10 цінних епізодів подкастів для соціальних підприємців

Подкасти – це чудовий спосіб знайти натхнення для свого соціального підприємства, отримати знання, знайти відповіді на питання й просто поділитися досвідом. Якщо ти шукаєш більш детальну інформацію або хочеш одразу перети до головного, ми звели це до 10 найважливіших випусків, які має послухати кожен перспективний соціальний підприємець. Дивися список нижче.

1. Red Bull Amaphiko Podcast: Beginnings

Тут на Red Bull Amaphiko ми маємо свою власну серію подкастів, яка вивчає все – від стану здоров’я й самопочуття та того, як це впливає на те, що ти збираєшся зробити, до залучення людей, навіть якщо тема не надто захоплива. Це наш подкаст Beginnings podcast , який тобі варто послухати, якщо ти новачок у соціальному підприємстві. За назвою можна здогадатися, що цей подкаст надає чудове розуміння того, як розпочати роботу, що для цього потрібно врахувати та з яким досвідом стикаються інші соціальні підприємці. Поради дають засновник Omni Том Маклеод, головний шеф-кухар штату Флорида Чад Черрі, соціальний підприємець Джон Денглер, який працює з місцевими безпритульними людьми, і засновниця інклюзивної танцювальної компанії «Infinite Flow» Маріса Хамамото.

2. Social Entrepreneur: Make a living without losing yourself

Героїня цього епізоду подкасту Social Entrepreneur – Шаран Роу, авторка книги «The Magic of Tiny Business: You Don’t Have to Go Big to Make a Great Living» . Вона надає корисну інформацію про те, як керувати своїм власним соціальним підприємством, пропонує поради щодо розв’язання проблем і шляхів подолання невдач, а також містить огляд самої книги Роу. Якщо ти створюєш власне соціальне підприємство, цей епізод вартий того, щоб ти його послухав.

3. The Influencer Podcast: How to Find Your Something Special and Stand Out in a Crowd

Створення соціального підприємства – важке завдання, і ти зіштовхнешся з труднощами неймовірно пристрасних і захоплених змагань. Важливо, щоб ти виділявся з натовпу. Саме про це розповідають у The Influencer Podcast – How to Find Your Something Special and Stand Out in a Crowd , пропонуючи кілька порад від авторки Beauty and the Vlog Еріки Віейри. У цьому епізоді є важлива інформація про те, як стати частиною YouTube, створити там соціальне підприємство, спілкуватися зі своїми підписниками й створити собі ім’я.

4. Raw Milk: Scaling Your Creative Business Without Abandoning Your Values

Створювати власне соціальне підприємство – це безкорислива праця, але простіше докладати зусиль, коли це тебе захоплює. Розширення твого бізнесу може бути набагато вимогливішим, однак тобі потрібно буде залучити до справи інших людей і також мотивувати їх. Епізод з подкасту Raw Milk Scaling Your Creative Business Without Abandoning Your Values – ідеальний епізод для натхнення й появи ідей. Креативні підприємці Бет Кірбі й Елізабет Папе пояснюють більше про те, що потрібно для створення бізнесу.

5. Stanford Social Innovation Review: Get Out of Your Own Way: Challenging Your Mindsets and Behaviours

Stanford Social Innovation Review створюють чудові подкасти, і Get Out of Your Own Way: Challenging Your Mindsets and Behaviours – корисний інструмент для тих, хто хоче вийти з рутини й почати жити дещо інакше. Цей конкретний подкаст пояснює, з яким серйозним випробуванням ти зіштовхнешся під час трансформації своєї поведінки, але результати цілком варті зусиль.

6. TED Radio Hour: How Can Mentors Guide Kids to Live up to Their Full Potential?

Незалежно від теми, TED Talks, зазвичай, вартий перегляду, і він також доступний у форматі подкасту, який ти можеш слухати в дорозі. Цей епізод містить поради Віктора Руїса, професора соціології Каліфорнійського університету, щодо виявлення потенціалу молоді й допомоги дітям у його реалізації. Сам Руїс може не бути соціальним підприємцем, але його поради, безумовно, можуть допомогти твоєму соціальному підприємству створювати зміни, якщо ти прагнеш змінити життя молоді у своїй громаді.

7. Impact Boom: Susan Aktemel Advice and Tips to Help Social Entrepreneurs to Succeed

Impact Boom – це ще одна серія подкастів, яку ми високо оцінюємо. Креатори подкасту шукають у всьому світі людей, які можуть надихнути тебе зробити найбільш можливі зміни. Існує величезна кількість подкастів, з яких можна вибрати, але Episode 93 зі Сьюзен Актемель з Homes for Good у гостях пропонує безліч порад, щоб допомогти соціальним підприємцям досягти успіху в створенні позитивних змін.

8. Do Good Better: Jimmie Briggs on Self Care

Джиммі Бріггс – журналіст, що має безліч нагород, публічний спікер й автор, який дає собі час на те, щоб поговорити про важливість піклування про себе в подкасті Do Good Better's . Багато на чому треба зосереджуватися під час управління соціальним підприємством, саме тому наше власне здоров’я часто залишається поза увагою, але це та область, яка особливо важлива. Цей подкаст короткий і милий, його веде людина, яка в минулому стикалася з багатьма проблемами зі здоров’ям, і він містить розповіді, які можуть вплинути на успіх твого соціального підприємства.

9. Sproutcast: Matt Boyd on Developing and Testing Your Business Idea

Мати уявлення про те, що ти хочеш змінити – це прекрасний спосіб запустити соціальне підприємство. Але якщо будеш успішним, тобі потрібно буде працювати над цією ідеєю набагато більше. Sproutcast розмовляє з Меттом Бойдом , засновником Vollie, неприбутковою організацією (вона спонукає людей скористатися своїми навичками для змін), щоб дізнатися, що потрібно для розвитку бізнес-ідеї та як перетворити її на щось більш значуще.

10. Champions for Social Good: 10 Steps to a Successful Corporate Volunteer Program