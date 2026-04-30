«444 дні»: повернення Ейдена Хеслопа до кліфдайвінгу
Колишній чемпіон Світової серії Red Bull Cliff Diving Ейден Хеслоп після 444 днів перерви знову виходить на 27-метрову платформу. Новий документальний фільм Red Bull TV розповідає про його повернення.
«444 дні» — це 52-хвилинна документальна стрічка про чемпіона Світової серії Red Bull Cliff Diving 2024 року Ейдена Хеслопа. Фільм, поділений на глави, показує його шлях від безстрашного хлопця, якого батьки називали природженим кліфдайвером, до дебюту у Світовій серії у 16 років, перемоги в Сіднеї, складного рішення погодитися на операцію попри ризик завершення кар'єри та першого стрибка з повної висоти через понад рік. Прем'єра фільму відбулася на Red Bull TV 16 квітня 2026 року — дивися його тут:
01
Що сталося з Ейденом Хеслопом у 2025 році?
Завоювання чемпіонського титулу має бути найвищим досягненням. Однак для Ейдена Хеслопа сезон Світової серії Red Bull Cliff Diving 2024 року виявився значно складнішим. Британський дайвер здобув загальний титул у Сіднеї, але весь сезон виступав, долаючи сильний біль.
Ніхто не може гарантувати, що я знову зможу займатися хайдайвінгом
За цією перемогою стояла грижа міжхребцевого диска, яка спричиняла постійний нервовий біль, що віддавав у ногу та перетворював навіть звичайні повсякденні рухи на справжнє випробування.
Документальний фільм «444 дні» показує не лише спортивний тріумф, а й фізичний біль та психологічне напруження, які супроводжували Хеслопа протягом усього 2024 року. Після завершення сезону стало зрозуміло: продовжувати без лікування вже неможливо. 20 травня 2025-го спортсмен переніс операцію на спині в Мюнхені, яка стала початком тривалої реабілітації та одного з найскладніших і найневизначеніших періодів у його кар'єрі.
«Ніхто не може гарантувати, що я повністю відновлюся, — сказав тоді Хеслоп. — Ніхто не може гарантувати, що я знову зможу займатися хайдайвінгом».
02
Як Ейден Хеслоп відновлювався після травми?
Відновлення після операції на хребті вимірюється місяцями, а не тижнями. Для спортсмена, чиє життя пов'язане зі стрибками з 27-метрової платформи, саме очікування стало окремим випробуванням — без змагань, без результатів і без жодних гарантій.
Документальний фільм детально показує шлях одужання Хеслопа: поступовий прогрес, обережне повернення фізичної форми та ментальної впевненості, а також, крок за кроком, повернення до тренувань. Від перших невпевнених стрибків біля басейну до чітко структурованих занять із поступовим зростанням навантаження — кожен етап у стрічці має особливу вагу, здобуту наполегливою працею під час відновлення, яке не давало жодних обіцянок.
Поки Хеслоп був поза змаганнями протягом усього сезону 2025 року, фільм показує і тих, хто допомагав йому пройти цей виснажливий шлях. Тренер, родина та дівчина стали для нього головною опорою впродовж довгих місяців поза спортом.
Особливу роль відіграла його дівчина — канадська кліфдайверка та учасниця Світової серії Моллі Карлсон. Вона була поруч увесь цей час і стала ключовою людиною, яка допомагала йому зберігати зосередженість і мотивацію у найважчі моменти відновлення. «У 2025 році було справді важко спостерігати за тим, через що проходив Ейден», — сказала атлетка.
Це був перший раз, коли у нього забрали радість
03
Як Ейден Хеслоп повернувся до кліфдайвінгу?
Визначальна сцена документального фільму відбувається на початку 2026 року в тренувальному таборі у Форт-Лодердейлі, Флорида, США.
«Якщо тобі страшно, то роби це зі страхом — так я живу». Це філософія, яку Хеслоп несе з дитинства, але до того переломного моменту вона ще ніколи не проходила такого випробування. Рівно через 444 дні після свого останнього стрибка з повної висоти британець знову піднявся на 27-метрову платформу, де на кону стояло все: його кар'єра, ідентичність і майбутнє у спорті. Ментальний бар'єр повернення до виступів елітного рівня після понад року перерви виявився настільки ж значущим, як і фізичні виклики.
«Минуло стільки часу з мого останнього хайдайву, — сказав Хеслоп. — Я просто радий, що можу знову робити те, що люблю».
Карлсон, спостерігаючи за цим, висловилася просто: «Ти повернувся. Можемо це відсвяткувати?»
04
Про що розповідає історія «444 дні»?
Зрештою, «444 дні» — це значно більше, ніж просто історія про дайвінг глобального рівня чи спортивне повернення. Це розповідь про ризики, які елітні атлети часто несуть мовчки, а також про наполегливість і силу характеру, необхідні, щоб піднятися після найважчих випробувань.
Батько Ейдена, Тоні, відверто визнав реальність, з якою зіткнулася родина: «Ми обговорювали план Б… Але, чесно кажучи, його не існує. Або дайвінг, або нічого».
Його мати Хелен, своєю чергою, поділилася тривогою, яка супроводжувала кожне оновлення про стан сина: «Я знала, що він ніколи не буде щасливим, якщо не зможе знову займатися кліфдайвінгом».
Проте, мабуть, саме Карлсон найточніше передала справжнє значення цього року: «Думаю, я пишаюся тим, чого він досяг цього року, навіть більше, ніж тим, що він зробив у 2024-му».
05
Чи візьме участь Ейден Хеслоп у Світовій серії Red Bull Cliff Diving 2026 року?
Після того як його стан здоров'я почав поліпшуватися, а повернення стало реальним, Ейден Хеслоп поставив собі за мету знову виступити у Світовій серії Red Bull Cliff Diving у 2026 році.
Хеслоп повертається до змагань як wildcard і знову приєднується до боротьби з найсильнішими кліфдайверами світу. Його мета — повернутися на подіум і розпочати новий етап боротьби за титул, на який він чекав надто довго. Старт сезону запланований на 20 травня на Балі, в Індонезії — рівно через рік після операції, що врятувала його спортивний шлях.
Його фокус змістився. Наймолодший володар трофея Короля Кахекілі в історії напряму зосереджується не лише на результатах, а й на довгій і стабільній кар'єрі, приділяючи більше уваги підготовці, витривалості та здоров'ю.
«В ідеалі попереду в мене ще понад 15 років у цьому спорті, — сказав він. — Цей рік для мене — про те, як навчитися залишатися здоровим кліфдайвером».
06
Де можна подивитися документальний фільм «444 дні»?
Прем'єра фільму «444 дні» відбулася 16 квітня на Red Bull TV. 52-хвилинна стрічка доступна для перегляду вже зараз.
