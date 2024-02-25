解析拉力賽的世界及相關資訊

世界拉力錦標賽 (WRC) 成立於 1973 年，自第一屆蒙地卡羅拉力賽以來，已經取得長足的進步。 汽車和規則都發生了巨大變革。 那麼讓我們來回答一些關於這項運動的關鍵問題。

01 拉力賽如何進行？

拉力賽是一場賽段賽。 三天的比賽每一天都分為幾個特殊賽段，這是週末唯一真正計時的部分。 每個賽段長度一般在10至50公里之間，整個賽事總長約350公里。

每場拉力賽都有多個賽段，其中一些賽段具有額外的意義。 超級特殊賽段往往較短，並且時常創造奇觀，因為它們改變了拉力賽的特徵（例如改變路面或使用一對一競爭賽形式），而加分賽段通常作為拉力賽的最後賽段運行。 這聽起來像是電競遊戲的獎勵級別，但實際上，它會向整個賽段中速度最快的五名車隊授予額外的冠軍積分，無論他們在拉力賽中的排名如何。

Stages are held on a variety of surfaces © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02 如何贏得拉力賽以及 WRC 冠軍是如何決定的？

拉力賽冠軍就是所有賽段總用時間最快的車手。 然後根據每位車手在拉力賽中的最終排名為其分配積分：冠軍得 25 分，第二名得 18 分，第三名得 15 分，第十名則減至 1 分。 WRC冠軍是賽季結束時獲得最多積分的車手。

汽車能跑多快？

124.73 公里/小時的平均速度記錄是由芬蘭的Jari-Matti Latvala於 2015 年締造的。 在這次拉力賽中，他多次達到 200 公里/小時的時速，考慮到地形，這一成績尤其令人印象深刻。 雖然這可能遠低於一級方程式賽車通常達到的速度，但 WRC 車手必須在狹窄的道路上以及從瀝青、碎石到雪地的路面上急轉彎。 與 Sébastien Ogier 一起坐在乘客座位上兜風，你永遠不會要求他加速。

2分鐘 POV: Running flat out with Ogier at Rally Finland Watch four-time world champion Sébastien Ogier as he tests his M-Sport Fiesta ahead of Rally Finland.

03 賽車的動力有多大？

自 2017 年以來，WRC 賽車均配備1.6 升引擎，可產生約 380 匹馬力 ，以及可在幾秒鐘內達到 520 匹馬力的電動增壓器。 它的功率很大，比 WRC 賽車幾十年來的動力要大得多，當時它們的功率被限制在 315 匹馬力。 如果這看起來過於謹慎，那是有充分理由的。 也許 WRC 最著名的時代是 20 世紀 80 年代「B 組」的機器。 在此期間，WRC賽車沒有功率限制，可以承載高達600匹馬力的功率。 然而，事實證明它們太危險了，芬蘭車手Henri Toivonen去世後，這些汽車被禁止使用。

The Ferrari 308 was a surprisingly good rally car © DPPI

04 拉力賽車手如何知道路線？

以這些汽車的速度，即使在允許的情況下，普通的 GPS 根本無法降低速度。 相反，每個工作人員（車手和副駕駛）在比賽週開始時都會進行自己的路線勘查。 他們在每個賽段最多有兩個通道，在此期間，車手/副駕駛會對路線的每個轉彎進行記錄，我們談了很多筆記。

Julien Ingrassia（Ogier的副駕駛）解釋了這個過程：我在轉錄的同時嘗試盡可能獲取更多的視覺線索。 當你以 180 公里/小時的速度行駛，然後你必須向左急轉時，我所說的至關重要。 一張便條紙上寫道，晚了十分之五秒就會毀掉一切。

沒錯，副駕駛員正在向車手提供源源不斷的即時指示，包括下一個轉彎的前方距離以及他們能夠以多快的速度通過該轉彎。

Learning every inch of the course is vital © Citroën Racing

05 在比賽中公路車最終會緊鄰拉力車嗎？

是和不是。 計時賽段在封閉場景中進行。 然而，每位車手都有責任讓自己從每個賽段結束到下一個賽段開始。 通常這意味著在公共路段行駛，WRC 賽車必須像其他車輛一樣遵守交通規則。

06 為什麼參加WRC的製造商這麼少？

僅有三個製造商（Toyota、Ford 和 Hyundai)） 30 名車手並不算多。但這是可以解釋的。 相關品牌多年來一直在為世界拉力錦標賽製造流線型賽車，而其他汽車公司尚未開發出此類車型或專有技術。

07 機械師如何為拉力賽車提供支援？

可以想像，在樹林中央設置維修站是不可能的。 因此，機械師必須等到車手的汽車停在兩個賽段之間設立的維修停車場，以便進行修理或調整。 但他們必須小心，因為他們沒有整個晚上的時間，他們的工作時間不得超過 10、30 或 45 分鐘，具體取決於分配的時間。

超過限制就會受到處罰。 如果需要在特別比賽中更換輪胎，車手和副駕駛會使用存放在車內的工具和其他零件自己動手處理。

When WRC drivers also need to be their own mechanic – Sweden, 2011 © GEPA Pictures/McKlein/Red Bull Content Pool

08 誰在 WRC 中贏得最多的冠軍？

傳統上，法國車手在 WRC 中佔據主導地位。 Sébastien Loeb目前以9 座世界冠軍頭銜領先，而法國同胞Sébastien Ogier則擁有8 個世界冠軍（他最後一次奪冠在2021年）。 還有許多芬蘭籍車手在 WRC 中表現出色，最新一位是在 2022 年贏得冠軍的 Kalle Rovanperä。

09 在不同拉力賽場地表現出色的車手？

所有 WRC 車手都能夠熟練地穿越各種類型的路面，無論是沙子、礫石還是瀝青。 但在雪地裡駕駛有時會帶來挑戰，並且需要大量的技巧。 這或許可以解釋為什麼像Stig Blomqvist和Marcus Grönholm這樣在雪地長大的斯堪地納維亞人仍然是本專業比賽勝利的記錄保持者，每人各取得五場勝利。