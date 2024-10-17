振翅街頭的燕尾蝶，東京大勢嘻哈廠牌YENTOWN

YENTOWN發跡於2014年的東京，由製作人Chaki Zulu為首腦，集結JNKMN、PETZ等一眾饒舌歌手，緊追當時歐美嘻哈潮流方興未艾的Trap曲風，以Underground姿態開始活動。YENTOWN的名字來自知名導演岩井俊二1996年的經典電影《燕尾蝶》，在片中有個虛構的樂團YENTOWN BAND，劇情也是講述底層青年在街頭的偷搶拐騙。他們早在2015年就受TGMF之邀來台演出並與之合作推出作品。當時認識YENTOWN的人還不多，但時間來到現在，若是你沒聽過YENTOWN的名號，真的別說有在聽日本嘻哈。