Start with the leg straight out
© Hanna Jonsson
Фітнес

8 вправ, які допоможуть уникнути травм на велосипеді

Ця 20-хвилинне тренування, розроблене спеціально для маунтинбайкерів, дозволить тобі підтримувати фізичну форму протягом всього сезону.
Автор Анна Йонсон
Опубліковано
Щойно починається літо, виникає спокуса закинути силові тренування, тому що настав новий сезон маунтинбайку! У кого є час на тренування в тренажерці, коли попереду стільки трас, якими хочеться поганяти, і трамплінів, на яких хочеться стрибнути? Проблема в тому, що маунтинбайк — яким би крутим він не був — часто лишає без навантаження деякі з основних груп м'язів, що може призвести до дисбалансу, а в гіршому випадку і до травми. На щастя, ця проблема легко вирішується, і для цього навіть не потрібно ходити в тренажерну залу.
Ця 20-хвилинне тренування, розроблене головним тренером Швеції з маунтинбайку, Анні Сьодерберг, задіює найважливіші групи м'язів, а ще ти зможеш виконувати їх у власній вітальні. Не зневажай ними протягом усього сезону, і ти станеш ще сильнішим велосипедистом, ніж раніше.

1. «Швейцарський ніж» з грифом

Start on your back with arms and legs stretched out, the spine in neutral and core engaged. Hold the bar in your hands above the head.
Step 1
© Hanna Jonsson
Keep your arms straight as you move the bar down towards the feet. At the same time, pull the legs in towards your chest.
Step 2
© Hanna Jonsson
As you straighten the body back out again slide the bar up the legs towards the bum. Reverse the movement.
Step 3
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Базова вправа на силу, задіює м'язи всього тіла і розвиває гнучкість.
ЯК РОБИТИ:
  • Початкове положення: лежачи на спині, руки і ноги витягнуті, хребет в природному положенні, корпус напружений.
  • Витягни руки за голову і вхопи гриф.
  • Тримаючи руки прямими, піднімай гриф до ніг, в цей же час підтягуй ноги до живота.
  • Заведи гриф за ноги — він повинен опинитися під ними.
  • Випрямися, при цьому направляючи гриф уздовж ніг до сідниць. Виконай ті ж дії в зворотному порядку.

2. «Швейцарський ніж»

Виклик кору, рівновазі та гнучкості
Виклик кору, рівновазі та гнучкості
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Базова вправа на силу, залучає м'язи всього тіла.
ЯК РОБИТИ:
  • Початкове положення: руки над головою, ноги максимально витягнуті. Хребет в природному положенні, корпус напружений.
  • Не розслаблюй нижню частину спини (якщо це допомагає вище підняти руки і ноги).
  • Напружуючи корпус, підтягни ноги і руки один до одного, утримуючи їх прямими.
  • Постарайся торкнутися руками кінчиків пальців на ногах. Виконай ті ж дії в зворотному порядку.

3. Плечовий місток зі стрічкою

Напружуй кор та м'язи ніг
Така проста, така ефективна
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Вправа, що зміцнює сідниці, стегна і м'язи задньої поверхні стегна.
ЯК РОБИТИ:
  • Закріпи еластичну стрічку над колінами.
  • Початкове положення: лежачи на спині, коліна зігнуті, стопи стоять на підлозі, руки витягнуті уздовж тіла.
  • Натягуй стрічку, напружуючи корпус і ноги, і відірви таз від підлоги так, щоб коліна, стегна і плечі утворили пряму лінію.
  • Напружуй сідниці і втягуй прес.
  • Стеж за тим, щоб стегна були підняті, і не вигинай спину занадто сильно. Затримайся в цьому положенні на декілька вдихів, потім повернися у вихідне положення.
Use a dumbbell, weighted ball or any other type of weight and rotate it from side to side using your obliques.
З одного боку...
© Hanna Jonsson
The movement should be explosive – try doing it as quick as possible while keeping the core engaged and the hips level.
...в інший бік. Так швидко, як тільки можливо
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Базова вправа, що розвиває вибухову силу і спрямована на косі м'язи живота.
ЯК РОБИТИ:
  • Початкове положення: сидячи, ноги злегка зігнуті, п'яти стосуються статі.
  • Напружуй корпус і опусти верхню частину тіла так низько, як зможеш, не прогинаючись в попереку.
  • Візьми гирю, медичний м'яч або будь-яке інше обтяження і повертайся з ним з боку в бік, напружуючи косі м'язи живота.
  • Рухи повинні бути різкими — спробуй виконувати вправу максимально швидко, утримуючи корпус напруженим і притискаючи п'яти до підлоги.

