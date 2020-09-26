2020 世界拉力大賽土耳其戰報 - Elfyn Evans 勝出重返領先地位
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Toyota車隊的Elfyn Evans在困難重重的土耳其拉力賽，以優異的表現贏得冠軍殊榮，但其對手在遭遇崎嶇不平的道路上，不但發生爆胎，懸吊還出現嚴重破損狀況。
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Elfyn Evans 周日下午，在土耳其拉力賽中，為Toyota車隊贏得一場艱鉅而又充滿意外的勝仗，並重返國際汽聯世界拉力錦標賽排名領先的位置。 這位威爾斯車手繼瑞典拉力賽後，以35.2秒的成績從本賽季的第4名飆升至首位，贏得本賽季的第2場勝利。 現在，還剩兩場賽事情況下，他在WRC積分榜上領先群雄18分。
最後一天賽程，Evans是唯一在驚險的38.15公里 Çetibeli速度測試中避開麻煩的領先車手，而他的對手則遭遇爆胎和機械故障等意外狀況。
Evans表示：這個周末真的很艱難。我們努力穩穩地駕駛並保持在路中間，這讓我們獲益匪淺。我很清楚，運氣需要走自己的路，而且我也不喜歡以這樣的方式贏得他人的位置，但這就是土耳其拉力賽的特色。
隔夜的拉力賽領先者 Thierry Neuville ，以Hyundai i20在比賽中獲得第2名，比隊友 Sébastien Loeb快了24.2秒，後者已成為周五賽事帶領國際汽聯世界拉力錦標賽最年長的車手。 兩位車手在切蒂貝利（Cetibeli）輪胎穿刺後，勝利的希望頓時落空，Neuville落後1分 5秒，而Loeb則是1分 20秒。 對Neuville來說，尤其令人心痛，他可是周末最快速的車手，拿下12個特別賽段中7場的勝利，並分別在兩個地點取得領先。
冠軍賽領先者 Sébastien Ogier 在進入土耳其拉力賽時，也遇到類似的問題，落後了1分 15秒。 他一直在頒獎台的位置，直到他第2次通過賽段前停了下來，濃煙從他的Toyota Yaris引擎蓋邊冒了出來。
Kalle Rovanperä 同樣也是Çetibeli 賽段的苦主，但落後Loeb 90秒，終場衝線拿下第4名。 Evans和芬蘭籍青少年車手獲得的總積分，讓Toyota Gazoo Racing車隊在製造商的冠軍總排名領先Hyundai Motorsport車隊擴大到9分。
逃離大混亂的場面之後，Gus Greensmith駕駛的Ford Festta拿下職涯最佳績第5名，超越隊友Esapekka Lappi，Lappi開著破損的減震器進入最後賽段，他在稍早也遭遇輪胎穿刺的行列。
Teemu Suninen也因破損的懸吊，讓他的Fiesta在Cheetibeli賽段被迫提早退賽，而Pierre-Louis Loubet則因引擎故障在同一個測試點停了下來。
國際汽聯世界拉力錦標賽將於10月8-11日前進地中海的撒丁島舉行義大利拉力賽，這是本系列賽的第6站也是倒數第2站。
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