振翅街頭的燕尾蝶，東京大勢嘻哈廠牌YENTOWN

YENTOWN發跡於2014年的東京，由製作人Chaki Zulu為首腦，集結JNKMN、PETZ等一眾饒舌歌手，緊追當時歐美嘻哈潮流方興未艾的Trap曲風，以Underground姿態開始活動。YENTOWN的名字來自知名導演岩井俊二1996年的經典電影《燕尾蝶》，在片中有個虛構的樂團YENTOWN BAND，劇情也是講述底層青年在街頭的偷搶拐騙。他們早在2015年就受TGMF之邀來台演出並與之合作推出作品。當時認識YENTOWN的人還不多，但時間來到現在，若是你沒聽過YENTOWN的名號，真的別說有在聽日本嘻哈。
在2016年時，YENTOWN即獲邀於知名Live平台Boiler Room上演出，回顧那時的影片，必須說每個人都還是相當青澀。但有別於早年日本嘻哈的華麗正拍，YENTOWN的饒舌歌手更顯地下而街頭氣味濃厚。2017年Awich的加入，則是重要的生力軍，而長年的演出和作品累積，也讓YENTOWN在數年間累積不少忠實粉絲。
若要論YENTOWN如何崛起，廠牌首腦Chaki Zulu、嘻哈女帝Awich，以及團隊中最年輕的成員kZm絕對是重要人物。Chaki Zulu以製作人身份合作了包含Anarchy、SALU、m-flo、BENI、RADWIMPS、桃色幸運草Z等橫跨嘻哈和主流的知名歌手，帶起YENTOWN的能見度；Awich與88Rising的合作更近一步將本地嘻哈跨出海外；kZm則成為青少年偶像，去年和JUMADIBA推出的單曲〈DOSHABURI〉更是累積超過七百萬的點擊。
必須說，自Bad Hop宣佈休團，YENTOWN絕對稱得上是日本嘻哈當前坐二望一的大勢廠牌。他們今年於日本Red Bull的RASEN Cypher中演出廠牌成立十週年紀念單曲〈不幸中の幸い〉，講述嘻哈創作一路以來的艱辛和自傲。若是對日本嘻哈感興趣，又不知從其門而入的朋友，從YENTOWN開始聽，絕對不會錯！