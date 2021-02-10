Такої кількості трансферів у Формулі-1 не було дуже давно. Одразу сім команд внесли зміни у свій склад. Перестановки призвели до того, що чверть учасників торічного чемпіонату цього сезону виступатимуть у складі колишніх конкурентів. Разом з тим перегони посилили новачки з Ф-2, серед яких рідний син легендарного «Червоного Барона» Мік Шумахер. Також цього року ми побачимо нові команди, що мають велике минуле у F1. І не можна забувати про повернення дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо, якому влітку виповниться 40.

Red Bull Racing

Серхио Перес за рулём болида Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

№11 Серхіо Перес (Мексика) — 31 рік

№33 Макс Ферстаппен (Нідерланди) — 23 роки

Вперше після завоювання чотирьох Кубків Конструкторів поспіль у сезоні-2021, «Червоні Бики» знову вважаються фаворитами у боротьбі за трофей. Варто зауважити, що всі чемпіонські титули, здобуті командою Red Bull Racing у період з 2010 по 2013 рік, були завойовані дуетом Себастьян Феттель — Марк Веббер. Після закінчення кар'єри австралійця, колектив намагався знайти ідеальний баланс гонщиків, тричі завойовував срібло і стільки ж задовольнявся бронзою. І хоча торік «Бики» стали другими у загальному заліку, це ніяк не відповідає амбіціям Red Bull Racing.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ба більше, що у складі команди п'ять сезонів поспіль блискуче виступає один з найбільш амбітних пілотів сучасності — Макс Ферстаппен. Торік голландець двічі перемагав у Гран-прі, і ще дев'ять разів піднімався на подіум, незмінно претендуючи на успіх у перегонах. Немає сумнівів, у сезоні-2021 спортсмен з Нідерландів спробує підняти планку результатів. Проте з його напарником ситуація торік була куди складнішою, Алекс Албон відверто не витримував конкуренції у боротьбі за перемогу.

Checo Perez gotowy na nowe wyzwanie © Getty Images/Red Bull Content Pool

Відповіддю для Red Bull Racing стало підписання одного з найважливіших ньюйзмейкерів минулого року — Серхіо Переса. Мексиканець перехворів «ковідом» у першій половині сезону-2020 року, але потім знайшов сили повернутися і показав приголомшливі результати. 31-річний гонщик спочатку став другим у Туреччині, потім лише через прикру поломку впустив перемогу в Бахрейні і, нарешті, завоював золоту нагороду у Гран-прі Сахіра. Підсумком для Переса стало четверте місце у генеральній класифікації і амбіції поліпшити результат у складі Red Bull Racing у 2021 році.

Haas F1 Team

Мік Шумахер радіє перемозі в Ф-2 © [unknown]

№47 Мік Шумахер (Німеччина) — 21 рік

№9 Микита Мазепин (Росія) — 21 рік

Хоча американська команда Haas F1 Team є одним з аутсайдерів Формули-1, у 2021 році до неї буде прикута величезна увага. І все завдяки новачкам — Міку Шумахеру і Микиті Мазепину, що прийшли на заміну Кевіну Магнуссену і Ромену Грожану. Рідний син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера у 2020 році завоював титул у Формулі-2 і скоро дебютує у «королівських автоперегонах».

Scuderia Ferrari Mission Winnow

Шарль Леклер © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

№16 Шарль Леклер (Монако) — 23 роки

№55 Карлос Сайнс (Іспанія) — 26 років

Керівники Scuderia Ferrari прекрасно усвідомлюють, що роки домінування «червоної стайні» давно позаду. Останній титул італійська команда завоювала у далекому 2008 році, коли у складі команди виступали Кімі Райкконен і Феліпе Масса. У 2015 році Ferrari зробили ставку на досвідченого Феттеля. Але німець не виправдав сподівань, так і не повернувши трофей у Італію. Більш того, у сезоні-2020 чотириразового чемпіона світу повністю затьмарив молодий Шарль Леклер.

Торік 23-річний пілот двічі піднімався на подіум і ще тричі був за крок від п'єдесталу пошани. Тоді як Феттель лише раз фінішував третім, більше не претендуючи на призи. При цьому потенціал Леклера досі не реалізований, і цього сезону він спробує підвищити планку. Разом з тим Ferrari усвідомили, що молодому пілоту потрібен напарник такого ж високого рівня і на заміну Феттелю взяли Карлоса Сайнса. 26-річний вихованець Red Bull Junior Team попередній сезон провів у складі McLaren і навіть зумів стати другим у Гран-прі Італії. Не виключено, що у сезоні-2021 цей дует здатний принести нову інтригу в боротьбу за титул.

Aston Martin Cognizant Formula One Team

№5 Себастьян Феттель (Німеччина) — 33 роки

№18 Ленс Стролл (Канада) — 22 роки

Британська команда Aston Martin дебютувала у Формулі-1 у 1959 році, але після двох сезонів була розформована. У 2021 році легендарний колектив повертається у чемпіонат світу, де замінить Racing Point F1 Team. Пілотами новоствореної команди у сезоні-2021 стануть 33-річний Себастьян Феттель і 22-річний Ленс Стролл. І якщо для титулованого німця перехід у стан «зелених» стане спробою реанімувати кар'єру, то Стролл буде доводити, що саме він — один із найбільш талановитих молодих пілотів сучасності. Торік канадець двічі піднімався на подіум за підсумками Гран-прі й довів, що має гарні навички пілотування.