5. Станова тяга на одній нозі на нестійкій поверхні

Stand on one leg with your feet planted on the halfmoon ball. Hold the bar in front of you. Hinge your hips back and your knee slightly forward until your back is flat and moving leg is behind you.
Виглядає просто... але як насправді?
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Вправа на силу і почуття рівноваги, зміцнює м'язи задньої поверхні стегна, корпус, сідниці і ікри. Крім того, хоч цю вправу і виконують на одній нозі, вона рівномірно навантажує обидві сторони тіла (опорна сторона не перевантажується).
ЯК РОБИТИ:
  • Встань однією ногою на м'яч-півсферу (Bosu).
  • Тримай гриф перед собою на рівні стегон.
  • Повільно відводь таз назад, злегка виводячи коліна вперед, поки твоя спина не прийме горизонтальне положення, а друга нога не опиниться позаду.
  • Випрямися, напружуючи м'язи задньої поверхні стегна, сідниці і корпус.
  • Поміняй ноги.
ПОРАДА: Якщо у тебе немає м'яча-півсфери або іншої нестійкої поверхні, можна робити цю вправу, стоячи на підлозі. Вона все одно буде непростою — можеш бути впевненим!

6. «Пожежний гідрант» (з м'ячем і без)

Stand on all fours: knees underneath your hips and hands underneath your shoulders. Lift one leg to the side – don’t let your hips tilt (very important!). Keep the knee bent at a 90-degree angle.
Lift the leg to a 90 degree angle...
© Hanna Jonsson
Straighten your leg out sideways. Bring back in and lower back down. Swap legs.
...and then straighten the leg
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Вправа, спрямована на зміцнення сідниць і стабілізацію стегон.
ЯК РОБИТИ:
  • Встань на карачки: коліна розташовуються під стегнами, а руки — під плечима.
  • Підніми одну ногу вбік, напружуючи сідниці і корпус, при цьому не можна повертати стегна (це дуже важливо!)
  • Коліно має бути зігнуте під кутом в 90 градусів. Випрями ногу в бік.
  • Потім знову зігни ногу і опусти в початкове положення.
  • Поміняй ноги.
ПОРАДА: Якщо у тебе є фітбол, можеш ускладнити вправу, виконуючи її на м'ячі (як показано на фото нижче).
Try the exercise on a Pilates ball to make it even more challenging.
Робимо вправу ще цікавішою
© Hanna Jonsson

7. Підйоми ніг (на м'ячі)

Спочатку витягни ногу. А потім відведи вбік.
Спочатку витягни ногу. А потім відведи вбік.
© Hanna Jonsson
ЩО ЦЕ: Вправа для всього тіла, спрямована на корпус, сідниці і стегна.
ЯК РОБИТИ:
  • Встань на карачки на м'ячі для фітнесу.
  • Випрями одну ногу, відводячи її назад і напружуючи сідниці і корпус.
  • Відведи ногу в сторону. Утримуй ногу прямою і не повертай стегна.
  • Знову відведи ногу назад.
  • Повтори 8-12 разів, потім поміняй ноги.
ПОРАДА: Якщо у тебе немає фітболу, можна робити цю вправу на підлозі. Вона все одно залучить всі необхідні м'язи.

8. Підтягування

Stand in front of a horizontal bar that is above shoulder height. Grip the bar shoulder-width apart with hands. Use arm and back muscles to pull up until elbows are bent and chin is above the bar.
Трей Харді підтягується
© Dustin Snipes/Red Bull
ЩО ЦЕ: Відмінна силова вправа для верхньої частини тіла, спрямована на плечі і спину, дозволяє зміцнити силу захоплення.
ЯК РОБИТИ:
  • Встань перед поперечиною, розташованої вище плечей.
  • Візьмися за поперечину, при цьому кисті повинні перебувати на ширині плечей і бути спрямовані в бік від тіла.
  • Напружуючи м'язи рук і спини, підтягуйся, поки твої лікті не будуть максимально зігнуті, а підборіддя не виявиться над поперечиною.
  • Повільно опустися, контролюючи свої рухи.
ПОРАДА: Якщо ти не можеш підтягтися, закрепи на ступнях або колінах еластичну стрічку, яка зніме частину навантаження з рук, або спробуй робити ізометричні підтягування за допомогою стільця. Підтягнися, допомагаючи собі ногами, потім, опинившись в потрібному положенні, підніми ноги зі стільця і утримуй це положення стільки, скільки зможеш, потім повільно опустися. Повтори.
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