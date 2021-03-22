FWT21: Хто став найкращим фрірайдером цього разу
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Черговий етап Freeride World Tour в Австрії приніс Маріон Герті четвертий чемпіонський титул. А любителям фристайлу та сноубордингу заряд вражень від потужних трюків зі стрімких скель.
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На третьому етапі Freeride World Tour (FWT) в австрійському Фібербрунні спортсмени не приховували емоцій — для них це був останній шанс пробитися на фінальний івент Xtreme Verbier у Швейцарії, а також на FWT22 наступного року.
Однак, схоже, що емоції не відволікали райдерів: спускаючись стрімкими лініями скелі Вільдзеелодер, вони демонстрували сталеву витримку. Сніговий покрив у цій місцевості, м'яко кажучи, не був щільним, і навіть загрожував скасуванням події. Але заметіль, що пройшла у Тіролі за тиждень до початку, дозволила організаторам дати зелене світло змаганням.
Сноуборд: Віктор де ле Рю відкриває рахунок перемог
Віктор де ле Рю на Freeride World Tour зробив майже бездоганний спуск і завоював свою першу перемогу в 2021 році. Француз почав заїзд з масивного дропа, а після було ще кілька гігантських прольотів. У кінці Віктор натиснув на педаль газу, і пролетів через знаменитий обрив — цей сміливий крок приніс йому золоту нагороду.
Друге місце на етапі у Фібербрунні посів Каміль Арман, який приїхав на івент завдяки wildcard. Бронзова нагорода дісталась Нільса Мінднічу, що відзначився стильним switch 180 з масивного гепа.
Freeride World Tour у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Сноуборд (чоловіки):
- Віктор де ле Рю (Франція) — 10 000 очок
- Каміль Арман (Франція) — 8 000 очок
- Нільс Міндніч (США) — 6 400 очок
Сноуборд: Маріон Герті б'є рекорди
Маріон Герті знову довела, що вона недосяжна, і знову стала королевою сноуборд-фрірайду, завоювавши для себе четверте чемпіонство на Freeride World Tour. Таким чином, француженка встановила новий рекорд FWT за кількістю завойованих титулів. Успіх Герті приніс бездоганний проїзд по шаленій лінії з прямовисної скелі.
Ефектності спуску додав проїзд по коридору в ущелину на максимальній швидкості. А ось друге місце забрала сноубордистка Мануеле Мандль, що відзначилась стильними поворотами під час спуску. Третьою у Фібербрунні стала Еріка Вікандер, яка показала творчий підхід пошуку на лінії, виконавши шалену кількість невеликих стрибків, які вона бездоганно контролювала.
Freeride World Tour у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Сноуборд (жінки):
- Маріон Герті (Франція) — 10 000 очок
- Мануела Мандль (Австрія) — 8 000 очок
- Еріка Вікандер (США) — 6 400 очок
Лижі: Карколомний спуск Росса Тестера
Виступ, який буде важко забути, приніс лижнику Россу Тестеру другу перемогу в сезоні. Він зробив величезне сальто на старті, і прикрасив увесь шлях стильними та швидкими поворотами. Щоб остаточно випередити супротивників Росс виконав потужний cork 360, який і приніс йому перемогу.
Друге місце етапу в Австрії дісталося чемпіону FWT12 шведському ветерану Рейні Баркереду. 39-річний райдер проїхав по відомій прямовисній лінії Eagle, зробив подвійний дроп, а потім на величезній швидкості пролетів ще з двох гепів. Бронзові нагороди третього етапу дісталися Крістоферу Турделлу, який впевнено і швидко стрибнув у секцію Eagle і зробив той же дубль, що Рейні.
FWT у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Лижі (чоловіки):
- Росс Тестер (США) — 10 000 очок
- Рейні Баркеред (Швеція) — 8 800 очок
- Крістофер Турделл (Швеція) — 7 920 очок
Лижі: Дебютний успіх Зузанни Вітич
Зузанна Вітич зробила справжнє диво, яке принесло їй дебютну перемогу на етапах FWT. Вона почала свій спуск з декількох стильних стрибків, об'єднавши їх з подвійним дропом. Спортсменка завершила з'їзд з прямовисної скелі стильним катанням без помилок.
Переможні спуски у Фібербрунні
Срібло отримала Гедвіг Вессель, вона, як завжди, показала агресивний підхід до спуску з великих гір. Для проїзду норвежка вибрала технічну зону і прикрасила її ефектними і масивними стрибками. Плавного і впевненого заїзду виявилося досить, щоб завоювати друге місце на подіумі.
А ось Трейсі Чабб навпаки вибрала сміливу лінію з крутого схилу і зробила великий стрибок, щоб потрапити у середню частину. Американка наповнила решту спуску плавними поворотами, повністю контролюючи ситуацію, і стала третьою.
FWT у Фібербрунні (Австрія). Третій етап. Лижі (жінки):
- Зузанна Вітич (Польща) — 10 000 очок
- Гедвіг Вессель (Норвегія) — 8000 очок
- Трейсі Чабб (США) — 6 400 очок