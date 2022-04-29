Kalle Rovanperä snatches victory in Croatia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

2022 世界拉力大賽克羅埃西亞戰報 - Kalle Rovanperä勝出並擴大領先優勢

芬蘭籍車手 Kalle Rovanperä 在克羅埃西亞戰役最後幾公里的一場傾盆大雨，將賽事結果徹底顛覆，終場以激動人心之姿，贏得最後的勝利。
由 David Evans 編寫
5 min read更新於
Kalle Rovanperä 看著他的雙手，他也注意到了。這位芬蘭籍車手在最後九分鐘所做的一切太不可思議了。不僅是他，任何人都有同感。
Toyota車手驚魂未定
在三天大部分的時間裡，Rovanperä 將世界拉力大賽第三輪比賽，一切盡在掌握之中——只是一場暴雨席捲薩格勒布西北部的賽道。不過，他GR Yaris Rally1的倍耐力硬胎，在潮濕天氣下，對遏阻 Ott Tänak 的Hyundai i20 N Rally1時也頗感艱辛。
愛沙尼亞籍車手打前鋒，上演最後賽段的一場驚悚片，前兩名僅差 1.4 秒。
從倒數第二賽段出來時，這位21歲車手此時有點喪氣。
Ott Tänak of team Hyundai Shell Mobis in action at the WRC Rally Croatia in Zagreb, Croatia on April 22, 2022.
Ott Tänak narrowly missed out on his first win since February, 2021
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
他表示：這天氣是怎麼了？我們不知道會下雨。 使用這些輪胎，我們無法與他匹敵。
2019 年世界冠軍是唯一一位擁有四次遭遇濕地的車手。 隨著大雨傾盆而下，他更用力、更向前推進、更快地向前奔馳。這就是他輪胎優勢的所在，他從那些做錯的人和自己做對的情勢中抽出了兩分鐘。在 WRC 中幾乎聞所未聞13 公里僅測試了兩分鐘。

克羅埃西亞加分賽段的驚險時刻。 第二部分

十二個月前， Sébastien Ogier 以十分之六秒的優勢擊敗 Elfyn Evans ，贏得了首屆 WRC克羅埃西亞拉力賽。 普遍接受的想法是，沒有比這更好的了。
週日的第 20 賽段和最後賽段驗證了絕對可以。
等到了加分賽段，雲層散開了，太陽露出了光芒，所有人的目光都望向了天空。 道路漸漸乾爽。情況如何呢？
Rovanperä 擔心地面的乾燥程度不足以讓他的輪胎充分發揮。 Tänak 同樣擔心地面蒸發過程只會讓輪胎表面稍微乾爽。
從一開始，Rovanperä 就比較快。 通過賽段開場的泥濘部分 - Tänak 被認為可以從他的對手中獲得秒數的優勢 - Kalle 緊追 Ott 的後方。
Kalle Rovanperä of team Toyota Gazoo Racing seen performing during the World Rally Championship event in Zagreb, Croatia on April 23, 2022.
Kalle Rovanperä extended his championship lead with victory in Croatia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
這真的很艱難。原本認為我們做不到，但最後我認為我們以實力贏得這場勝利。
Kalle Rovanperä
進入他的節奏與速度，並且他的倍耐力輪胎已熱身足夠，他在最後剩下的賽段上一閃而過，終場以 4.3 秒的優勢取得了勝利。
Rovanperä 下了車，不得不停下來思考最後九分鐘所做的努力。
他全力以赴了，還更用心了一點
他表示：這真的很艱難。我認為我們配得上這場勝利——當我們在艱難賽段前失去領先優勢時，我們的失去[領先]並非我們做了什麼。最後一段我真的非常努力。我原本認為我們做不到，但我仍然全力挺進，最後，我們真的做到了。
繼去年在瑞典拉力賽取得勝利，並在愛沙尼亞和希臘贏得礫石賽冠軍之後，這位冠軍領頭羊的最新成績，使他成為在所有三個賽道上都取得勝利的全勝車手。
僅僅三輪後就以29分的優勢取得領先，他已擁有冠軍的態勢。克羅埃西亞全程都在想著贏得第一名。
他表示：我已經開始思索冠軍的頭銜了。我想贏，但我也在考慮積分。
Kalle Rovanperä of team Toyota Gazoo Racing in action during the World Rally Championship Croatia in Zagreb, Croatia on April 24, 2022.
Rovanperä extended his championship lead to 29 points
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進入薩格勒布的賽事只有 5 分積分，Tänak也同樣非常關心。
Hyundai 的車手表示：Kalle表現得非常好。我們不能冒任何風險。
歷經本賽季開局的掙扎之後，對於 Tänak 和他在 Alzenau 的車隊來說，積分是第三輪比賽的首要任務。

Neuville的週末宛如坐雲霄飛車

Hyundai汽車從第三名升至第二名，這在很大程度上受惠於 Thierry Neuville輕鬆超越 M-Sport的明星車手Craig Breen，終場獲得第三名，並為韓國車隊贏得了雙頒獎台的殊榮。
不過，這位比利時籍車手的周末也太瘋狂了。他因超速受到四次判罰，並見到他的副駕駛 Martijn Wydaeghe 因推動 1280 公斤的Hyundai i汽車幾近崩潰。 他還在最後賽段嚴重撞車，並因兩個爆胎而一瘸一拐地衝回終點線。
Thierry Neuville of team Hyundai Shell Mobisin action during the World Rally Championship Rally Croatia in Zagreb, Croatia on April 23, 2022.
It was a crazy week for Thierry Neuville
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他表示：我很高興現在終於結束了。這場拉力賽的情緒非常高昂。我們遭遇了很多不同的事件，但我們仍保持專注，我繼續做我的工作。 有時動力很難，但當我們看到登上頒獎台的機會時，我會全力以赴，因為我們應該從這場拉力賽贏得頒獎台的榮耀。
“能夠以第三名的成績來到這裡，真是令人難以置信——如果沒有判罰，我們還可以為勝利而戰。”
十二個月前，Ogier從充滿戲劇性的克羅埃西亞拉力賽中脫穎而出，他悲痛地回憶道：這場拉力賽在乾燥的環境中令人難以置信。 如果它是雨天——結果將會更加戲劇化！”
先見之明並沒實現。 2022 年克羅埃西亞拉力賽的結果驗證了 20 個賽段中只有兩次領先變化的故事。 深入研析，您將發現這是有史以來最迷人和最有趣的世界錦標賽之一。
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