回顧F1特別事蹟

今年24歲，他仍可能成為F1史上最年輕的世界冠軍。

本文中，我們特別介紹了一些體育界的神童運動員，他們在勉強合法的狀況下打破了世界紀錄...

Marc Márquez, jüngster MotoGP Weltmeister © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

姓名：Marc Márquez

年齡：22歲266天

頭銜：世界摩托車大賽最年輕的世界冠軍

在Márquez寫下歷史記錄之前，他們必須重擬規則：新秀原被禁止從這項運動最高階的廠隊開始。 他們不得不經由參加衛星車隊的努力，以達到晉級精英的級別。

Marc Marquez © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

但Honda總認為，這個案例對西班牙籍車手來說，根本是浪費時間。 Márquez為感謝他們的信任與知遇之恩，在首季即拿下世界冠軍的頭銜。 他的功績可謂是展現在各項記錄中：最年輕的錦標賽冠軍，蟬聯最多的勝利，最多最速圈記錄等等。在敬重Valentino Rossi、Giacomo Agostini和他的合作伙伴情況下，MM93已經是史上最出色的車手之一，並讓他們為之黯然失色。

Alexander Wurz gewann als 22-Jähriger die 24 Stunden von Le Mans © Motorsport Images

姓名：Alexander Wurz

年齡：22歲91天

頭銜：利曼24小時大賽最年輕的優勝者

Wurz於1986年獲得BMX世界冠軍，當時年僅12歲。十年後，他成為贏得傳奇耐力賽最年輕的參賽者。 他之前從未去過著名的薩爾特賽車場，這位奧地利籍車手對這輛保時捷敞篷車也不熟悉。 不過他駕駛得又快又流利。 他在第一個維修區取得領先，並在接下來的比賽中持續居領先地位，即使黑色7號，一路被兩輛廠隊保時捷緊迫盯人追到終點線。 但這場勝利也為他贏得加入F1的契機。

Grünschnabel in Gelb: Egan Bernal gewann 2019 die Tour de France © KURT DESPLENTER/AFP/picturedesk.com

Grünschnabel in Gelb: Egan Bernal gewann 2019 die Tour de France © KURT DESPLENTER/AFP/picturedesk.com

姓名：Egan Bernal

年齡：22歲196天

頭銜：現代環法自行車賽最年輕的冠軍

技術上而言，有一位年輕的優勝者：19歲的Henri Cornet，但那是在1904年，當時氛圍較曖昧。而 Bernal在2019年贏得勝利，他的暱稱是Escarabajo（甲蟲），因為他攀爬時看來輕鬆自如–讓車迷驚為天人。倒數第二天他在Col de l'Iseran再創佳績，並贏得黃衫的殊榮。

事實上，他根本沒想到會成為一位賽車手。 他的初戀是騎山地自行車，在少年世界錦標賽排名第二。 在職業生涯獲勝的前三年，他僅在2016年參加第一次公路賽事。

Pelé ist jüngster Weltmeister und einer der besten Fußballer aller Zeiten © Getty Images

姓名：Pelé

年齡：17歲249天

頭銜：世界盃最年輕優勝者

1958年，巴西隊的壓力超大，如果你年紀還小，這種壓力更是難以承受。 Edson Arantes do Nascimento（又名Pelé黑珍珠比利）肩負著同胞的期望。 最後當然沒讓他們失望。

他在八強賽中單手擊倒了威爾斯（他仍是世界盃得分最年輕的球員），在4強賽中3度突圍法國隊的攻勢，並在最後決賽中以5：2的積分打敗瑞典隊，讓他成為史上最年輕的世界盃冠軍選手。

Martina Hingis (hier in Melbourne 1997) feierte 43 WTA-Titel im Einzel. © Getty Images

姓名：Martina Hingis

年齡：16歲177天

頭銜：大滿貫公開賽最年輕的冠軍選手