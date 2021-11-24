На автодромі в Досі завершилися перегони Гран-прі Катару Формули-1. За її підсумками перемогу святкував гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон, другим став пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, а замкнув трійку 41-річний пілот Alpine Фернандо Алонсо, що повернувся на подіум вперше за сім років.

До завершення сезону-2021 залишилось два етапи і відрив Макса Ферстаппена від Льюїса Хемілтона складає вісім очок. У командному заліку Red Bull Racing скоротили відставання від Mercedes до п'яти очок.

Макс Ферстаппен задоволений результато у Катарі

Цей вікенд у Досі приніс Ферстаппену найшвидше коло © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я задоволений результатом. У команди був складний вікенд, і нам, як і раніше, не вистачає швидкості. Отримавши штраф і втративши п'ять місць на старті, я зробив все, що міг. Фінішувати другим і заробити очки за швидке коло — це гарний результат.

На старті було цікаво, я знав, що важливу роль відіграють перші кола. Я добре стартував, досить швидко повернувся на друге місце, намагався не відставати від Льюїса — все спрацювало. Було весело, особливо коли я атакував, щоб проїхати найкраще коло.

Шкода, що Серхіо не піднявся на подіум, але він заробив багато очок для команди. Крім того, я щасливий за Фернандо Алонсо — всім відомо, наскільки це гарний гонщик. Зараз нам потрібно зберігати концентрацію, адже попереду ще дві гонки, в яких може статися все, що завгодно», – раціонально та виважено відповів Макс Ферстаппен.

Серхіо Перес фінішував за крок від подіуму

Пересу до перемоги не вистачило трьох секунд © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Мені вдалося відігратися після невдалої кваліфікації, я швидко проривався через пелотон після старту з 11-ї позиції. Я мав шанс піднятися на подіум, але сьогодні не вийшло. Це були виснажливі перегони: я постійно атакував і обганяв. По ходу ми неодноразово змінювали стратегію: у якийсь момент збиралися проїхати з одним піт-стопом, потім – із двома. Але у деяких гонщиків почалися проколи, тому ми хотіли поберегти шини та уникнути проколу, щоб заробити максимум очок у Кубку конструкторів.

Я думав, що подіум у мене в кишені, але віртуальний автомобіль безпеки не дозволив підібратися до Алонсо. Трохи шкода, що не вийшло, але нам удалося звести до мінімуму втрати після кваліфікації, і нам зіграло на руку те, що Валттері не заробив очки. Не варто було ризикувати — ми ведемо боротьбу в Кубку конструкторів і позиції на фініші дають нам непогані перспективи. Треба продовжувати роботу і досягти більшого у двох наступних перегонах.

Тепер я з нетерпінням чекаю на Гран-прі Саудівської Аравії та Абу-Дабі — там ми викладатимемось на повну. І ми маємо чудові шанси виграти Кубок конструкторів. Це наша мета. Ми поступаємося Mercedes всього п'ять очок, тож нам є за що поборотися», – докладно розповів Серхіо Перес.

П'єр Гаслі перший у другій десятці

Гаслі мав непогані шанси, але закінчив без очок © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я дуже засмучений. Ми з Юкі стартували в десятці, але по ходу перегонів відкотилися назад. Я зробив усе, що міг, але ми були надто повільними. На старті мені не вдалося їхати в темпі Алонсо, тому ми вирішили використати агресивнішу стратегію з двома піт-стопами, але нічого не вийшло.

Після інциденту у кваліфікації ми замінили деякі деталі. Не знаю, чи це могло вплинути на наш темп, ми все проаналізуємо згодом, тому що зараз я не можу пояснити наші проблеми», – зазначив роздратований П'єр Гаслі.

Юкі Цунода сподівається надолужити до кінця сезона

«Дуже складні перегони. У мене виникло багато проблем із шинами Soft, особливо на першому відрізку. Ми цього не очікували, адже під час вікенду у нас був хороший темп, але під час перегонів він знизився — треба з'ясувати чому. Це дуже прикро, адже у Alpine F1 був відмінний темп, і тепер нам треба відігратися у двох гонках, що залишилися», – підбив підсумки Юкі Цунода.

Результати Гран-прі Катару 2021:

Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) — 1:24:28.471 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +25.743 Фернандо Алонсо (Alpine) +59.457 Серхіо Перес (Red Bull Racing) +1:02.306 Естебан Окон (Alpine) +1:20.570 Ленс Стролл (Aston Martin) +1:21.274 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +1:21.911 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1:23.126 Ландо Норріс (McLaren) +1 коло Себастьян Феттель (Aston Martin) +1 коло

Загальний залік після Гран-прі Катара 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 351,5 очко; Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) — 343,5; Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) — 203; Серхіо Перес (Red Bull Racing) — 190; Ландо Норріс (McLaren) — 153; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 152; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 134,5; Даніель Ріккардо (McLaren) — 105; П'єр Гаслі (Scuderia AlphaTauri) — 92; Фернандо Алонсо (Alpine) — 77.

Кубок Конструкторів після Гран-прі Катару 2021:

Mercedes AMG F1 — 546,5 очок; Red Bull Racing — 541,5; Scuderia Ferrari — 297,5; McLaren — 258; Alpine — 137; Scuderia AlphaTauri — 112; Aston Martin — 77; Williams — 23; Alfa Romeo — 11; Haas — 0.