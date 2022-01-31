У Монте-Карло почалася нова ера WRC, а Себастьєн Льоб знову перемагає

Стартовий етап чемпіонату світу з ралі у сезоні-2022 став історичним для автоспорту — вперше у перегонах взяли участь екіпажі на гібридних автомобілях. За підсумками 17 спецділянок ралі Монте-Карло перемогу відсвяткував француз Себастьєн Льоб, який випередив свого співвітчизника Себастьєна Ожʼє на 10,5 секунд. При цьому Ожʼе втратив лідерство через прокол на передостанній спецдільниці. Трійку найкращих замкнув представник Ірландії Крейг Брін.

Інтрига загострилася у п'ятницю

Льоб захоплює лідерство в ралі Монте-Карло © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

У перший гоночний день стартового етапу чемпіонату світу в сезоні-2022 загальний залік ралі Монте-Карло очолив легендарний французький гонщик Себастьєн Льоб, який керував автомобілем Ford Puma. Дев'ятиразовий чемпіон світу, який повернувся на траси світової ралі після річної перерви, виграв десять секунд у свого тезки Себастьєна Ожʼе. Партнер останнього за командою Toyota Ельфін Еванс поступився ще стільки ж.

Ожʼе лідирував із незначною перевагою над Льобом після перших двох допів, що відбулися у четвер. Однак у першій половині п'ятниці пілот Toyota проводив кожен наступний доп гірше попереднього. Льоб виграв усі три ранкові спецдільниці. А ось Ожʼе на останній з них, де льоду було більше, ніж на перших двох, навіть не припустившись серйозних помилок, показав лише сьомий час — і поступився співвітчизнику більше ніж 15-ма секундами й втративши після цього лідерство в перегонах.

Loeb kommt in den neuen Rally1-Autos am schnellsten auf Touren © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Я цього не забуду — і те ж саме з Ізабель. Це особливе почуття. Ця машина така гарна Sébastien Loeb

Після обіду чинному чемпіону світу вдалося уникнути таких серйозних провалів — хоча француз і скаржився на брак зчеплення з трасою на виході з повільних поворотів. До того ж, під час денної секції Ожʼе вдалося відіграти час у головного суперника, скоротивши відрив на три секунди. Проте створений у першій половині дня фундамент та впевненість у машині, про яку Льоб не раз згадував протягом дня, дозволила 47-річному гонщику залишитися попереду.

Ельфін Еванс трохи відстав від пари французів, хоча у середині дня йшов другим. Майже хвилину лідеру перегонів поступилися представники Hyundai Тьєррі Невіль та Отт Тянак. Зате здивував Гус Грінсміт, який став за кермом Ford найкращим на СY7 — це перший у кар'єрі такий успіх для 25-річного британця.

Ож`е бере реванш у суботу

Ожʼе бере реванш у суботу © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

У суботу гонщик Toyota Себастьєн Ожьє повернув собі лідерство у загальному заліку ралі Монте-Карло за підсумками другого повноцінного дня. Дев'ятиразовий чемпіон світу Себастьєн Леб, який повернувся на траси світової ралі після річної перерви, опустився на другу позицію: француз програвав тезці 21,1 сек. Третім за підсумками суботи став Крейг Брін.

У суботу Ожʼе вирішив нагадати всім, що він восьмиразовий чемпіон світу з ралі. На другому допі дня він зрівнявся з Льобом, а на третьому обійшов свого головного суперника. Льоб тримався приблизно у п'яти секундах від тезки, проте на завершальній суботній спецділянці пілот Ford втратив ще 15 секунд: обидва гонщики їхали на сліках, але Ожʼе просто виявився швидшим за суперника. На щастя для пілота M-Sport, це не позначилося на становищі в загальному заліку, оскільки Брін, що йде третім, програв Льобу більше як хвилину.

Льоб демонструє майстерність

Elfyn Evans ist früh vorne dabei, bleibt dann aber hängen. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

У неділю на засніжених доріжках на околицях Монте-Карло Себастьєн Льоб здобув 80-у перемогу в кар'єрі та встановив новий рекорд, вигравши гонку у 47 років та 11 місяців. При цьому перевага дев'ятиразового чемпіона світу над своїм тезкою Ожье на фініші становила лише кілька секунд. Для обох французів бій у цій гонці був принциповим: володарі 17 титулів вже заявили, що цього року виступатимуть лише за частковою програмою, тому не націлюються на чемпіонство. Але виграти Ралі Монте-Карло для обох було важливо.

