適合登山者的7個瑜珈動作

你可能會懷疑一些瑜珈常見的動作，例如下犬式（Downward facing dog）、平衡木式（Balancing Stick Pose）或橋式（Bridge Pose）等，對於登山或攀岩運動項目有多大的幫助，其實瑜伽對訓練肌力和放鬆肌肉都有絕對的幫助，尤其對於需要大量使用肌耐力的運動項目。

在英國專為登山者設計瑜珈課程的Ness表示，其實瑜珈只是一種工具，它能幫助你提升身體全面性的力量、靈活性、核心穩定性和呼吸控制等技巧，然而這些技巧也正是幫助你完成困難攀登的必備技術之一。

所以，如果你想要讓身體更靈活起來，你可以試著進行下列這7個適合登山者的瑜珈動作練習。

1.山式

首先將雙腳併攏，把身體重心平均的分攤到雙腳上，讓身體呈現穩如泰山的狀態，接著抬頭挺胸吸氣並將脊椎拉長，同時將腳掌往地面下壓，過程中核心用力、臀肌收緊保持穩定，避免身體朝前或後傾，並微微將肩膀下壓，維持穩定的呼吸。

為什麼要做？

Ness表示，山式這個動作雖然看起來很簡單，但對於矯正長時間錯誤姿勢造成的圓肩和緊實臀部肌肉非常的有效，同時也能幫助任何一位登山者緩解緊張的情緒。

2. 戰士II式

從下犬式的動作開始，將雙腳微微張開，雙手撐地頭部自然垂下。接著左腳向前跨一步，讓左腳踩在雙手之間並與雙手平行，同時右腳向外轉90度；雙臂打開成水平，左手向前延伸，右手向後延伸，膝蓋彎曲90度與腳踝成垂直狀態，然後將視線注視左手中指上方，維持3-5個呼吸後換邊進行。

為什麼要做？

無論你在登山或跑跳動作都會需要大量使用下肢肌力，而過度的使用下肢肌力則會造成肌肉的緊繃與沾黏狀況，透過這個動作就可以幫助緊繃的肌肉放鬆避免沾黏，同時也能有效率的提升靈活及柔軟度。

3. 椅子式

首先，將雙腳併攏穩定站立於地面，雙手自然下垂平放於身體兩側，接著吸氣將臀部重心向後向下（就像你要坐椅子的動作一樣），過程中保持背部平坦收緊核心，雙手打直維持肘部不彎曲向上抬起（如果肩膀受到限制的人，則肘部可以微微彎曲），雙手掌心朝內，肩部微微下壓不聳肩，停留3~5個呼吸時間。

為什麼要做？

這個練習動作主要是能讓骨盆回到正確的位置上，同時伸展脊椎、背部與背闊肌等肌群；將有助於強化登山者的大腿內側及腳踝的穩定性。

4. 下犬式

以跪姿做為預備動作，並運用雙手及雙腳將身體往上撐起，臀部呈現最高點，同時頸部放鬆讓頭部自然下垂，過程中手掌必須完全服貼於地面，伸直雙腿但維持膝蓋略彎的姿勢，維持3~5個呼吸。

為什麼要做？

無論我們是站立、奔跑或是行走時，都會帶給下半身許多的壓力，當肌肉持續處於緊繃的狀態時，就容易導致乳酸的堆積，進而影響雙腿的肌力展現。同時，這個練習動作也能拉伸全身並穩定關節，提升下次的運動表現。

5.嬰兒式

首先，採用跪姿雙手打直高舉過頭，接著吸氣將上半身往前傾，過程中將脊椎盡量延伸，然後將額頭靠在地面，臀部往後靠在腳掌上，上半身完全呈現趴著的姿勢，運用身體的重量來放鬆上半身肌肉，維持這個姿勢停留3~5個呼吸後再慢慢恢復起始動作。

為什麼要做？

Ness表示，嬰兒式這個動作對於伸展髖關節及放鬆大腿肌群有十分好的功效，由其對於需要大量依賴下肢肌力的運動項目，能增加身體穩定性和平衡感。

6. 箱式呼吸

Ness表示，這是一個簡單的呼吸練習動作，我們以呼吸4秒、暫停1秒再呼吸4秒來進行。首先，採用坐姿，接著透過嘴巴慢慢的呼氣，如同將空氣全部從肺部排出，然後再運用鼻子緩慢且深層的吸氣，心中默數到4，同時感受到空氣充滿肺部並流向腹部，屏住呼吸慢慢數到4，再次呼氣數到4，讓肺部排空空氣，這樣為一個循環；要注意在進行下一個循環之前，先暫停1秒再開始。

為什麼要做？

如果嬰兒式的動作還無法讓你放鬆，那可以嘗試箱式呼吸的訓練，這種呼吸練習可以有助於紓緩神經提高專注力，目前已經被廣泛運用在一些特種部隊或專業運員身上。

7. 雙人飛行瑜伽

雙人飛行瑜珈分為底座練習者與飛行者這兩個角色，在訓練個過程中，可以進行平衡及協調的練習，保持高積極的心靈狀態，會有助於登山夥伴之間建立良好的信任感。

為什麼要做？

雙人瑜珈可以教會我們登山時需要的信任、協調與平衡，並在兩人的動作變化之間進行輔助伸展、全身的肌力穩定及核心肌群配合，對於身體健康及精神放鬆能帶來不錯的成效。