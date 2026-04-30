«444 дні»: повернення Ейдена Хеслопа до кліфдайвінгу

«444 дні» — це 52-хвилинна документальна стрічка про чемпіона Світової серії Red Bull Cliff Diving 2024 року Ейдена Хеслопа . Фільм, поділений на глави, показує його шлях від безстрашного хлопця, якого батьки називали природженим кліфдайвером, до дебюту у Світовій серії у 16 років, перемоги в Сіднеї, складного рішення погодитися на операцію попри ризик завершення кар'єри та першого стрибка з повної висоти через понад рік. Прем'єра фільму відбулася на Red Bull TV 16 квітня 2026 року — дивися його тут:

54 хв «444 дні» Колишнього чемпіона Світової серії Ейдена Хеслопа чекає найскладніше випробування — повернення на 27-метрову вишку, щоб знову вибороти своє місце серед найкращих.

01 Що сталося з Ейденом Хеслопом у 2025 році?

Завоювання чемпіонського титулу має бути найвищим досягненням. Однак для Ейдена Хеслопа сезон Світової серії Red Bull Cliff Diving 2024 року виявився значно складнішим. Британський дайвер здобув загальний титул у Сіднеї, але весь сезон виступав, долаючи сильний біль.

Хеслоп став чемпіоном у 2024 році

За цією перемогою стояла грижа міжхребцевого диска, яка спричиняла постійний нервовий біль, що віддавав у ногу та перетворював навіть звичайні повсякденні рухи на справжнє випробування.

Документальний фільм «444 дні» показує не лише спортивний тріумф, а й фізичний біль та психологічне напруження, які супроводжували Хеслопа протягом усього 2024 року. Після завершення сезону стало зрозуміло: продовжувати без лікування вже неможливо. 20 травня 2025-го спортсмен переніс операцію на спині в Мюнхені, яка стала початком тривалої реабілітації та одного з найскладніших і найневизначеніших періодів у його кар'єрі.

«Ніхто не може гарантувати, що я повністю відновлюся, — сказав тоді Хеслоп. — Ніхто не може гарантувати, що я знову зможу займатися хайдайвінгом».

02 Як Ейден Хеслоп відновлювався після травми?

Відновлення після операції на хребті вимірюється місяцями, а не тижнями. Для спортсмена, чиє життя пов'язане зі стрибками з 27-метрової платформи, саме очікування стало окремим випробуванням — без змагань, без результатів і без жодних гарантій.

Документальний фільм детально показує шлях одужання Хеслопа: поступовий прогрес, обережне повернення фізичної форми та ментальної впевненості, а також, крок за кроком, повернення до тренувань. Від перших невпевнених стрибків біля басейну до чітко структурованих занять із поступовим зростанням навантаження — кожен етап у стрічці має особливу вагу, здобуту наполегливою працею під час відновлення, яке не давало жодних обіцянок.

Поки Хеслоп був поза змаганнями протягом усього сезону 2025 року, фільм показує і тих, хто допомагав йому пройти цей виснажливий шлях. Тренер, родина та дівчина стали для нього головною опорою впродовж довгих місяців поза спортом.

Особливу роль відіграла його дівчина — канадська кліфдайверка та учасниця Світової серії Моллі Карлсон . Вона була поруч увесь цей час і стала ключовою людиною, яка допомагала йому зберігати зосередженість і мотивацію у найважчі моменти відновлення. «У 2025 році було справді важко спостерігати за тим, через що проходив Ейден», — сказала атлетка.

Quotation Це був перший раз, коли у нього забрали радість Моллі Карлсон

03 Як Ейден Хеслоп повернувся до кліфдайвінгу?

Визначальна сцена документального фільму відбувається на початку 2026 року в тренувальному таборі у Форт-Лодердейлі, Флорида, США.

«Якщо тобі страшно, то роби це зі страхом — так я живу». Це філософія, яку Хеслоп несе з дитинства, але до того переломного моменту вона ще ніколи не проходила такого випробування. Рівно через 444 дні після свого останнього стрибка з повної висоти британець знову піднявся на 27-метрову платформу, де на кону стояло все: його кар'єра, ідентичність і майбутнє у спорті. Ментальний бар'єр повернення до виступів елітного рівня після понад року перерви виявився настільки ж значущим, як і фізичні виклики.

«Минуло стільки часу з мого останнього хайдайву, — сказав Хеслоп. — Я просто радий, що можу знову робити те, що люблю».

Карлсон, спостерігаючи за цим, висловилася просто: «Ти повернувся. Можемо це відсвяткувати?»

04 Про що розповідає історія «444 дні»?

Зрештою, «444 дні» — це значно більше, ніж просто історія про дайвінг глобального рівня чи спортивне повернення. Це розповідь про ризики, які елітні атлети часто несуть мовчки, а також про наполегливість і силу характеру, необхідні, щоб піднятися після найважчих випробувань.

Батько Ейдена, Тоні, відверто визнав реальність, з якою зіткнулася родина: «Ми обговорювали план Б… Але, чесно кажучи, його не існує. Або дайвінг, або нічого».

Його мати Хелен, своєю чергою, поділилася тривогою, яка супроводжувала кожне оновлення про стан сина: «Я знала, що він ніколи не буде щасливим, якщо не зможе знову займатися кліфдайвінгом».

Проте, мабуть, саме Карлсон найточніше передала справжнє значення цього року: «Думаю, я пишаюся тим, чого він досяг цього року, навіть більше, ніж тим, що він зробив у 2024-му».

05 Чи візьме участь Ейден Хеслоп у Світовій серії Red Bull Cliff Diving 2026 року?

Після того як його стан здоров'я почав поліпшуватися, а повернення стало реальним, Ейден Хеслоп поставив собі за мету знову виступити у Світовій серії Red Bull Cliff Diving у 2026 році.

Хеслоп повертається до змагань як wildcard і знову приєднується до боротьби з найсильнішими кліфдайверами світу. Його мета — повернутися на подіум і розпочати новий етап боротьби за титул, на який він чекав надто довго. Старт сезону запланований на 20 травня на Балі, в Індонезії — рівно через рік після операції, що врятувала його спортивний шлях.

Його фокус змістився. Наймолодший володар трофея Короля Кахекілі в історії напряму зосереджується не лише на результатах, а й на довгій і стабільній кар'єрі, приділяючи більше уваги підготовці, витривалості та здоров'ю.

«В ідеалі попереду в мене ще понад 15 років у цьому спорті, — сказав він. — Цей рік для мене — про те, як навчитися залишатися здоровим кліфдайвером».

06 Де можна подивитися документальний фільм «444 дні»?

Прем'єра фільму «444 дні» відбулася 16 квітня на Red Bull TV. 52-хвилинна стрічка доступна для перегляду вже зараз.