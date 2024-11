2XKO: що ми знаємо про файтинг із персонажами League of Legends

Спочатку гра називалася Project L. У лютому було оголошено, що назвою гри буде 2XKO (Two Ex Kay Oh).

Riot Games залучили до розробки 2XKO кількох експертів. Том і Тоні Кенон очолюють проєкт. Близнюки є ветеранами файтингів та співзасновниками Evo. Тоні Кенон також займався розробкою неткода Rollback у 2006 році. Цей тип передачі даних для онлайн-ігор набагато кращий за неткод на основі затримки. Наразі він використовується в багатьох іграх, як-от Guilty Gear Strive та майбутній The King of Fighters XV.

