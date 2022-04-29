2022 世界拉力大賽克羅埃西亞戰報 - Kalle Rovanperä勝出並擴大領先優勢

Toyota車手驚魂未定

在三天大部分的時間裡，Rovanperä 將世界拉力大賽第三輪比賽，一切盡在掌握之中——只是一場暴雨席捲薩格勒布西北部的賽道。不過，他GR Yaris Rally1的倍耐力硬胎，在潮濕天氣下，對遏阻 Ott Tänak 的Hyundai i20 N Rally1時也頗感艱辛。

愛沙尼亞籍車手打前鋒，上演最後賽段的一場驚悚片，前兩名僅差 1.4 秒。

從倒數第二賽段出來時，這位21歲車手此時有點喪氣。

Ott Tänak narrowly missed out on his first win since February, 2021 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他表示：這天氣是怎麼了？我們不知道會下雨。 使用這些輪胎，我們無法與他匹敵。

2019 年世界冠軍是唯一一位擁有四次遭遇濕地的車手。 隨著大雨傾盆而下，他更用力、更向前推進、更快地向前奔馳。這就是他輪胎優勢的所在，他從那些做錯的人和自己做對的情勢中抽出了兩分鐘。在 WRC 中幾乎聞所未聞13 公里僅測試了兩分鐘。

克羅埃西亞加分賽段的驚險時刻。 第二部分

週日的第 20 賽段和最後賽段驗證了絕對可以。

等到了加分賽段，雲層散開了，太陽露出了光芒，所有人的目光都望向了天空。 道路漸漸乾爽。情況如何呢？

Rovanperä 擔心地面的乾燥程度不足以讓他的輪胎充分發揮。 Tänak 同樣擔心地面蒸發過程只會讓輪胎表面稍微乾爽。

從一開始，Rovanperä 就比較快。 通過賽段開場的泥濘部分 - Tänak 被認為可以從他的對手中獲得秒數的優勢 - Kalle 緊追 Ott 的後方。

Kalle Rovanperä extended his championship lead with victory in Croatia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 這真的很艱難。原本認為我們做不到，但最後我認為我們以實力贏得這場勝利。 Kalle Rovanperä

進入他的節奏與速度，並且他的倍耐力輪胎已熱身足夠，他在最後剩下的賽段上一閃而過，終場以 4.3 秒的優勢取得了勝利。

Rovanperä 下了車，不得不停下來思考最後九分鐘所做的努力。

他全力以赴了，還更用心了一點

他表示：這真的很艱難。我認為我們配得上這場勝利——當我們在艱難賽段前失去領先優勢時，我們的失去[領先]並非我們做了什麼。最後一段我真的非常努力。我原本認為我們做不到，但我仍然全力挺進，最後，我們真的做到了。

繼去年在瑞典拉力賽取得勝利，並在愛沙尼亞和希臘贏得礫石賽冠軍之後，這位冠軍領頭羊的最新成績，使他成為在所有三個賽道上都取得勝利的全勝車手。

僅僅三輪後就以29分的優勢取得領先，他已擁有冠軍的態勢。克羅埃西亞全程都在想著贏得第一名。

他表示：我已經開始思索冠軍的頭銜了。我想贏，但我也在考慮積分。

Rovanperä extended his championship lead to 29 points © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

進入薩格勒布的賽事只有 5 分積分，Tänak也同樣非常關心。

Hyundai 的車手表示：Kalle表現得非常好。我們不能冒任何風險。

歷經本賽季開局的掙扎之後，對於 Tänak 和他在 Alzenau 的車隊來說，積分是第三輪比賽的首要任務。

Neuville的週末宛如坐雲霄飛車

Hyundai汽車從第三名升至第二名，這在很大程度上受惠於 Thierry Neuville 輕鬆超越 M-Sport的明星車手Craig Breen，終場獲得第三名，並為韓國車隊贏得了雙頒獎台的殊榮。

不過，這位比利時籍車手的周末也太瘋狂了。他因超速受到四次判罰，並見到他的副駕駛 Martijn Wydaeghe 因推動 1280 公斤的Hyundai i汽車幾近崩潰。 他還在最後賽段嚴重撞車，並因兩個爆胎而一瘸一拐地衝回終點線。

It was a crazy week for Thierry Neuville © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他表示：我很高興現在終於結束了。這場拉力賽的情緒非常高昂。我們遭遇了很多不同的事件，但我們仍保持專注，我繼續做我的工作。 有時動力很難，但當我們看到登上頒獎台的機會時，我會全力以赴，因為我們應該從這場拉力賽贏得頒獎台的榮耀。

“能夠以第三名的成績來到這裡，真是令人難以置信——如果沒有判罰，我們還可以為勝利而戰。”

十二個月前，Ogier從充滿戲劇性的克羅埃西亞拉力賽中脫穎而出，他悲痛地回憶道：這場拉力賽在乾燥的環境中令人難以置信。 如果它是雨天——結果將會更加戲劇化！”

先見之明並沒實現。 2022 年克羅埃西亞拉力賽的結果驗證了 20 個賽段中只有兩次領先變化的故事。 深入研析，您將發現這是有史以來最迷人和最有趣的世界錦標賽之一。