Формула 1

Формула-1: герої сезону 2021

© Mark Thompson/Getty Images
У королівських перегонах відбулися масштабні зміни. Саме час познайомитися з пілотами і дізнатися, хто та за яку команду виступатиме на Чемпіонаті світу.
Автор Євген КоличевОпубліковано
Такої кількості трансферів у Формулі-1 не було дуже давно. Одразу сім команд внесли зміни у свій склад. Перестановки призвели до того, що чверть учасників торічного чемпіонату цього сезону виступатимуть у складі колишніх конкурентів. Разом з тим перегони посилили новачки з Ф-2, серед яких рідний син легендарного «Червоного Барона» Мік Шумахер. Також цього року ми побачимо нові команди, що мають велике минуле у F1. І не можна забувати про повернення дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо, якому влітку виповниться 40.

Red Bull Racing

Серхио Перес за рулём болида Red Bull Racing
Серхио Перес за рулём болида Red Bull Racing
© Getty Images / Red Bull Content Pool
  • №11 Серхіо Перес (Мексика) — 31 рік
  • №33 Макс Ферстаппен (Нідерланди) — 23 роки
Вперше після завоювання чотирьох Кубків Конструкторів поспіль у сезоні-2021, «Червоні Бики» знову вважаються фаворитами у боротьбі за трофей. Варто зауважити, що всі чемпіонські титули, здобуті командою Red Bull Racing у період з 2010 по 2013 рік, були завойовані дуетом Себастьян Феттель — Марк Веббер. Після закінчення кар'єри австралійця, колектив намагався знайти ідеальний баланс гонщиків, тричі завойовував срібло і стільки ж задовольнявся бронзою. І хоча торік «Бики» стали другими у загальному заліку, це ніяк не відповідає амбіціям Red Bull Racing.
Max Verstappen antes del Gran Premio de Australia de F1 en Melbourne, Australia, el 12 de marzo de 2020.
Max Verstappen
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Ба більше, що у складі команди п'ять сезонів поспіль блискуче виступає один з найбільш амбітних пілотів сучасності — Макс Ферстаппен. Торік голландець двічі перемагав у Гран-прі, і ще дев'ять разів піднімався на подіум, незмінно претендуючи на успіх у перегонах. Немає сумнівів, у сезоні-2021 спортсмен з Нідерландів спробує підняти планку результатів. Проте з його напарником ситуація торік була куди складнішою, Алекс Албон відверто не витримував конкуренції у боротьбі за перемогу.
Sergio Checo Perez podczas pierwszej wizyty w siedzibie Red Bull Racing przed startem sezonu 2021 Formuły 1.
Checo Perez gotowy na nowe wyzwanie
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Відповіддю для Red Bull Racing стало підписання одного з найважливіших ньюйзмейкерів минулого року — Серхіо Переса. Мексиканець перехворів «ковідом» у першій половині сезону-2020 року, але потім знайшов сили повернутися і показав приголомшливі результати. 31-річний гонщик спочатку став другим у Туреччині, потім лише через прикру поломку впустив перемогу в Бахрейні і, нарешті, завоював золоту нагороду у Гран-прі Сахіра. Підсумком для Переса стало четверте місце у генеральній класифікації і амбіції поліпшити результат у складі Red Bull Racing у 2021 році.

Haas F1 Team

Мік Шумахер святкує свою першу перемогу в кар'єрі, на подіумі в Ошерслебені
Мік Шумахер радіє перемозі в Ф-2
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  • №47 Мік Шумахер (Німеччина) — 21 рік
  • №9 Микита Мазепин (Росія) — 21 рік
Хоча американська команда Haas F1 Team є одним з аутсайдерів Формули-1, у 2021 році до неї буде прикута величезна увага. І все завдяки новачкам — Міку Шумахеру і Микиті Мазепину, що прийшли на заміну Кевіну Магнуссену і Ромену Грожану. Рідний син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера у 2020 році завоював титул у Формулі-2 і скоро дебютує у «королівських автоперегонах».

