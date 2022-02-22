Rally Sweden preview
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Rally

2022 世界拉力大賽- 瑞典新起點預示一個時代的結束

兩位法國賽車運動巨星，將不會出席瑞典拉力大賽，但隨著 WRC 前進默奧（Umeå）和冬季仙境之際，他們的缺席也為下一代車手敞開了大門。
由 David Evans 編寫
4 min read發佈於
現在，世界拉力大賽中到處新人濟濟。 上個月的蒙地卡羅拉力大賽，就見證了混合動力技術的到來，並且將世界拉力賽車（ World Rally Cars） 更名為 Rally1。
現在 Sébs 離開了，是時候換血新一代了。WRC 本週將向北前往默奧舉行瑞典拉力賽，屆時，將不會看到一位名叫 Sébastien 的法國世界冠軍。
自 2006 年最後一站以來，WRC 比賽第一次在沒有Loeb或Ogier的情況下開賽。
Sébastien Ogier bei der FIA World Rally Championship 2020 in Torsby, Schweden.
Sébastien Ogier bei der Rally Sweden 2020.
© @World/Red Bull Content Pool
Loeb最近的隊友、M-Sport Ford 世界拉力車隊明星 Craig Breen 表示：這將會有點奇怪。回想一下兩位 Séb 之前在此的時間……現在是不久前的事了。他們倆都成為了冠軍賽的常客，因為我一直就在這裡。沒錯，是有點奇怪。
讓我們保持正面的觀點：他們二位都會回來 - 而且Loeb以前並不是沒有離開過。 但對於Toyota來說，本週將會有所不同。他們已經習慣依賴來自 Gap 的得分機。
車隊負責人 Jari-Matti Latvala 表示：他對我們來說是如此強大的資產。他們倆位—Loeb和Ogier——是我們這項運動中最為出色的車手。你知道當他們在車隊時，你就會有積分進帳，他們可以帶來勝利和冠軍。對我們來說，當然，我們會想念一位像Ogier這樣的人。
“你對像 Séb [Ogier] 這樣的人就有這樣的信任感。 當我在Volkswagen運動車隊，身為他的隊友時，我看到了這一點——你可以在車隊內部看到他們看他的眼神，大家都非常信任他。
“沒錯，Ogier就是能贏。”
“這是真的。 他可以。 但我們知道他今年只會和我們一起參加幾場拉力賽，真的，我們對 Esapekka [Lappi] 也充滿信心和信任。 當像兩位 Séb 這樣的偉大車手都離開時，這真的有點可惜，但他們也為其他人敞開了大門。”

Lappi回來了

有什麼比一開始就沒有進入車隊更糟糕的呢？即使進入了，然後又未受重視。這就是前芬蘭拉力賽冠軍，芬蘭車手Esapekka Lappi在上個賽季找不到東家時發生的事情。
現在一切都已成為過去。他去年簽了約，從本週開始他就可重返拉力賽了。
這位 31 歲的車手表示：就像你可以想像的那樣，我很高興能夠回來。
Lappi 上一次為Toyota效力是在 2018 年，之後他轉戰 Citroën，然後是 M-Sport，其後皆是替補席位。
他表示：今年有點不一樣。今年我為車隊效力，與 [Sébastien] Ogier 共用賽車。 這不是一個完整的專案計劃，所以我在這裡是為贏取積分而來。但我不介意。我很高興再次回到駕駛席位。
Esapekka Lappi und Janne Ferm vom Team M-Sport Ford WRT bei der World Rally Championship Sweden 2020
Esapekka Lappi bei der Rally Sweden 2020
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駕駛席位上，在賽道上有一個非常非常強大的位置。 上回錯過了蒙地卡羅，現在他要以廠隊的 Rally1 賽車進軍各賽段。那真的太棒了。
他表示：如果下雪了，這將會是賽車的好地方—前方的賽車會清理道路。不過前面的那些人，他們都曾在蒙地卡羅開過這款車。相信，他們對汽車的了解應該比我多。
預計在比賽前會有大雪來臨，即使他缺乏最近的經驗和比賽練習，Lappi還是覺得值得一試。

瑞典：同樣的地點，但結果不同。

由於上個賽季的限制，瑞典拉力賽被迫退出賽程。 但老實說，這並不是最近幾個賽季最愉悅的事情。在下周於默奧舉行的賽事之前，這項運動的過往記憶是一場在傾盆大雨中奔馳的動力賽段，更像是威爾士潮濕的秋季，而非 WRC 冬季經典賽。 那是向南 700 公里的托斯比。本週將會是冰天雪地的世界。
Toyota車隊的 Kalle Rovanperä 表示：這會是我們想要的條件。排名第三，位在Loeb和Ogier之後的芬蘭籍車手將帶領本領域進入全新的賽事。
他承認：這可能會很複雜，但好的是有雪堆和好天氣。這真的很重要。
M-Sport 車手 Breen 將緊追 Rovanperä 之後，這位愛爾蘭人之前表現出色，並準備追逐他的第一個 WRC 勝利。 四年前，他排名第二，距離頒獎台最高位不到 20 秒。
Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe vom Team HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM bei der World Rally Championship Monte Carlo 2022.
Thierry Neuville bei der Rallye Monte Carlo
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2018 年，Hyundai車隊的Thierry Neuville 在頒獎台上的表現比任何人都好。這位比利時籍車手，這次重演瑞典成功的機會看起來相當渺茫，因為Hyundai汽車在本賽季前哨戰蒙地卡羅艱難的開局後，目前仍在修養生息恢復中。
Hyundai車隊副領隊Julien Moncet並沒有談到本週的成績：對他來說，賽車終點衝線和頒獎台將是他想要的結果。
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