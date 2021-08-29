Чотири людини, які підкорили Еверест без підйому на Еверест

Гора Еверест. Таку мету собі поставив колишній регбіст Эд Джексон . Хоча цього року він не зміг піднятися на найвищу гору в світі, це його не зупинило. Він вирішив скористатися сходами в рідному домі та піднявся на власний Еверест.

Побити рекорд і подолати «Три піки» (Three Peaks) за максимально можливий час. Таку мету поставив собі ультрараннер Том Еванс . Він не зміг туди поїхати, тому знайшов інший шлях, за яким вирушив у свою «печеру болю»: він здійснив сходження на власній біговій доріжці.

В Австрії Флоріан Нойшвандер на базі центру Red Bull Athletes Performance Centre побив рекорд бігу на витривалість в закритих приміщеннях.

Вдома, у Південній Африці, Райан Сендс пробіг 100 миль (160 км), не залишаючи периметра свого будинку. Йому треба було пробігти 1455 кіл по 110 метрів, перш ніж фінішувати.

Ось як ці спортсмени знайшли спосіб досягти своїх цілей протягом дуже непередбачуваного року.

Ед Джексон піднімається на Еверест по сходах в будинку батьків © Red Bull Content Pool

Ед Джексон піднімається на Еверест сходами у будинку батьків

Колишній професійний гравець регбі Едвард Джексон отримав травму, яка змінила його життя назавжди: за збігом обставин він пірнув у басейн, в якому було мало води, перерізавши собі спинний мозок навпіл. Йому сказали, що він більше ніколи не буде ходити, але за рік після отримання травми Джексон піднявся на гору Сноудон в Уельсі.

Джексон описав процес сходження так: «Необхідно виконати 89 000 присідань на одній нозі й при цьому намагатися тягнути своє тіло вгору і вниз по сходах». Спроба сходження почалася у вівторок, 21 квітня, о 8 ранку. Джексон планував долати 400 м за годину, здійснюючи шість підходів на день. На виконання завдання у нього пішло чотири дні, він закінчив сходження о 16:00 у п'ятницю, 24 квітня.

Він здійснив 2783 підйоми по сходах, мета з підкорення Евересту була взята © Darren Wheeler/Red Bull Content Pool

Під час цієї виснажливої спроби Джексон зробив 2783 підйоми сходами. Для залучення уваги людей він протягом години робив це в прямій трансляції. Він планував зібрати 40 000 фунтів стерлінгів (44 500 євро), але перевиконав свій план, зібравши понад 45 000 фунтів стерлінгів (50 000 євро) для благодійних організацій, пов'язаних з Національною службою охорони здоров'я, і некомерційного фонду Wings for Life .

«Люди, які отримали серйозну травму спинного мозку, не можуть кинути собі виклик подібного роду. Я відчуваю, що у мене є місія: я повинен підняти прапор і поставити його на вершині гори, щоб привернути увагу людей до цієї проблеми», — сказав Джексон.

Том Еванс підкорив три піки і не побоявся спуститися у власну «печеру болю»

Том Еванс підіймається на гору на біговій доріжці © Tom Evans

Цього року Том Еванс мав намір побити рекорд найшвидшого сходження на «Три піки» в умовах реального життя. Однак через обмеження на пересування, пов'язаних зі спалахом коронавірусу, Евансу довелося перервати свою спробу.

Він творчо підійшов до розв'язання цього питання: колишній переможець забігу CCC на 101 км Монблан Ультратрейл (Ultra-Trail du Mont-Blanc) вирішив використовувати для своєї мети бігову доріжку. Ультрараннер став першою людиною, яка вчинила віртуальне сходження культовим маршрутом у Великобританії.

У цілому він пробіг 37 км і піднявся на 3000 м за 4 години 32 хвилини 5 секунд. На відміну від переміщення між горами, яке забезпечує період відновлення для мандрівників і бігунів, Еванс вирішив зробити хвилинну перерву на ходьбу, перш ніж продовжити своє неймовірне сходження.

Еванс сказав нам: «Я впіймав себе на думці: "Навіщо я це роблю?" Це було досить дико. Переваги бігу пересіченою місцевістю — це чудові пейзажі та види, які ти можеш побачити під час забігу. Плюс ти можеш бігти у компанії. Саме тому подібне сходження на біговій доріжці у дощовий день далося особливо важко».

«Це було важко як морально, так і фізично», каже Еванс © Tom Evans/Red Bull Content Pool

Флоріан Нойшвандер встановив рекорд бігу на витривалість у приміщенні

Florian Neuschwander

Німецький ультрараннер Флоріан Нойшвандер пробіг 50 км всього за 2 години 57 хвилин 25 секунд на біговій доріжці в центрі Red Bull Athletes Performance Center у Тальгау, Австрія, побивши рекорд, встановлений 14 січня 2020 року Маріо Мендозою, який зробив це за 2 години 59 хвилин 3 секунди.

Нойшвандеру довелося докласти неймовірних зусиль, він визнав, що протягом останніх 10 км з його м'язами не все було в порядку, але все ж закінчив забіг з крутої швидкістю 3:33 хв/км.

Він висловився про забіг так: «Я вражений тим, що мені вдалося побити світовий рекорд бігу на 50 км на біговій доріжці. Попри те, що у мене виникли проблеми з м'язами, я не відставав від графіка і постійно збільшував темп. Я безмежно щасливий. Я знав, що останні кілька кілометрів будуть важкими, але я не дивлячись ні на що, біг уперед. Мені довелося це зробити. Моя сім'я була там, співробітники центру докладали максимум зусиль, щоб забіг відбувся, тому шляху назад просто не було».

Райан Сендс бігає навколо будинку, кінцева мета — пробігти 100 миль

Райан Сендс біжить чергове коло навколо будинку © Vanessa Sandes

16 квітня в 1.15 ранку Райан Сендс почав забіг завдовжки 100 миль (160 км) навколо свого будинку в Кейптауні, Південна Африка. За 26 годин він зупинявся біля свого обіднього столу тільки щоб перекусити і переодягнутися. Він орієнтувався не на час, а на те, що повинен пробігти 100 миль навколо свого будинку.

Коло, яке він пробігав, дорівнювало 110 м і включало у себе ряд сходів, а це значить, що Сендс не тільки пробіг 100 миль, а й подолав підйом у 4500 м, що еквівалентно проходженню половини маршруту на гору Еверест.

Протягом шляху Сендса підтримували його дружина Ванесса і син Макс. Ванесса стежила, щоб «пункт першої допомоги», який розташовувався на обідньому столі, завжди був добре укомплектований. Там були банки Red Bull, пляшечки, наповнені водою, електролітними і вуглеводними напоями, і спортивні батончики.

«Я не є фанатом подібного виду бігу, як і всього того, чим я не займаюся. Але мою цікавість викликало те, чи вийде у мене подужати моральну складову цього завдання — чи зможу я впоратися з нудьгою під час такого забігу», — сказав Сендс.

Завдання було не з легких © Vanessa Sandes