Scuderia Ferrari Mission Winnow

Шарль Леклер
Шарль Леклер
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
  • №16 Шарль Леклер (Монако) — 23 роки
  • №55 Карлос Сайнс (Іспанія) — 26 років
Керівники Scuderia Ferrari прекрасно усвідомлюють, що роки домінування «червоної стайні» давно позаду. Останній титул італійська команда завоювала у далекому 2008 році, коли у складі команди виступали Кімі Райкконен і Феліпе Масса. У 2015 році Ferrari зробили ставку на досвідченого Феттеля. Але німець не виправдав сподівань, так і не повернувши трофей у Італію. Більш того, у сезоні-2020 чотириразового чемпіона світу повністю затьмарив молодий Шарль Леклер.
Торік 23-річний пілот двічі піднімався на подіум і ще тричі був за крок від п'єдесталу пошани. Тоді як Феттель лише раз фінішував третім, більше не претендуючи на призи. При цьому потенціал Леклера досі не реалізований, і цього сезону він спробує підвищити планку. Разом з тим Ferrari усвідомили, що молодому пілоту потрібен напарник такого ж високого рівня і на заміну Феттелю взяли Карлоса Сайнса. 26-річний вихованець Red Bull Junior Team попередній сезон провів у складі McLaren і навіть зумів стати другим у Гран-прі Італії. Не виключено, що у сезоні-2021 цей дует здатний принести нову інтригу в боротьбу за титул.

Aston Martin Cognizant Formula One Team

  • №5 Себастьян Феттель (Німеччина) — 33 роки
  • №18 Ленс Стролл (Канада) — 22 роки
Британська команда Aston Martin дебютувала у Формулі-1 у 1959 році, але після двох сезонів була розформована. У 2021 році легендарний колектив повертається у чемпіонат світу, де замінить Racing Point F1 Team. Пілотами новоствореної команди у сезоні-2021 стануть 33-річний Себастьян Феттель і 22-річний Ленс Стролл. І якщо для титулованого німця перехід у стан «зелених» стане спробою реанімувати кар'єру, то Стролл буде доводити, що саме він — один із найбільш талановитих молодих пілотів сучасності. Торік канадець двічі піднімався на подіум за підсумками Гран-прі й довів, що має гарні навички пілотування.

Scuderia AlphaTauri Honda

Японець Юкі Цунода під час свого першого випробування F1 на автодромі Енцо е Діно Феррарі в Імолі, Італія, 4 листопада 2020 року.
Юкі Цунода на стартовій сітці F1
© Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool
  • №10 П'єр Гаслі (Франція) — 25 років
  • №22 Юкі Цунода (Японія) — 20 років
Scuderia AlphaTauri змогла зібрати один з найперспективніших складів у чемпіонаті світу. Після перемоги П'єра Гаслі у Гран-прі Італії 2020 стало зрозуміло, що у найближчому майбутньому француз має вагомі підстави претендувати на титул. Напарником 25-річного пілота у 2021 році стане наймолодший гонщик сезону — 20-річний Юкі Цунода. Торік японець завоював бронзові нагороди Формули-2, вигравши три етапи і чотири рази піднявшись на подіум. Юкі сьогодні називають майбутнім Формули-1, і він може реалізувати свої амбіції вже у 2021 році.

McLaren F1 Team

Ландо Норріс піднявся на подіум
Ландо Норріс піднявся на подіум
© Getty Images / Red Bull Content Pool
  • №3 Даніель Ріккардо (Австралія) — 31 рік
  • №4 Ландо Норріс (Великобританія) — 21 рік
McLaren — ще одна титулована команда, що прагне повернути славу. У майбутньому сезоні надії британського колективу будуть покладені на молодого Ландо Норріса і досвідченого Даніеля Ріккардо. 21-річний британець впевнено провів початок попереднього сезону, піднявшись на подіум стартового Гран-прі Австралії. Але у другій частині сезону був менш результативним. Сезон-2021 стане для британця третім повноцінним у Ф-1. Щоб допомогти молодому пілотові розкрити талант, у команду запросили 31-річного Даніеля Ріккардо. 2020 рік австралієць провів у складі Renault і може впевнено записати його в свій актив. Ден двічі піднімався на п'єдестал і ще як мінімум двічі претендував на нагороди, тим самим підтвердивши свою професійну придатність. Хто знає, можливо новий сезон у McLaren стане для Ріккардо і Норріса шансом заявити про себе на повну.

