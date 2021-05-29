Elfyn Evans sent it big to win his first WRC of the season in Portugal
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

2021世界拉力大賽葡萄牙大獎賽戰報-Elfyn Evans強勢奪冠

克羅埃西亞站最後一個彎道輸掉比賽之後，週末，Elfyn Evans在葡萄牙大獎賽上贏得本賽季首座分站冠軍，這意味目前他僅落後冠軍車手Sébastien Ogier兩分。
由 David Evans 編寫
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Elfyn Evans

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Thierry Neuville

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Elfyn Evans踏出他的Toyota Yaris WRC賽車後，看起來感覺有點怪怪的。 沒錯，他贏得葡萄牙拉力大賽冠軍殊榮，但是對他來說這個勝利確定出乎意料之外。
一會兒之後，他將Red Bull帽子戴在頭頂上，口罩戴緊緊表示：現在是4次，不是嗎……。
即使戴著口罩遮住了笑容，威爾斯車手的眼睛仍然閃耀著光芒，這是他在世界拉力大賽職涯的第4場勝利。
他表示：老實說，衝線時我試著記住我們贏了幾次。
葡萄牙拉力大賽最後一天精采花絮:
Adventure · 6分鐘
葡萄牙周日集锦
4個星期天前，Evans在爭取克羅埃西亞拉力賽勝利的最後一場比賽中輸給隊友Sébastien Ogier。 但在葡萄牙，Evans在最後5個賽段，拿下10秒優勢超越了勁敵Hyundai 車隊車手 Dani Sordo ，他竭盡所能擺脫在世錦賽上再次蟬聯職涯第7次亞軍的命運。
周日的開幕戰，在Felgueiras賽段的測試，結果超越了西班牙籍車手。Evans在每處9公里的賽段都快了1秒鐘。
Evans表示：偵察後我還蠻喜歡那個賽段。這是一條新路，我們以前從未跑過，今天早上我只是想要好好表現一下。跑得還不錯，當我看到那個賽段的時間時，我感到非常高興。
這次不行。 我不會再錯過一次。
Elfyn Evans
Evans非常務實，心知肚明他的Toyota車隊在錦標賽第4站大部分時間，節奏與速度真的有點落後Hyundai。 Sordo率先取得領先，他的i20 Coupe WRC賽車隊友Ott Tänak從第7賽段開始攻佔第一。 但是，當愛沙尼亞籍車手的賽車右後輪在關鍵最後賽段故障後，Evans趁機衝到了前方。
這一次，他要好好把握機會：這回，我不會再錯過。
Dani Sordo of Hyundai Shell Mobis seen performing during the World Rally Championship Portugal in Porto, Portugal on 22 May, 2021.
Dani Sordo is gravel master, but couldn't match Evans on the deciding day
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai車隊如何丟了機會？

直到星期五的第7賽段，Toyota車隊車手才攻破Hyundai車隊獨佔前3名領先的地位。 在此之前，Thierry Neuville 的表現確實令人印象深刻。 他的速度僅次Sordo，這也混淆了他在賽道上跑第2的事實，清除了沿途鬆散的礫石，進而理出一條更快的道路，並為後方的追趕對手們，提供更大的抓地力。
Neuville於賽季初表現穩定且出色（在WRC的前3場比賽均獲得第3名），朝南方的SS7賽段時，他的右後輪不慎故障，最後被迫退賽收場。
24小時後，Tänak的車子也難倖免，留下Sordo與Toyotas車隊周旋。
Hyundai車隊負責人Andrea Adamo深感沮喪，他指示Sordo奮力贏得拉力賽，“他（Adamo）告訴我，已經有兩輛車淘汰出局，其實與淘汰三輛車一樣！”
Thierry Neuville of team Hyundai Shell Mobisare seen racing during the World Rally Championship Portugal in Porto, Portugal on May 23, 2021.
Thierry Neuville was well in contention until he damaged his Hyundai
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
週日上午，該指令中的內容變得更加模稜兩可了。 Sordo得到一個順應自己駕駛方式的訊息，但要確保賽車順利完賽，並為車隊贏得積分進帳的成績。
撒丁島礫石賽道的連續勝利，驗證了Sordo在鬆散道路上的速度與節奏，但他在周日早上就是無法拉近與Evans的距離。
他表示：我犯了一些錯誤。我心情很不好。我試圖持續向前方施加壓力，但我也不想犯下大錯。我在下一個賽段再次嘗試時，但我感覺到賽車的後方在晃動。 已經沒有抓地力了。
最後衝線拿下第2名，與他Hyundai前隊友Ogier同登頒獎台的榮耀。
我寧願不要有犧牲點，我希望在下一輪的比賽中，大家都有更好的表現。
Sébastien Ogier studio shoot at the WRC Rally Monte Carlo in Gap, France on January 21, 2020.
Sébastien Ogier
Adrien Fourmaux of team M-Sport Ford seen racing during the World Rally Championship Portugal in Porto, Portugal on May 23, 2021.
M-Sport's Adrien Fourmaux impressed once again in Portugal
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
最後，Kalle Rovanperä因技術問題也提早退賽，是Toyota在這場賽事唯一美中不足的地方，而Takamoto Katsuta 再次為日本製造商送上好消息。 他以驚人的速度與表現拿下第4名，贏得個人職業生涯的最好成績，他在周六的速度，確實為Ogier帶來不少麻煩與阻礙。
Ford M-Sport車手Gus Greensmith和Adrien Fourmaux ，在速度與潛力方面均有出色的表現，而Esapekka Lappi則在本賽季第二次蟬聯WRC2類組冠軍寶座。
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