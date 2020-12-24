Як стати ультрамарафонцем: 10 порад від профі

По-перше, розберемося, що таке ультрамарафон? Якщо коротко, це будь-яка дистанція, довша за звичайний марафон, тобто дистанція понад 42 кілометри. Ти можеш замахнутися як на додатковий кілометр, так і на 50 або взагалі поставити на меті марафон на 24 години.

Зустрічайте Роббі Брітона, британського ультрамарафонця, який спеціалізується на тривалих забігах. Ми впевнені: якщо він не знає чогось про ультрамарафони, то цього взагалі не варто знати.

Ми ледь наздогнали його, аби дізнатися все про цей спорт: від креативного використання клейкої стрічки до того, як уникнути «бігу Джона Вейна». Тут ми зібрали топ-порад від Роббі, як бігти протягом багатьох годин (і навіть більше).

1. Не відмовляй собі

Роббі під час 24-годинного забігу © Natalie White

Якщо хочеш почати — просто влітай. Величезний бар'єр навколо спорту — ідея, що для нього потрібно бути суперлюдиною. Та це не так. Кожен може займатися цим. Якщо б нам знадобилось подолати 100 миль (близько 160 км) сьогодні, аби вижити, ми б зробили це. Потрібно розуміти, що це точно не буде легко і приємно, втім — це можливо.

2. Знайди свій темп

Тренування біля озера Ванака © Miles Holden/Red Bull Content Pool

В ультрамарафоні ти не маєш бути швидким, ти маєш бути ефективним. Це не означає, що потрібно гальмувати, але треба вчасно їсти і пити. Просто знайди свій темп, у якому тобі зручно рухатися. Це може бути хода, легка пробіжка чи активний біг. Головне почати і регулярно тренуватись.

Порадься зі спільнотою

Fernanda Maciel runs past some locals © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

У Facebook- спільноті ультраранерів понад 33 тисячі підписників. Ти приходиш туди з питаннями і, пропускаючи кілька саркастичних відповідей, отримуєш дієві поради. Це чудова спільнота, відкрита для кожного. Якщо ти запитаєш будь-яких порад щодо перегонів, тобі допоможуть. Ми не організована спільнота, але ми тут, щоб допомогти тобі.

4. Знайди забіг, що підходить

Pushing it through until the end © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Є німецький сайт DUV Ultra Statistics, де є всі результати і списки забігів. Якщо ти хочеш спробувати себе у горах – є, наприклад, Run the Alps , чи ще купа інших варіантів. Run 247 так само корисні. У них завжди купа подій.

5. Готуйся до забігу

Кортні Аткінсон і Алі Наджем піднімаються вгору © Andy Green/Red Bull Content Pool

Готуватися до забігу завжди треба розумно. Перед тим, як бігти марафон, спробуй себе на 5-ти, 10-ти кілометрах і у півмарафоні (21 кілометр). Це неабияк допоможе. Не звертай уваги на думки інших. Якщо ти тренуєшся і розумно підходиш до справи, ти все подолаєш. Звичайно, ти можеш одразу спробувати великі навантаження. Скоріш за все, твоє тіло витримає їх, але тоді біг перетвориться із задоволення на величезний ризик отримати травму.

6. Отримай досвід

Брейден Каррі -- спортсмен, що любить пригоди © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Якщо ти наважишся спробувати себе в ультрамарафоні, пам’ятай — це не тільки про тіло, а й про досвід. Ти мусиш знати, коли краще пити воду, як тримати темп, як боротися з мозолями, яку форму обрати. Усі ці речі ти поступово вивчатимеш, коли бігтимеш спершу 10 кілометрів, потім півмарафон і марафон.

7. Помиляйся

Учасник Red Bull 400 на фініші © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Коли я починав, то робив купу помилок і вчився на них. Якщо ти хочеш подолати помилки, говори з людьми, приймай поради і слухай. Тренуючись, ти робитимеш помилки і вчитимешся на них. Найбільший секрет ультрамарафону — не тільки у тому, аби багато бігати, а й у тому, щоб працювати над своїми помилками. Повір, ти навчишся більшого, зробивши все неправильно.

8. Дорога випробовує твоє спорядження

Брейден Каррі біжить через ріку © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Не вдягай нічого нового у день забігу. Ти не зможеш замінити свої соски під час забігу, якщо одяг почне натирати. Тому краще перевір все завчасно.

Я завжди використовую клейку стрічку. Це також біль, але одноразовий. Погодься, це краще, ніж терпіти увесь забіг. Перш за все, зверни увагу на спідню білизну. Біг з натираннями неабияк виснажує. Ти бігтимеш як Джон Вейн — до фінішу звісно дістанешся, але твої м’язи будуть виснажені й перетворяться на сміття.

9. Розбий дистанцію на частини

Ryan Sandes practises for the Grand Traverse 2014 © Kelvin Trautman/Red Bull Content Pool

Розбий дистанцію так, аби ти міг нею керувати. Після першого кілометру оціни сили. Потім розплануй другий кілометр і третій. Розстав для себе чекпоінти, певні ключові моменти і особисті цілі. Пам’ятай, що кожен крок після пройденої найдовшої дистанції робить тебе кращим. Коли біг стане жорстким, дотягни до наступного ліхтаря, дерева, або просто намагайся перегнати людину попереду.

Я ніколи не налаштовуюсь на добовий марафон. Я кажу собі, що пробіжу годину, потім ще одну. І коли я зовсім виснажений, я просто думаю, що бігти лишилась ще годинка.

10. Подумай про дозаправку

Flat Red Bull is just as good as gel © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool