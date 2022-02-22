2022 世界拉力大賽- 瑞典新起點預示一個時代的結束

現在，世界拉力大賽中到處新人濟濟。 上個月的蒙地卡羅拉力大賽，就見證了混合動力技術的到來，並且將世界拉力賽車（ World Rally Cars） 更名為 Rally1。

現在 Sébs 離開了，是時候換血新一代了。WRC 本週將向北前往默奧舉行瑞典拉力賽，屆時，將不會看到一位名叫 Sébastien 的法國世界冠軍。

自 2006 年最後一站以來，WRC 比賽第一次在沒有Loeb或 Ogier 的情況下開賽。

Sébastien Ogier bei der Rally Sweden 2020. © @World/Red Bull Content Pool

Loeb最近的隊友、M-Sport Ford 世界拉力車隊明星 Craig Breen 表示：這將會有點奇怪。回想一下兩位 Séb 之前在此的時間……現在是不久前的事了。他們倆都成為了冠軍賽的常客，因為我一直就在這裡。沒錯，是有點奇怪。

讓我們保持正面的觀點：他們二位都會回來 - 而且Loeb以前並不是沒有離開過。 但對於Toyota來說，本週將會有所不同。他們已經習慣依賴來自 Gap 的得分機。

車隊負責人 Jari-Matti Latvala 表示：他對我們來說是如此強大的資產。他們倆位—Loeb和Ogier——是我們這項運動中最為出色的車手。你知道當他們在車隊時，你就會有積分進帳，他們可以帶來勝利和冠軍。對我們來說，當然，我們會想念一位像Ogier這樣的人。

“你對像 Séb [Ogier] 這樣的人就有這樣的信任感。 當我在Volkswagen運動車隊，身為他的隊友時，我看到了這一點——你可以在車隊內部看到他們看他的眼神，大家都非常信任他。

“沒錯，Ogier就是能贏。”

“這是真的。 他可以。 但我們知道他今年只會和我們一起參加幾場拉力賽，真的，我們對 Esapekka [Lappi] 也充滿信心和信任。 當像兩位 Séb 這樣的偉大車手都離開時，這真的有點可惜，但他們也為其他人敞開了大門。”

Lappi回來了

有什麼比一開始就沒有進入車隊更糟糕的呢？即使進入了，然後又未受重視。這就是前芬蘭拉力賽冠軍，芬蘭車手Esapekka Lappi在上個賽季找不到東家時發生的事情。

現在一切都已成為過去。他去年簽了約，從本週開始他就可重返拉力賽了。

這位 31 歲的車手表示：就像你可以想像的那樣，我很高興能夠回來。

Lappi 上一次為Toyota效力是在 2018 年，之後他轉戰 Citroën，然後是 M-Sport，其後皆是替補席位。

他表示：今年有點不一樣。今年我為車隊效力，與 [Sébastien] Ogier 共用賽車。 這不是一個完整的專案計劃，所以我在這裡是為贏取積分而來。但我不介意。我很高興再次回到駕駛席位。

Esapekka Lappi bei der Rally Sweden 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

駕駛席位上，在賽道上有一個非常非常強大的位置。 上回錯過了蒙地卡羅，現在他要以廠隊的 Rally1 賽車進軍各賽段。那真的太棒了。

他表示：如果下雪了，這將會是賽車的好地方—前方的賽車會清理道路。不過前面的那些人，他們都曾在蒙地卡羅開過這款車。相信，他們對汽車的了解應該比我多。

預計在比賽前會有大雪來臨，即使他缺乏最近的經驗和比賽練習，Lappi還是覺得值得一試。

瑞典：同樣的地點，但結果不同。

由於上個賽季的限制，瑞典拉力賽被迫退出賽程。 但老實說，這並不是最近幾個賽季最愉悅的事情。在下周於默奧舉行的賽事之前，這項運動的過往記憶是一場在傾盆大雨中奔馳的動力賽段，更像是威爾士潮濕的秋季，而非 WRC 冬季經典賽。 那是向南 700 公里的托斯比。本週將會是冰天雪地的世界。

Toyota車隊的 Kalle Rovanperä 表示：這會是我們想要的條件。排名第三，位在Loeb和Ogier之後的芬蘭籍車手將帶領本領域進入全新的賽事。

他承認：這可能會很複雜，但好的是有雪堆和好天氣。這真的很重要。

M-Sport 車手 Breen 將緊追 Rovanperä 之後，這位愛爾蘭人之前表現出色，並準備追逐他的第一個 WRC 勝利。 四年前，他排名第二，距離頒獎台最高位不到 20 秒。

Thierry Neuville bei der Rallye Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

2018 年，Hyundai車隊的 Thierry Neuville 在頒獎台上的表現比任何人都好。這位比利時籍車手，這次重演瑞典成功的機會看起來相當渺茫，因為Hyundai汽車在本賽季前哨戰蒙地卡羅艱難的開局後，目前仍在修養生息恢復中。

Hyundai車隊副領隊Julien Moncet並沒有談到本週的成績：對他來說，賽車終點衝線和頒獎台將是他想要的結果。