8 вправ, які допоможуть уникнути травм на велосипеді

Щойно починається літо, виникає спокуса закинути силові тренування, тому що настав новий сезон маунтинбайку! У кого є час на тренування в тренажерці, коли попереду стільки трас, якими хочеться поганяти, і трамплінів, на яких хочеться стрибнути? Проблема в тому, що маунтинбайк — яким би крутим він не був — часто лишає без навантаження деякі з основних груп м'язів, що може призвести до дисбалансу, а в гіршому випадку і до травми. На щастя, ця проблема легко вирішується, і для цього навіть не потрібно ходити в тренажерну залу.

Ця 20-хвилинне тренування, розроблене головним тренером Швеції з маунтинбайку, Анні Сьодерберг, задіює найважливіші групи м'язів, а ще ти зможеш виконувати їх у власній вітальні. Не зневажай ними протягом усього сезону, і ти станеш ще сильнішим велосипедистом, ніж раніше.

1. «Швейцарський ніж» з грифом

Step 1 © Hanna Jonsson Step 2 © Hanna Jonsson Step 3 © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Базова вправа на силу, задіює м'язи всього тіла і розвиває гнучкість.

ЯК РОБИТИ:

Початкове положення: лежачи на спині, руки і ноги витягнуті, хребет в природному положенні, корпус напружений.

Витягни руки за голову і вхопи гриф.

Тримаючи руки прямими, піднімай гриф до ніг, в цей же час підтягуй ноги до живота.

Заведи гриф за ноги — він повинен опинитися під ними.

Випрямися, при цьому направляючи гриф уздовж ніг до сідниць. Виконай ті ж дії в зворотному порядку.

2. «Швейцарський ніж»

Виклик кору, рівновазі та гнучкості © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Базова вправа на силу, залучає м'язи всього тіла.

ЯК РОБИТИ:

Початкове положення: руки над головою, ноги максимально витягнуті. Хребет в природному положенні, корпус напружений.

Не розслаблюй нижню частину спини (якщо це допомагає вище підняти руки і ноги).

Напружуючи корпус, підтягни ноги і руки один до одного, утримуючи їх прямими.

Постарайся торкнутися руками кінчиків пальців на ногах. Виконай ті ж дії в зворотному порядку.

3. Плечовий місток зі стрічкою

Така проста, така ефективна © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Вправа, що зміцнює сідниці, стегна і м'язи задньої поверхні стегна.

ЯК РОБИТИ:

Закріпи еластичну стрічку над колінами.

Початкове положення: лежачи на спині, коліна зігнуті, стопи стоять на підлозі, руки витягнуті уздовж тіла.

Натягуй стрічку, напружуючи корпус і ноги, і відірви таз від підлоги так, щоб коліна, стегна і плечі утворили пряму лінію.

Напружуй сідниці і втягуй прес.

Стеж за тим, щоб стегна були підняті, і не вигинай спину занадто сильно. Затримайся в цьому положенні на декілька вдихів, потім повернися у вихідне положення.

З одного боку... © Hanna Jonsson ...в інший бік. Так швидко, як тільки можливо © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Базова вправа, що розвиває вибухову силу і спрямована на косі м'язи живота.

ЯК РОБИТИ:

Початкове положення: сидячи, ноги злегка зігнуті, п'яти стосуються статі.

Напружуй корпус і опусти верхню частину тіла так низько, як зможеш, не прогинаючись в попереку.

Візьми гирю, медичний м'яч або будь-яке інше обтяження і повертайся з ним з боку в бік, напружуючи косі м'язи живота.

Рухи повинні бути різкими — спробуй виконувати вправу максимально швидко, утримуючи корпус напруженим і притискаючи п'яти до підлоги.

5. Станова тяга на одній нозі на нестійкій поверхні

Виглядає просто... але як насправді? © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Вправа на силу і почуття рівноваги, зміцнює м'язи задньої поверхні стегна, корпус, сідниці і ікри. Крім того, хоч цю вправу і виконують на одній нозі, вона рівномірно навантажує обидві сторони тіла (опорна сторона не перевантажується).

ЯК РОБИТИ:

Встань однією ногою на м'яч-півсферу (Bosu).

Тримай гриф перед собою на рівні стегон.

Повільно відводь таз назад, злегка виводячи коліна вперед, поки твоя спина не прийме горизонтальне положення, а друга нога не опиниться позаду.

Випрямися, напружуючи м'язи задньої поверхні стегна, сідниці і корпус.

Поміняй ноги.

ПОРАДА: Якщо у тебе немає м'яча-півсфери або іншої нестійкої поверхні, можна робити цю вправу, стоячи на підлозі. Вона все одно буде непростою — можеш бути впевненим!

6. «Пожежний гідрант» (з м'ячем і без)

Lift the leg to a 90 degree angle... © Hanna Jonsson ...and then straighten the leg © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Вправа, спрямована на зміцнення сідниць і стабілізацію стегон.

ЯК РОБИТИ:

Встань на карачки: коліна розташовуються під стегнами, а руки — під плечима.

Підніми одну ногу вбік, напружуючи сідниці і корпус, при цьому не можна повертати стегна (це дуже важливо!)

Коліно має бути зігнуте під кутом в 90 градусів. Випрями ногу в бік.

Потім знову зігни ногу і опусти в початкове положення.

Поміняй ноги.

ПОРАДА : Якщо у тебе є фітбол, можеш ускладнити вправу, виконуючи її на м'ячі (як показано на фото нижче).

Робимо вправу ще цікавішою © Hanna Jonsson

7. Підйоми ніг (на м'ячі)

Спочатку витягни ногу. А потім відведи вбік. © Hanna Jonsson

ЩО ЦЕ : Вправа для всього тіла, спрямована на корпус, сідниці і стегна.

ЯК РОБИТИ:

Встань на карачки на м'ячі для фітнесу.

Випрями одну ногу, відводячи її назад і напружуючи сідниці і корпус.

Відведи ногу в сторону. Утримуй ногу прямою і не повертай стегна.

Знову відведи ногу назад.

Повтори 8-12 разів, потім поміняй ноги.

ПОРАДА: Якщо у тебе немає фітболу, можна робити цю вправу на підлозі. Вона все одно залучить всі необхідні м'язи.

8. Підтягування

Трей Харді підтягується © Dustin Snipes/Red Bull

ЩО ЦЕ : Відмінна силова вправа для верхньої частини тіла, спрямована на плечі і спину, дозволяє зміцнити силу захоплення.

ЯК РОБИТИ:

Встань перед поперечиною, розташованої вище плечей.

Візьмися за поперечину, при цьому кисті повинні перебувати на ширині плечей і бути спрямовані в бік від тіла.

Напружуючи м'язи рук і спини, підтягуйся, поки твої лікті не будуть максимально зігнуті, а підборіддя не виявиться над поперечиною.

Повільно опустися, контролюючи свої рухи.

ПОРАДА: Якщо ти не можеш підтягтися, закрепи на ступнях або колінах еластичну стрічку, яка зніме частину навантаження з рук, або спробуй робити ізометричні підтягування за допомогою стільця. Підтягнися, допомагаючи собі ногами, потім, опинившись в потрібному положенні, підніми ноги зі стільця і утримуй це положення стільки, скільки зможеш, потім повільно опустися. Повтори.