2XKO: що ми знаємо про файтинг із персонажами League of Legends

Про файтинг 2XKO від Riot з'являється все більше інформації, переважно у вигляді щоденників розробників. У них докладно розкривають механіку гри та філософію її створення.

Cuddle_Core готова до бою у 2XKO © Kena Krutsinger/Red Bull Content Pool

2XKO — всі факти Рік виходу 2025 Платформи ПК, PlayStation 5, Xbox Series

01 Нова назва: 2XKO

Спочатку гра називалася Project L. У лютому було оголошено, що назвою гри буде 2XKO (Two Ex Kay Oh).

02 Команда, що стоїть за 2XKO

Riot Games залучили до розробки 2XKO кількох експертів. Том і Тоні Кенон очолюють проєкт. Близнюки є ветеранами файтингів та співзасновниками Evo. Тоні Кенон також займався розробкою неткода Rollback у 2006 році. Цей тип передачі даних для онлайн-ігор набагато кращий за неткод на основі затримки. Наразі він використовується в багатьох іграх, як-от Guilty Gear Strive та майбутній The King of Fighters XV.

Легенди файтингів: Том і Тоні Кенон © Riot Games

До роботи з Riot Games Кенони випустили файтинг Rising Thunder. Гра пропонувала інноваційні рішення, які сподобалися не всім гравцям. Спеціальні прийоми були варіативними та мали ефекти відновлення, видимі лише для гравця. У результаті це унеможливлювало гру на одному екрані, що є звичним для жанру. Через це можна було грати лише в онлайн-матчах, оскільки кожному бійцю потрібен окремий інтерфейс. З іншого боку, в режимі спостереження геймери бачили звичайний HUD, що використовується в інших файтингах.

У серпні 2019 року Том Кенон оголосив, що команда Rising Thunder працює над новою грою. У жовтні наступного року стало відомо, що йдеться про 2XKO.

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03 Суть геймплея: 2v2

У першому трейлері Том і Тоні Кенон детально розповідають нам про механіку 2XKO. Як і очікувалося, це класичний 2D-файтинг. Однак, ми вперше змогли випробувати в дії найважливіші функції: теги та асисти.

Оскільки League of Legends значною мірою покладається на командну синергію, 2XKO також прагне передати це відчуття. Тут ти обираєш не лише чемпіона, а всю команду. Поки один персонаж залишається «на точці», інші члени команди доступні для підтримки атаки або заміни. Очікується, що 2XKO буде у форматі 2v2.

Даріус використовує допомогу Екко для атаки © Riot Games

Гра в першу чергу нагадує класичні Capcom Vs, наприклад, Marvel vs Capcom. Однією з останніх ігор, заснованих на тегах, є Power Ranger: Battle for the Grid. Схожість не є дивною, оскільки команда 2XKO також включає колишніх розробників цієї гри.

Як і в Power Rangers: Battle for the Grid, у 2XKO спеціальні рухи виконуються простим натисканням кнопок разом зі спрямованим введенням. Це означає, що гра, ймовірно, не потребуватиме класичних прийомів, як-от удари дракона. Таке рішення прийняте, щоб новачки могли швидше освоїти набір рухів персонажа.

Спеціальний рух Даріуса можна виконати лише однією кнопкою © Riot Games

Механіка тегів пояснюється більш детально у другому щоденнику розробників. Були продемонстровані такі можливості:

Асист: твій другий персонаж викликається в бій для виконання однієї з дій. Ці дії різноманітні та подібні до допоміжних атак із Marvel vs Capcom або Dragon Ball FighterZ.

Тег рукостискання: гра дозволяє взяти під прямий контроль другого персонажа, якщо він є на екрані. Ти можеш викликати його для виконання асисту та перемикатися безпосередньо на нього. Це нагадує схожу механіку з BlazBlue Cross Tag Battle.