Scuderia AlphaTauri Honda

Юкі Цунода на стартовій сітці F1 © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

№10 П'єр Гаслі (Франція) — 25 років

№22 Юкі Цунода (Японія) — 20 років

Scuderia AlphaTauri змогла зібрати один з найперспективніших складів у чемпіонаті світу. Після перемоги П'єра Гаслі у Гран-прі Італії 2020 стало зрозуміло, що у найближчому майбутньому француз має вагомі підстави претендувати на титул. Напарником 25-річного пілота у 2021 році стане наймолодший гонщик сезону — 20-річний Юкі Цунода. Торік японець завоював бронзові нагороди Формули-2, вигравши три етапи і чотири рази піднявшись на подіум. Юкі сьогодні називають майбутнім Формули-1, і він може реалізувати свої амбіції вже у 2021 році.

McLaren F1 Team

Ландо Норріс піднявся на подіум © Getty Images / Red Bull Content Pool

№3 Даніель Ріккардо (Австралія) — 31 рік

№4 Ландо Норріс (Великобританія) — 21 рік

McLaren — ще одна титулована команда, що прагне повернути славу. У майбутньому сезоні надії британського колективу будуть покладені на молодого Ландо Норріса і досвідченого Даніеля Ріккардо. 21-річний британець впевнено провів початок попереднього сезону, піднявшись на подіум стартового Гран-прі Австралії. Але у другій частині сезону був менш результативним. Сезон-2021 стане для британця третім повноцінним у Ф-1. Щоб допомогти молодому пілотові розкрити талант, у команду запросили 31-річного Даніеля Ріккардо. 2020 рік австралієць провів у складі Renault і може впевнено записати його в свій актив. Ден двічі піднімався на п'єдестал і ще як мінімум двічі претендував на нагороди, тим самим підтвердивши свою професійну придатність. Хто знає, можливо новий сезон у McLaren стане для Ріккардо і Норріса шансом заявити про себе на повну.

Alpine F1 Team

Фернандо Алонсо повернувся у F-1 © McLaren

№14 Фернандо Алонсо (Іспанія) — 39 років

№31 Естебан Окон (Франція) — 24 роки

Ще одним новим колективом у чемпіонаті світу 2021 року стане Alpine F1 Team, створена на базі Renault. Після дворічної перерви, в Ф-1 повернувся дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо, який став новим пілотом французької команди. Навряд чи 39-річний іспанець здатний ще раз поборотися за титул, а ось надихнути на подвиги і поділитися цінними знаннями з напарником Естебаном Оконом йому більш ніж під силу. Саме на 24-річного француза буде зроблена основна ставка Alpine у найближчі роки. На передостанньому етапі попереднього сезону Естебан фінішував другим і дав надію французькій команді на майбутнє. Можливо Окону піде на користь співпраця з Алонсо, і в сезоні-2021 ми ще побачимо його на п'єдесталі пошани.

Alfa Romeo Racing Orlen

Фани переживають, що кращі часи Кімі Райкконена вже позаду © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

№7 Кімі Райкконен (Фінляндія) — 41 рік

№99 Антоніо Джовінацці (Італія) — 27 років

Один з найбільш слабких складів у чемпіонаті цього року у Alfa Romeo. Італійці не поспішають розлучатися з 27-річним Антоніо Джовінацці, уже досить дорослим, щоб вважатись перспективним новачком. У минулому сезоні він лише тричі набирав очки. Хоча після Гран-прі Бразилії 2019 року, де Антоніо став п'ятим, здавалось, що італієць ще не до кінця розкрив свій талант. Можливо Джовінацці ще не сказав останнього слова в Ф-1, як і його напарник 41-річний Кімі Райкконен. Хоча навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що кращі часи фінського ветерана вже позаду.

Williams Racing

Керівники Williams Racing зробили ставку на Джорджа Рассела © Daimler Media

№6 Ніколас Латіфі (Канада) — 25 років

№63 Джордж Рассел (Великобританія) — 22 роки

Ставка на молодь — такий девіз дев'ятиразових володарів Кубка Конструкторів Williams Racing. Склад команди на сезон-2021, на відміну від конкурентів, не зазнав змін. Втім, боси британської команди переповнені оптимізмом і сподіваннями, пов'язаними з 22-річним Джорджем Расселом. У передостанній гонці минулого сезону Рассел замінив семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона за кермом його Mercedes. Під час суботньої кваліфікації Джордж показав другий час, а у перегонах довгий час був лідером і показав кращий круг.

За кермом найшвидшої машини чемпіонату Рассел виглядав впевнено, змусивши хвилюватися пілотів Mercedes. Немає сумнівів, що вже скоро Рассел змусить про себе говорити знову. Можливо у сезоні-2021 варто очікувати від нього сенсацій. Щодо другого пілота команди Ніколаса Латіфі варто сказати, що віце-чемпіон Формули-2 2019 року поки не вражає перемогами. Не виключено, що сезон-2021 — останній шанс для Ніколаса виправити ситуацію.

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Валттері Боттас тримає трофей після Гран-прі Австрії 2020 року © GEPA pictures

№77 Валттері Боттас (Фінляндія) — 31 рік

№44 Льюїс Хемілтон (Великобританія) — 36 років