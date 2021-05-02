Mutual respect between Ogier and Evans
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC
2021 世界拉力大賽克羅埃西亞戰報- Sebastien Ogier險勝奪冠
世界拉力大賽，極少看到在最後衝線勢均力敵的場面，但Sébastien Ogier還是掌握了這次勝利的契機。
由 David Evans 編寫
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FIA World Rally Championship

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Croatia

Sébastien Ogier

FranceFrance

Elfyn Evans

United KingdomUnited Kingdom

Thierry Neuville

BelgiumBelgium
7座世界拉力冠軍 Sébastien Ogier 終場打敗隊友Elfyn Evans，以微幅的優勢贏得克羅埃西亞拉力賽冠軍寶座，這已經不是他第1次險勝奪冠。
這是Ogier職涯以來第51場的勝利，並且躍居世界拉力大賽總排名領先位置。
0.6秒。這是眨眼的瞬間。這沒什麼。但是，在薩格勒布(Zagreb)賽事的Sébastien Ogier就憑此勝出奪冠。0.6秒的時間差，讓他Toyota Yaris WRC的隊友Elfyn Evans飲恨屈居第2名。
WRC第3站克羅埃西亞大獎賽，全長300.32公里。但兩位車手終場結果卻非常的接近（以及排名第3的Thierry Neuville，也僅落後Evans 7.5秒），全部20個賽段的平均時速為105.1公里。
真的非常接近。但是還不夠，仍無法打破WRC有史以來最緊張的纏鬥紀錄。不能說Ogier太在意-因為他就是此一記錄的保持者。
2011年，這位法國籍車手擊敗了現在管理車隊的老板Jari-Matti Latvala，以約0.2秒的成績奪得約旦拉力賽冠軍寶座。那是有史以來最接近的成績。
Ogier十年前，在中東的表現與上週末在克羅埃西亞的表現一樣出色。Ogier在死海周圍的最後一天行程首先出發上路，對Latvala來說Ogier就是箭靶， Latvala在其後方，有一條更乾淨、更具抓地力的馳騁空間。即使他比對手快了半分鐘，當時這位雪鐵龍的車手也知道芬蘭車手在後方鍥而不捨朝他而來。
果然，Latvala在進入最後賽段時，以0.5秒取得領先。但在最後10公里，Ogier發揮了DS 3 WRC的極限實力，終場以0.2秒險勝Fiesta RS WRC。
另一位法國籍車手Sébastien Loeb，在2007年紐西蘭拉力賽上，Marcus Grönholm以0.3秒的成績打敗他，以第2極為接近的成績落敗。北島故事中最有趣的部分是， Grönholm在森林的最後賽段十分之七的位置，已經開始慶祝了。
奪得兩座世界冠軍的車手回憶道：我的副駕駛說：你為什麼慶祝？我們還有一個賽段要跑...'哦，該死！ 我忘了這個！”
Grönholm重新振作，並從最後的超級特殊賽段脫穎而出，終場登上頒獎台的最高榮譽。 創紀錄維持長達4年的時間。
Sébastien Ogier (FRA) and Julien Ingrassia (FRA) of Team Toyota Gazoo Racing perform during World Rally Championship Croatia in Zagreb, Croatia on April 24, 2021.
Sébastien Ogier chases down the win in Croatia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他們是如何做到的？

近距離競速在賽道上很平常。在道路和條件不斷變化的拉力賽中，情況並非如此。 在拉力賽中，競爭對手沿著相同的道路行駛，此時即開展了他們應付各種變化的潛能與實力。
在礫石拉力賽上，賽車被間隔3分鐘出發。 例如，如果一輛車向後四排，那這是一個12分鐘的距離，天氣會發生很大的變化。 而且，隨著WRC巡迴賽在全世界一些最極端的地區舉行時，這種情況經常會發生。
霧或低雲經常飄移在阿根廷各賽段較高的地方，當然，雨水或雪地勢必會在蒙地卡羅或威爾斯周圍的賽道上，因為如此也會影響最後成績的結果。
最後決勝關鍵是條件是否一致。上週末在克羅埃西亞，太陽直照了3天。 如果下雨了，那麼又是另一個狀況與場景-使用潮濕天氣的輪胎將可發揮作用。一個事件變化愈多，最後獲勝的可能性就越小。
最大的變化是競爭本身。因此，拉力賽事時間越長，纏鬥的可能性就越小-發生事件的機會就更少。 當Ogier在約旦以十分之二的優勢獲勝時，由於各車隊在將卡車及時送往死海服務園區時都遇到後勤的問題，因此比賽本來應該是333公里的距離變成了259公里。
值得一提的是Evans在進入最後14公里賽段，以3.9秒取得領先優勢。此時很少有人期望Ogier有所作為，這是因為他是7座世界冠軍Sébastien Ogier的緣故。
Sebastien Ogier (FRA) of Team Toyota Gazoo Racing celebrates on the podium after winning World Rally Championship Croatia in Zagreb, Croatia on April 25, 2021
Seven-time world champion Sébastien Ogier
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他們有多接近？

會出現勝負不分的狀況嗎？ 當然是的。 1998年世界拉力大賽改變了計時規則。在此之前，比賽時間一直算到秒，1976年的聖雷莫拉力賽中，Björn Waldegård 以4秒打敗Sandro Munari贏得最後的勝利。
如果Ogier在周日慢了十分之六秒，並且兩人並列，那麼勝利將歸Evans所有。
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