有所作為，這是因為他是7座世界冠軍Sébastien Ogier的緣故。

Seven-time world champion Sébastien Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他們有多接近？

會出現勝負不分的狀況嗎？ 當然是的。 1998年世界拉力大賽改變了計時規則。在此之前，比賽時間一直算到秒，1976年的聖雷莫拉力賽中，Björn Waldegård 以4秒打敗Sandro Munari贏得最後的勝利。

如果Ogier在周日慢了十分之六秒，並且兩人並列，那麼勝利將歸Evans所有。