Дивно, але саме Ожʼе краще вдалося розпочати недільний ранок. До середини єдиної секції фінального дня перевага чинного чемпіона досягла 24,6 секунд. Здавалося, Ожʼе має довести перегони до перемоги.

Але Льоб з самого ранку говорив, що вважає за краще не ризикувати, нехай і втрачаючи на цьому якийсь час. Цей підхід навченого досвідом ветерана спрацював. На передостанньому СУ16 його суперник з Toyota проколов ліве переднє колесо і втратив 34 секунди. Все мало вирішитись на фінальній бонусній швидкісній ділянці завдовжки 14 кілометрів.

Брін завоював подіум ралі Монте-Карло © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Із 10 секунд, які поділяли претендентів, до першої контрольної точки залишилися 7,9. До другої – вже 4,3. На третій та останній із проміжних Ожье відставав лише на 2,5 секунди. У результаті він став найкращим на допі, але зміг відіграти лише дев'ять секунд... А незабаром судді оголосили, що Себ припустився фальстарту й отримав ще десять секунд штрафу, тому не отримає навіть «втішного призу» у вигляді максимального бонусу.

Льоб тріумфально завершив перегони й став найстаршим переможцем в історії WRC. Він виграв ралі Монте-Карло увосьме у кар'єрі, але вперше з 2013 року. Також примітно, що всі колишні 79 перемог Себастьєн здобув виключно на техніці Citroen — тепер же вперше став найсильнішим за кермом Ford. Крім того, вперше французу асистував не Даніель Елена, а Ізабель Галміш, яка змінила його в штурманському кріслі.

Інші учасники ралі боролися один з одним та з підступними альпійськими дорогами лише за третє місце. В результаті його зайняв, підтвердивши силу M-Sport, новобранець команди Крейг Брін. Його відставання склало хвилину та 40 секунд. Позначив серйозність своїх претензій і Калле Рованпера — наймолодший в історії переможець перегонів WRC не просто фінішував четвертим, але став кращим на фінальному допі. Це дозволило фіну зайняти третій рядок у загальному заліку.

Лише шостим виявився найсильніший представник Hyundai Тьєррі Невілль. У переможця ралі Монте-Карло 2020 року в суботу розвалився амортизатор, що спричинило велику втрату часу. Втім, інший гонщик корейської марки Отт Тянак взагалі потрапив в аварію, а Олівера Сольберга команді довелося зняти з дистанції — юний пілот наковтався вихлопних газів, які чомусь потрапляли в салон, і його здоров'ям вирішили не ризикувати. Ще два представники «старшого» заліку, Такамото Кацута та Ельфін Еванс, вибули з боротьби раніше та закінчували перегони за системою Rally1.

У такій ситуації в десятці фінішували одразу три екіпажі з категорії WRC2. Найсильнішим тут став Андреас Міккельсен — як і Льоб, він нещодавно повернувся з Дакара, – а третім фінішував наш Микола Грязін.

Результати ралі Монте-Карло 2022:

Себастьєн Льоб (M-Sport Ford WRT) — 3:00.32,8 Себастьєн Ожʼє (Toyota GAZOO Racing WRC) +10,5 Крейг Брін (M-Sport Ford WRT) +1.39,8 Каллє Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +2.16,2 Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) +6.33,4 Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobis WRT) +7.42,6 Андреас Міккельсен (Toksport WRT) +11.33,8 Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT NG) +12.24,7 Ерік Каїс (Yacco ACCR Team) +12.29,2 Микола Грязін (Movisport) +13.41,3

Особистий залік WRC 2022:

Себастьен Льоб (M-Sport Ford WRT) — 27 очков Себастьен Ожʼє (Toyota GAZOO Racing WRC) — 19 Каллє Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — 17 Крейг Брін (M-Sport Ford WRT) — 15 Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 11 Гас Грінсмит (M-Sport Ford WRT) — 10 Андреас Міккельсен (Toksport WRT) — 6 Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT NG) — 4 Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 4 Ерік Ціас (M-Sport Ford WRT) — 2

Командний залік WRC 2022:

M-Sport Ford WRT – 42 Toyota GAZOO Racing WRC – 39 Hyundai Shell Mobis WRT – 13 Toyota Gazoo Racing WRT NG – 8