10 сучасних танців, які підкорили танцпол

Ми можемо завдячувати 1990-м рокам за такі відомі рухи, як Running Man та Rockaway, але саме нульові подарували нам ті легендарні танці для вечірок, які завірусилися мережею. Незалежно від того, танцював ти тверк, як Нікі Мінаж, чи відривався під даб, це спричинило такий ажіотаж, що університети, гравці NFL, ресторани й навіть Мішель Обама не змогли встояти.

Читай далі про різноманітні танцювальні рухи минулого, які потрясли мільйони, — від шалено веселих і запальних до відверто смішних та огидних.

1, 2 Step (2005)

Ciara та Missy Elliot , натхненні однойменним олдскульним треком відомого американського репера Afrika Bambaataa , об’єдналися і записали 1, 2 Step в Атланті у 2005 році, назавжди змінивши те, як ми танцюємо. Це породило численні хіп-хоп танцювальні рухи та хореографію для інших видів танцю завдяки довжелезному списку найкращих композицій ATL, як-от «Walk It like I Talk It» від Migos , «Plug Walk» від Rich the Kid та одну з особистих улюблених композицій Andre 3000 — «Walk It Out» від DJ Unk .

Superman (2007)

Усі ми колись мріяли бути супергероями, тож у 2007 році міссісіпський репер Soulja Boy нарешті втілив цю мрію в життя, випустивши Crank That — відеокліп, в якому Omarion і Bow Wow стрибали й тупцювали з боку в бік, що зрештою стало однією з найвідоміших хіп-хоп пісень в історії. Трек зробив Soulja Boy мільйонером за одну ніч, очолив чарти Billboard і був номінований на Греммі.

Stanky Legg (2008)

Перш за все, найкрутішою назвою для будь-якого танцювального руху на хіп-хоп вечірці є Stanky Legg від GS Boyz — запальний танець, включно з рухами, що імітують зачісування волосся і потирання голови, підтягування шкарпеток, нахили й падіння, але найголовніше — це опускатися низько, витягнувши одну ногу вбік.

The Wobble (2008)

Репер VIC випустив The Wobble у 2008 році, не підозрюючи, що він стане справжньою сенсацією. Цей лінійний танець став настільки популярним, що навіть Beyoncé бачили на вечірці в Нью-Джерсі, де вона танцювала з купою сусідських дітей під час візиту до своєї свекрухи.

Head, Shoulders, Knees And Toez (2008)

Хоча переважна кількість найвідоміших танців у стилі хіп-хоп походять з Америки, лондонський грайм-гурт K.I.G. Family випустив клубну пісеньку, яка повернула всіх у золоті роки. Цей танець зібрав понад 7 мільйонів переглядів в інтернеті і змусив британців танцювати, торкаючись (як ви вже здогадалися) голів, плечей, колін і пальців ніг.

Migraine Skank (2009)

Другий британський хіт у світі хіп-хопу — Migraine Skank від Gracious K , танець, під час якого ти кладеш одну руку на голову, потім іншу, а після розгойдуєшся з боку в бік, ніби в тебе мігрень. У кліпі з’явилися Chipmunk, Giggs, Trevor Nelson, N Dubz та багато інших відомих виконавців, які трясуть головою в такт музиці.

The Dougie (2010)

З моменту релізу цієї пісні майже кожна людина будь-якої раси, віку, національності та віросповідання навчилася танцювати The Dougie . Створений і названий на честь легендарного гарлемського репера Doug E. Fresh , який винайшов цей рух під час живих виступів у 80-х роках зі своїми танцювальними фристайлами, The Dougie був підхоплений реп-командою з Інглвуда Cali Swag District , яка створила свою версію у 2010 році і зробила цей танець популярним на всіх танцювальних вечірках. Репер Future долучився до вокалу, тож під цей запальний трек танцювали всі — від Мішель Обами до Джастіна Бібера та Кім Кардаш’ян.

Gangnam Style (2012)

Серед божевілля мемів на вечірках нульових ніщо не викликало такої масової істерії, як Gangnam Style . Незалежно від того, чи вважав хтось це крутим, чи навпаки абсолютно жахливим та огидним, танець зірки K-Pop PSY верхи на коні з ласо набрав понад 3 мільярди переглядів на YouTube!

Twerk (2014)

Елементи Twerk з’являлись у кліпах Dip it Low Christina Milian та Booty Wurk від T-Pain , а вже потім Rihanna, Beyoncé і навіть Miley Cyrus принесли трясіння сідницями в маси. Однак ніхто не підняв сенсацію Twerking до рівня, коли просто відпадає щелепа, як це зробила Нікі Мінаж , коли переробила Sir Mix-A-Lot's Baby got Back у своєму треку Anaconda .

The Dab (2015)

Не вщухають палкі суперечки про те, хто саме створив танцювальний рух The Dab . Rich the Kid стверджує, що це був він, Migos та Skippa Da Flippa це підтверджують, але Lil Wayne також неодноразово приписував цю заслугу собі.

Незалежно від того, хто відповідальний за створення легенди, The Dab (рух, під час якого ви опускаєте голову вниз у протилежному напрямку від рук, спрямованих до неба) став абсолютно масовим серед довгого списку його шанувальників. Дабберами є співак Джейсон Деруло , Гілларі Клінтон та багато інших політиків, захисники NFL та гравці Manchester United. Саудівська Аравія навіть заборонила це танцювальне божевілля.

New Freezer (2017)

Співтворчість молодого репера Rich the Kid з Kendrick Lamar могла бути найбільшим успіхом їхнього нового треку New Freezer , але коли троє звичайних підлітків завантажили в мережу відео, на якому вони прибирають на кухні, похитуючи головами з боку в бік під цю пісню, трек перетворився на вірусну танцювальну сенсацію за одну ніч. Він спричинив появу хештегу #NewFreezerChallenge, коли тисячі людей, які прийняли виклик, включно з персоналом і відвідувачами, запалювали під ці рухи.

The Floss (2018)

Останній у списку, але не менш важливий танець танцювальних вечірок останнього десятиліття — The Floss . Винайдений відомим 16-річним інстаграм-танцюристом The Backpack Kid у 2016 році, The Floss набув популярності лише тоді, коли Katy Perry запросила його на шоу Saturday Night Live, і він враз став зіркою шоу, спонукаючи своїх 1,7 мільйона підписників, а також низку спортсменів, шкільних вчителів та знаменитостей повторювати його нескладні рухи.