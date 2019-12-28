10 цінних епізодів подкастів для соціальних підприємців

Тут на Red Bull Amaphiko ми маємо свою власну серію подкастів, яка вивчає все – від стану здоров’я й самопочуття та того, як це впливає на те, що ти збираєшся зробити, до залучення людей, навіть якщо тема не надто захоплива. Це наш подкаст

, який тобі варто послухати, якщо ти новачок у соціальному підприємстві. За назвою можна здогадатися, що цей подкаст надає чудове розуміння того, як розпочати роботу, що для цього потрібно врахувати та з яким досвідом стикаються інші соціальні підприємці. Поради дають засновник Omni Том Маклеод, головний шеф-кухар штату Флорида Чад Черрі, соціальний підприємець Джон Денглер, який працює з місцевими безпритульними людьми, і засновниця інклюзивної танцювальної компанії «Infinite Flow» Маріса Хамамото.