Alpine F1 Team

Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо повернувся у F-1
© McLaren
  • №14 Фернандо Алонсо (Іспанія) — 39 років
  • №31 Естебан Окон (Франція) — 24 роки
Ще одним новим колективом у чемпіонаті світу 2021 року стане Alpine F1 Team, створена на базі Renault. Після дворічної перерви, в Ф-1 повернувся дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо, який став новим пілотом французької команди. Навряд чи 39-річний іспанець здатний ще раз поборотися за титул, а ось надихнути на подвиги і поділитися цінними знаннями з напарником Естебаном Оконом йому більш ніж під силу. Саме на 24-річного француза буде зроблена основна ставка Alpine у найближчі роки. На передостанньому етапі попереднього сезону Естебан фінішував другим і дав надію французькій команді на майбутнє. Можливо Окону піде на користь співпраця з Алонсо, і в сезоні-2021 ми ще побачимо його на п'єдесталі пошани.

Alfa Romeo Racing Orlen

41-річний Кімі Райкконен
Фани переживають, що кращі часи Кімі Райкконена вже позаду
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
  • №7 Кімі Райкконен (Фінляндія) — 41 рік
  • №99 Антоніо Джовінацці (Італія) — 27 років
Один з найбільш слабких складів у чемпіонаті цього року у Alfa Romeo. Італійці не поспішають розлучатися з 27-річним Антоніо Джовінацці, уже досить дорослим, щоб вважатись перспективним новачком. У минулому сезоні він лише тричі набирав очки. Хоча після Гран-прі Бразилії 2019 року, де Антоніо став п'ятим, здавалось, що італієць ще не до кінця розкрив свій талант. Можливо Джовінацці ще не сказав останнього слова в Ф-1, як і його напарник 41-річний Кімі Райкконен. Хоча навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що кращі часи фінського ветерана вже позаду.

Williams Racing

Керівники Williams Racing зробили ставку на Джорджа Рассела
Керівники Williams Racing зробили ставку на Джорджа Рассела
© Daimler Media
  • №6 Ніколас Латіфі (Канада) — 25 років
  • №63 Джордж Рассел (Великобританія) — 22 роки
Ставка на молодь — такий девіз дев'ятиразових володарів Кубка Конструкторів Williams Racing. Склад команди на сезон-2021, на відміну від конкурентів, не зазнав змін. Втім, боси британської команди переповнені оптимізмом і сподіваннями, пов'язаними з 22-річним Джорджем Расселом. У передостанній гонці минулого сезону Рассел замінив семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона за кермом його Mercedes. Під час суботньої кваліфікації Джордж показав другий час, а у перегонах довгий час був лідером і показав кращий круг.
За кермом найшвидшої машини чемпіонату Рассел виглядав впевнено, змусивши хвилюватися пілотів Mercedes. Немає сумнівів, що вже скоро Рассел змусить про себе говорити знову. Можливо у сезоні-2021 варто очікувати від нього сенсацій. Щодо другого пілота команди Ніколаса Латіфі варто сказати, що віце-чемпіон Формули-2 2019 року поки не вражає перемогами. Не виключено, що сезон-2021 — останній шанс для Ніколаса виправити ситуацію.

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Валттері Боттас на Гран-прі Австрії 2020
Валттері Боттас тримає трофей після Гран-прі Австрії 2020 року
© GEPA pictures
  • №77 Валттері Боттас (Фінляндія) — 31 рік
  • №44 Льюїс Хемілтон (Великобританія) — 36 років
Німецька команда Mercedes завоювала сім чемпіонських титулів поспіль і не відчуває проблем зі швидкістю. Проте виступ Рассела у Бахрейні дав підґрунтя для роздумів, чи дійсно такі сильні пілоти команди або вся справа в автомобілі? Як підсумок, семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон тільки 8 лютого підписав контракт на сезон-2021, хоча до його старту залишилося трохи більше одного місяця. Є над чим подумати і Валттері Боттасу, який виступив у складі «Срібних стріл». 31-річний фін поки не зміг покинути тіні Хемілтона. Та й на тлі 22-річного Джорджа Рассела за кермом аналогічної машини він точно не домінував. І якщо у сезоні-2021 Валттері Боттасу не вдасться завоювати титул, його шанси на новий контракт будуть не такими вже міцними.