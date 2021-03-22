На третьому етапі Freeride World Tour (FWT) в австрійському Фібербрунні спортсмени не приховували емоцій — для них це був останній шанс пробитися на фінальний івент Xtreme Verbier у Швейцарії, а також на FWT22 наступного року.

Однак, схоже, що емоції не відволікали райдерів: спускаючись стрімкими лініями скелі Вільдзеелодер, вони демонстрували сталеву витримку. Сніговий покрив у цій місцевості, м'яко кажучи, не був щільним, і навіть загрожував скасуванням події. Але заметіль, що пройшла у Тіролі за тиждень до початку, дозволила організаторам дати зелене світло змаганням.

Сноуборд: Віктор де ле Рю відкриває рахунок перемог

Віктор де ле Рю на етапі FWT21 у Фібербрунні © freerideworldtour.com

Віктор де ле Рю на Freeride World Tour зробив майже бездоганний спуск і завоював свою першу перемогу в 2021 році. Француз почав заїзд з масивного дропа, а після було ще кілька гігантських прольотів. У кінці Віктор натиснув на педаль газу, і пролетів через знаменитий обрив — цей сміливий крок приніс йому золоту нагороду.

Друге місце на етапі у Фібербрунні посів Каміль Арман, який приїхав на івент завдяки wildcard. Бронзова нагорода дісталась Нільса Мінднічу, що відзначився стильним switch 180 з масивного гепа.

Freeride World Tour у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Сноуборд (чоловіки):

Віктор де ле Рю (Франція) — 10 000 очок Каміль Арман (Франція) — 8 000 очок Нільс Міндніч (США) — 6 400 очок

Сноуборд: Маріон Герті б'є рекорди

П'єдестал пошани жіночого сноубордингу на етапі FWT21 в Австрії © freerideworldtour.com

Маріон Герті знову довела, що вона недосяжна, і знову стала королевою сноуборд-фрірайду, завоювавши для себе четверте чемпіонство на Freeride World Tour. Таким чином, француженка встановила новий рекорд FWT за кількістю завойованих титулів. Успіх Герті приніс бездоганний проїзд по шаленій лінії з прямовисної скелі.

Ефектності спуску додав проїзд по коридору в ущелину на максимальній швидкості. А ось друге місце забрала сноубордистка Мануеле Мандль, що відзначилась стильними поворотами під час спуску. Третьою у Фібербрунні стала Еріка Вікандер, яка показала творчий підхід пошуку на лінії, виконавши шалену кількість невеликих стрибків, які вона бездоганно контролювала.

Freeride World Tour у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Сноуборд (жінки):

Маріон Герті (Франція) — 10 000 очок Мануела Мандль (Австрія) — 8 000 очок Еріка Вікандер (США) — 6 400 очок

Лижі: Карколомний спуск Росса Тестера

Потужний backflip Росса Тестера на етапі FWT21 у Фібербрунні © freerideworldtour.com

Виступ, який буде важко забути, приніс лижнику Россу Тестеру другу перемогу в сезоні. Він зробив величезне сальто на старті, і прикрасив увесь шлях стильними та швидкими поворотами. Щоб остаточно випередити супротивників Росс виконав потужний cork 360, який і приніс йому перемогу.

Кристофер Турделл на шляху до третього місця © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Друге місце етапу в Австрії дісталося чемпіону FWT12 шведському ветерану Рейні Баркереду. 39-річний райдер проїхав по відомій прямовисній лінії Eagle, зробив подвійний дроп, а потім на величезній швидкості пролетів ще з двох гепів. Бронзові нагороди третього етапу дісталися Крістоферу Турделлу, який впевнено і швидко стрибнув у секцію Eagle і зробив той же дубль, що Рейні.

FWT у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Лижі (чоловіки):

Росс Тестер (США) — 10 000 очок Рейні Баркеред (Швеція) — 8 800 очок Крістофер Турделл (Швеція) — 7 920 очок

Лижі: Дебютний успіх Зузанни Вітич

Зузанна Вітич слітає з прямовисної скали на FWT21 у Фібербрунні © www.freerideworldtour.com

Зузанна Вітич зробила справжнє диво, яке принесло їй дебютну перемогу на етапах FWT. Вона почала свій спуск з декількох стильних стрибків, об'єднавши їх з подвійним дропом. Спортсменка завершила з'їзд з прямовисної скелі стильним катанням без помилок.

Переможні спуски у Фібербрунні

Срібло отримала Гедвіг Вессель, вона, як завжди, показала агресивний підхід до спуску з великих гір. Для проїзду норвежка вибрала технічну зону і прикрасила її ефектними і масивними стрибками. Плавного і впевненого заїзду виявилося досить, щоб завоювати друге місце на подіумі.

А ось Трейсі Чабб навпаки вибрала сміливу лінію з крутого схилу і зробила великий стрибок, щоб потрапити у середню частину. Американка наповнила решту спуску плавними поворотами, повністю контролюючи ситуацію, і стала третьою.

FWT у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Лижі (жінки):