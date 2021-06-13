8 вправ, які допоможуть уникнути травм на велосипеді

Щойно починається літо, виникає спокуса закинути силові тренування, тому що настав новий сезон маунтинбайку! У кого є час на тренування в тренажерці, коли попереду стільки трас, якими хочеться поганяти, і трамплінів, на яких хочеться стрибнути? Проблема в тому, що маунтинбайк — яким би крутим він не був — часто лишає без навантаження деякі з основних груп м'язів, що може призвести до дисбалансу, а в гіршому випадку і до травми. На щастя, ця проблема легко вирішується, і для цього навіть не потрібно ходити в тренажерну залу.
Ця 20-хвилинне тренування, розроблене головним тренером Швеції з маунтинбайку, Анні Сьодерберг, задіює найважливіші групи м'язів, а ще ти зможеш виконувати їх у власній вітальні. Не зневажай ними протягом усього сезону, і ти станеш ще сильнішим велосипедистом, ніж раніше.
1. «Швейцарський ніж» з грифом
ЩО ЦЕ: Базова вправа на силу, задіює м'язи всього тіла і розвиває гнучкість.
ЯК РОБИТИ:
- Початкове положення: лежачи на спині, руки і ноги витягнуті, хребет в природному положенні, корпус напружений.
- Витягни руки за голову і вхопи гриф.
- Тримаючи руки прямими, піднімай гриф до ніг, в цей же час підтягуй ноги до живота.
- Заведи гриф за ноги — він повинен опинитися під ними.
- Випрямися, при цьому направляючи гриф уздовж ніг до сідниць. Виконай ті ж дії в зворотному порядку.
2. «Швейцарський ніж»
ЩО ЦЕ: Базова вправа на силу, залучає м'язи всього тіла.
ЯК РОБИТИ:
- Початкове положення: руки над головою, ноги максимально витягнуті. Хребет в природному положенні, корпус напружений.
- Не розслаблюй нижню частину спини (якщо це допомагає вище підняти руки і ноги).
- Напружуючи корпус, підтягни ноги і руки один до одного, утримуючи їх прямими.
- Постарайся торкнутися руками кінчиків пальців на ногах. Виконай ті ж дії в зворотному порядку.
3. Плечовий місток зі стрічкою
ЩО ЦЕ: Вправа, що зміцнює сідниці, стегна і м'язи задньої поверхні стегна.
ЯК РОБИТИ:
- Закріпи еластичну стрічку над колінами.
- Початкове положення: лежачи на спині, коліна зігнуті, стопи стоять на підлозі, руки витягнуті уздовж тіла.
- Натягуй стрічку, напружуючи корпус і ноги, і відірви таз від підлоги так, щоб коліна, стегна і плечі утворили пряму лінію.
- Напружуй сідниці і втягуй прес.
- Стеж за тим, щоб стегна були підняті, і не вигинай спину занадто сильно. Затримайся в цьому положенні на декілька вдихів, потім повернися у вихідне положення.
ЩО ЦЕ: Базова вправа, що розвиває вибухову силу і спрямована на косі м'язи живота.
ЯК РОБИТИ:
- Початкове положення: сидячи, ноги злегка зігнуті, п'яти стосуються статі.
- Напружуй корпус і опусти верхню частину тіла так низько, як зможеш, не прогинаючись в попереку.
- Візьми гирю, медичний м'яч або будь-яке інше обтяження і повертайся з ним з боку в бік, напружуючи косі м'язи живота.
- Рухи повинні бути різкими — спробуй виконувати вправу максимально швидко, утримуючи корпус напруженим і притискаючи п'яти до підлоги.
5. Станова тяга на одній нозі на нестійкій поверхні
ЩО ЦЕ: Вправа на силу і почуття рівноваги, зміцнює м'язи задньої поверхні стегна, корпус, сідниці і ікри. Крім того, хоч цю вправу і виконують на одній нозі, вона рівномірно навантажує обидві сторони тіла (опорна сторона не перевантажується).
ЯК РОБИТИ:
- Встань однією ногою на м'яч-півсферу (Bosu).
- Тримай гриф перед собою на рівні стегон.
- Повільно відводь таз назад, злегка виводячи коліна вперед, поки твоя спина не прийме горизонтальне положення, а друга нога не опиниться позаду.
- Випрямися, напружуючи м'язи задньої поверхні стегна, сідниці і корпус.
- Поміняй ноги.
ПОРАДА: Якщо у тебе немає м'яча-півсфери або іншої нестійкої поверхні, можна робити цю вправу, стоячи на підлозі. Вона все одно буде непростою — можеш бути впевненим!
6. «Пожежний гідрант» (з м'ячем і без)
ЩО ЦЕ: Вправа, спрямована на зміцнення сідниць і стабілізацію стегон.
ЯК РОБИТИ:
- Встань на карачки: коліна розташовуються під стегнами, а руки — під плечима.
- Підніми одну ногу вбік, напружуючи сідниці і корпус, при цьому не можна повертати стегна (це дуже важливо!)
- Коліно має бути зігнуте під кутом в 90 градусів. Випрями ногу в бік.
- Потім знову зігни ногу і опусти в початкове положення.
- Поміняй ноги.
ПОРАДА: Якщо у тебе є фітбол, можеш ускладнити вправу, виконуючи її на м'ячі (як показано на фото нижче).
7. Підйоми ніг (на м'ячі)
ЩО ЦЕ: Вправа для всього тіла, спрямована на корпус, сідниці і стегна.
ЯК РОБИТИ:
- Встань на карачки на м'ячі для фітнесу.
- Випрями одну ногу, відводячи її назад і напружуючи сідниці і корпус.
- Відведи ногу в сторону. Утримуй ногу прямою і не повертай стегна.
- Знову відведи ногу назад.
- Повтори 8-12 разів, потім поміняй ноги.
ПОРАДА: Якщо у тебе немає фітболу, можна робити цю вправу на підлозі. Вона все одно залучить всі необхідні м'язи.
8. Підтягування
ЩО ЦЕ: Відмінна силова вправа для верхньої частини тіла, спрямована на плечі і спину, дозволяє зміцнити силу захоплення.
ЯК РОБИТИ:
- Встань перед поперечиною, розташованої вище плечей.
- Візьмися за поперечину, при цьому кисті повинні перебувати на ширині плечей і бути спрямовані в бік від тіла.
- Напружуючи м'язи рук і спини, підтягуйся, поки твої лікті не будуть максимально зігнуті, а підборіддя не виявиться над поперечиною.
- Повільно опустися, контролюючи свої рухи.
ПОРАДА: Якщо ти не можеш підтягтися, закрепи на ступнях або колінах еластичну стрічку, яка зніме частину навантаження з рук, або спробуй робити ізометричні підтягування за допомогою стільця. Підтягнися, допомагаючи собі ногами, потім, опинившись в потрібному положенні, підніми ноги зі стільця і утримуй це положення стільки, скільки зможеш, потім повільно опустися. Повтори.