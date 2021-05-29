2021世界拉力大賽葡萄牙大獎賽戰報-Elfyn Evans強勢奪冠

Elfyn Evans 踏出他的Toyota Yaris WRC賽車後，看起來感覺有點怪怪的。 沒錯，他贏得葡萄牙拉力大賽冠軍殊榮，但是對他來說這個勝利確定出乎意料之外。

一會兒之後，他將Red Bull帽子戴在頭頂上，口罩戴緊緊表示：現在是4次，不是嗎……。

即使戴著口罩遮住了笑容，威爾斯車手的眼睛仍然閃耀著光芒，這是他在世界拉力大賽職涯的第4場勝利。

他表示：老實說，衝線時我試著記住我們贏了幾次。

葡萄牙拉力大賽最後一天精采花絮:

葡萄牙周日集锦

周日的開幕戰，在Felgueiras賽段的測試，結果超越了西班牙籍車手。Evans在每處9公里的賽段都快了1秒鐘。

Evans表示：偵察後我還蠻喜歡那個賽段。這是一條新路，我們以前從未跑過，今天早上我只是想要好好表現一下。跑得還不錯，當我看到那個賽段的時間時，我感到非常高興。

這次不行。 我不會再錯過一次。 Elfyn Evans Evans非常務實，心知肚明他的Toyota車隊在錦標賽第4站大部分時間，節奏與速度真的有點落後Hyundai。 Sordo率先取得領先，他的i20 Coupe WRC賽車隊友Ott Tänak從第7賽段開始攻佔第一。 但是，當愛沙尼亞籍車手的賽車右後輪在關鍵最後賽段故障後，Evans趁機衝到了前方。 這一次，他要好好把握機會：這回，我不會再錯過。

Dani Sordo is gravel master, but couldn't match Evans on the deciding day © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai車隊如何丟了機會？

Neuville於賽季初表現穩定且出色（在WRC的前3場比賽均獲得第3名），朝南方的SS7賽段時，他的右後輪不慎故障，最後被迫退賽收場。

24小時後，Tänak的車子也難倖免，留下Sordo與Toyotas車隊周旋。

Hyundai車隊負責人Andrea Adamo深感沮喪，他指示Sordo奮力贏得拉力賽，“他（Adamo）告訴我，已經有兩輛車淘汰出局，其實與淘汰三輛車一樣！”

Thierry Neuville was well in contention until he damaged his Hyundai © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

週日上午，該指令中的內容變得更加模稜兩可了。 Sordo得到一個順應自己駕駛方式的訊息，但要確保賽車順利完賽，並為車隊贏得積分進帳的成績。

撒丁島礫石賽道的連續勝利，驗證了Sordo在鬆散道路上的速度與節奏，但他在周日早上就是無法拉近與Evans的距離。

他表示：我犯了一些錯誤。我心情很不好。我試圖持續向前方施加壓力，但我也不想犯下大錯。我在下一個賽段再次嘗試時，但我感覺到賽車的後方在晃動。 已經沒有抓地力了。

最後衝線拿下第2名，與他Hyundai前隊友Ogier同登頒獎台的榮耀。

M-Sport's Adrien Fourmaux impressed once again in Portugal © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

最後， Kalle Rovanperä 因技術問題也提早退賽，是Toyota在這場賽事唯一美中不足的地方，而Takamoto Katsuta 再次為日本製造商送上好消息。 他以驚人的速度與表現拿下第4名，贏得個人職業生涯的最好成績，他在周六的速度，確實為Ogier帶來不少麻煩與阻礙。

Ford M-Sport車手Gus Greensmith和 Adrien Fourmaux ，在速度與潛力方面均有出色的表現，而Esapekka Lappi則在本賽季第二次蟬聯WRC2類組冠軍寶座。