Burst: ти перемикаєшся на другого чемпіона з потужним спалахом енергії. Як і в інших іграх із burst, цей захисний хід може стати небезпечним, якщо суперник передбачить його і скористається цим.

04 Система об'єднання

Після того, як ти визначився з персонажами, можна вибрати тип об'єднання навичок. Ці типи визначають, як команда працює разом. В грі будуть такі типи:

Лють: чемпіони наносять більше шкоди за менше життя.

Фристайл : теги рукостискання можливі двічі в комбінації.

Подвійний удар: поєднує ульти обох персонажів. Суперрухи можна виконувати подібно до DHC із серії Marvel vs Capcom.

2x асист: дає твоєму напарнику змогу використовувати кілька асистів поспіль.

Пульс: вмикає автоматичні комбо шляхом повторного натискання клавіш.

Перед матчем ти обираєш тип для своєї команди © Riot Games

05 Гра вдвох

У 2XKO можна виходити на ринг разом із другом. Геймплей не змінюється: один гравець керує чемпіоном, який знаходиться «на точці». Якщо його замінюють, керування автоматично передається партнеру. Цей механізм працює також у режимі 1v2.

06 Як грати в гру

2XKO використовує шість кнопок:

Легка атака

Середня атака

Сильна атака

Спеціальна 1

Спеціальна 2

Тег

Riot Games також випустили коротке відео «Як грати», щоб відзначити вихід демоверсії на EVO 2023:

07 Філософія гри

Тоні та Том Кенон підкреслюють, що не хочуть зробити 2XKO «занадто простою». Як ветерани FGC, вони розуміють, що велика частина захоплення приходить від спостереження за тим, як профі використовують персонажів у несподіваний спосіб. Це мотивує гравців і спонукає їх прагнути до такого рівня майстерності. Вони зазначають, що ті, хто витрачає більше часу на гру, мають бути за це винагороджені.

Йдеться не про те, що новачки мають шанс перемогти профі. Йдеться про те, щоб отримувати задоволення від гри на будь-якому рівні майстерності Том Кенон, виконавчий продюсер

Далі йде коротка презентація чемпіона Екко. Розробники використовують цю можливість, щоб дати шанувальникам файтингів глибше уявлення про 2XKO. Детальна демонстрація Екко також показує, скільки пристрасті та креативу було вкладено в створення чемпіонів у 2XKO.

Скасування back dash може стати важливою частиною 2XKO © Riot Games

08 Рух у 2XKO

Як уже згадувалося, гравці будуть рухатися якомога вільніше. За словами Riot, наступні варіанти пересування будуть доступні майже для всіх персонажів:

Ходьба

Біг

Ривки

Ланцюгові ривки

Стрибок

Великий стрибок

Супер стрибок

Джиннейл 'Cuddle_Core' Картер під час Combo Breaker © Kena Krutsinger/Red Bull Content Pool

09 Free to play

Гра 2XKO буде free to play. Точна інформація про модель оплати ще не підтверджена. Але так само, як і League of Legends, Valorant або Legends of Runeterra, ця гра точно буде free to play.

Це буде не перший файтинг, який використовує таку модель. Перезапуск Killer Instinct був free to play: ти міг грати за багатьох бійців безкоштовно, але для постійного розблокування персонажів потрібно було скористатися кредитною карткою.

Як саме це працюватиме тут, поки невідомо. Також невідомо, чи буде у продажу бандл, який включатиме всіх доступних персонажів.

10 Бета (Alpha Lab)

Уперше у 2XKO можна було пограти під час бета-фази в серпні 2024 року. Riot назвала цей тест Alpha Lab, і він включав повний онлайн-режим. Офлайн-гра не була частиною Alpha Lab.

11 Підтверджені персонажі

Арі атакує Даріуса © Riot Games

Цих персонажів вже підтверджено через геймплейні трейлери, тизери або концепт-арти:

Екко

Арі

Даріус

Джинкс

Ясуо (трейлер)

Іллаой (трейлер)

Браум (трейлер/вступ)