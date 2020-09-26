2020 世界拉力大賽土耳其戰報 - Elfyn Evans 勝出重返領先地位

最後一天賽程，Evans是唯一在驚險的38.15公里 Çetibeli速度測試中避開麻煩的領先車手，而他的對手則遭遇爆胎和機械故障等意外狀況。

Evans表示：這個周末真的很艱難。我們努力穩穩地駕駛並保持在路中間，這讓我們獲益匪淺。我很清楚，運氣需要走自己的路，而且我也不喜歡以這樣的方式贏得他人的位置，但這就是土耳其拉力賽的特色。

Ο Thierry Neuville κέρδισε 7 διαδρομές, αλλά για ένα κλατάρισμα δεν νίκησε © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

冠軍賽領先者 Sébastien Ogier 在進入土耳其拉力賽時，也遇到類似的問題，落後了1分 15秒。 他一直在頒獎台的位置，直到他第2次通過賽段前停了下來，濃煙從他的Toyota Yaris引擎蓋邊冒了出來。

Ο Sebastien Loeb έγραψε ιστορία στο Rally Turkey © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kalle Rovanperä 同樣也是Çetibeli 賽段的苦主，但落後Loeb 90秒，終場衝線拿下第4名。 Evans和芬蘭籍青少年車手獲得的總積分，讓Toyota Gazoo Racing車隊在製造商的冠軍總排名領先Hyundai Motorsport車隊擴大到9分。

逃離大混亂的場面之後，Gus Greensmith駕駛的Ford Festta拿下職涯最佳績第5名，超越隊友Esapekka Lappi，Lappi開著破損的減震器進入最後賽段，他在稍早也遭遇輪胎穿刺的行列。

Teemu Suninen也因破損的懸吊，讓他的Fiesta在Cheetibeli賽段被迫提早退賽，而Pierre-Louis Loubet則因引擎故障在同一個測試點停了下來。

國際汽聯世界拉力錦標賽將於10月8-11日前進地中海的撒丁島舉行義大利拉力賽，這是本系列賽的第6站也是倒數第2站。