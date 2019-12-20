玩板時，做招前或大摔後，滑板友人上前關心問的一句話經常會是：「You good?」，語意即為「你行嗎？」或者「你還好嗎？」，這句看似漫不經心的一句話，也是滑板人表達彼此支持的一種助力。

《You Good?》花費了整整一年的時間拍攝，片中出現的選手有Ryan Sheckler、CJ Collins、Torey Pudwill、Chris Russell、Alex Sorgente、Brighton Zeuner、Gustavo Ribeiro、Felipe Gustavo、Ryan Decenzo以及Joey Brezinski。團隊行經全球各地的高難度街頭板點，當中包括不少從未有人挑戰過的地形，其中最令台灣滑板迷眼睛為之一亮的，就是影片裡出現許多台灣城市的街頭板點。從開場便驚為天人地由各個選手輪番上陣之外，Ryan Sheckler於台北復北地下道從橋下一躍下板的畫面，讓所有人都驚呼連連，而Alex Midler為片尾獻上完美句點的連續狂征各地手扶杆的片段更是令人讚嘆他膽大不撓的心志。

日本滑板攝影師春田健二（Kenji Haruta）也參與本片平面影像的拍攝，問及台灣拍攝過程期間最令他印象深刻也最具挑戰性的一幕，Kenji回應說：「 是Ryan Sheckler在復北地下道的taildrop。我們第一次去不到五分鐘，救護車和警察就現身，把我們統統趕走。之後Ryan一直表達他對那板點念念不忘，也終於提出要求讓他回那板點挑戰。最後只有我、攝影師和Ryan三人去那地方，火速拍完就閃人。 」依Kenji參與許多職業滑板選手來台取點拍片的經驗，這個滑板團隊之中，以Jamie Foy在台灣一處手扶杆板點所做的nose grind最讓他驚豔。他形容：「 他們來台前就提出需求要為他們找一個『大板點』，而那支手扶桿是我在台灣找到最大的板點。當時我不覺得他們真的能在那杆子上做招，因為真的太大組了。 」

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Red Bull也藉由這次影片的釋出與Zion Wright、Jamie Foy及Alex Midler三位既是隊友亦是死黨的選手們作專訪，以下便是他們的訪談內容。

你的片段裡有哪一招讓你們下最多功夫？

Zion Wright： 我必須說是在Hollywood High板點的那招wallride！

Alex Midler： 我最拚命的一招是在West Covina手扶杆做的360 kickflip lipslide。我去挑戰了兩次；第一次去大概花一小時的時間，第二次去足足花了我兩個小時，才終於讓我完成這一招。

Jamie Foy: 我覺得最難的是在台北板點做的frontside wallride，主要是因為我從沒做過那招，我必須透過不斷嘗試來完成。

在這些拍攝旅程之中，你們見到最狂的一招為何？

Zion Wright： 我見過最狂的一招就是Midler在葡萄牙連磨二段手扶杆。

Alex Midler： 拍這影片有太多瘋狂的大招了，但看Zion在Hollywood High做wallride真的超狂。他會死命地衝上牆一路滑到底也不放棄！他玩到斷板、大摔劈腿，和別人借板來試了幾次，最後終於成功，他真的很棒！

Jamie Foy： 我的話會覺得是Midler在葡萄牙的二段式手扶杆的接磨50-50。他為了那板點奮戰到極點，絕對是最殺的一招。

通常面對這樣的拍攝任務，你們會多快就耗盡一塊板身？

Zion Wright： 老實說，取於我玩什麼樣的板點，以及是飛落差或磨手扶杆。玩的板點路面材質也是很大的影響因素，但我通常平均是兩到三天就得換板身

Alex Midler： 真的是看情況。有時候我組了一塊新板，當天就能玩壞。有時候可以玩上三天，板子還是能繼續用。我想板子的壽命長短取決板點的路面好壞吧。如果路面很粗糙，光是拍一個板點的時間，板身很快就會耗損殆盡。

Jamie Foy： 拍片期間，我通常三至五天就得換板身，除非斷板或磨損得很嚴重。

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你們認為誰的片段最讚？

Zion Wright： Jamie的片段簡直就是非人類，而Midler根本就起肖了！

Alex Midler： 我很難說誰的最好。每個人都為這支影片付出很多心力，所有呈現的招式也都推進到下一個境界，我想看了影片就會知道了！

Jamie Foy： 我認為Midler的片段絕對是最狂的；他做的招都太瘋狂了，我也看他在那些招式上付出很多心血。 really chipped up.

和過去其他品牌的拍片計畫相較之下，你們覺得拍攝《You Good?》的感覺如何？

Zion Wright： 老實說我覺得都一樣。過程中都拍得很開心，也有好夥伴互相支持。夫復何求啊！

Alex Midler： 我想說的是，拍《You Good?》與其他計畫不同之處在於，旅程裡大多數的情況之下，通常只有我們三個人在玩板，因為一般來說我們會有一台廂型車，載了七到八個選手一起去拍東西。

Jamie Foy： 主要的差異就是這個旅程的團隊人不多，通常是整個旗下選手一起出團拍片，但這支影片只聚焦在我們三人身上，所有旅程真的是蠻放鬆的。st part?

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現在影片拍完了，接下來2020年打算做些什麼？

Zion Wright： 直到明年夏天，我們都會參加一系列的奧林匹克選拔賽，還有一些其他小型的計畫，以及與我們的朋友Davonte Jolly一起製作Illegal Civilisation的影片計畫 《Godspeed》。

Alex Midler： 我明年的計畫和今年差不多：參加一堆比賽，期間的空檔我會參與我在Illegal Civilisation的《Godspeed》影片的個人片段拍攝。