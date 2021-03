5 кооп-ігор для PS5, які потрібні на кожній вечірці

Sony перш за все відома своїми крутими сингл-плеєрними ексклюзивами. Звичайно, ми теж обожнюємо The Last of Us, Uncharted, Demon's Souls та Ghost of Tsushima, але не менше задоволення — завалитися з друзями на диван, взяти геймпади у руки та покричати одне на одного. Згадуємо кооп-ігри, у які можна весело пограти хоча б з одним напарником. Але пам'ятайте: якщо він/вона щось робитиме неправильно, це не привід виганяти тіммейта з дому (навіть, якщо дуже захочеться).

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked відомий своїм швидким ігровим процесом, у якому команді з 2-4 людей потрібно узгоджувати дії. Посеред цієї пекельної кухні, тобі і приятелю потрібно подолати пожежі, безперервні замовлення та — найскладніше — терпіти одне одного, коли ви намагаєтесь готувати страви у божевільних місцях. Незалежно від того, чи знаходиться твоя кухня на затонулому кораблі, посеред дороги чи на вулкані, потрібно зосередитися та приготувати їжу — інакше постійні гості не будуть щасливі, а чек ресторану буде принизливо мізерним.

Overcooked: All You Can Eat — це версія для наступного покоління консолей, що включає Overcooked and Overcooked 2, а також додаткові рівні та усі випущені DLC.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy A Big Adventure — ідеальна сімейна гра © Sony Interactive Entertainment

Sackboy: A Big Adventure — це тривимірний платформер, який вийшов разом із PlayStation 5 і включає один з талісманів PlayStation — в'язаного чудика, якого звуть Секбой (можливо, ти вже його пам’ятаєш з ігор LittleBigPlanet). Sackboy: A Big Adventure більше схожий за емоціями на Crash Bandicoot або Spyro (але не така складна, як перша). Вирішуючи головоломки разом із партнером чи партнеркою, ти отримуєш тут приємний, невимушений геймплей, ідеально підходить для канікул з родиною.

Dirt 5

У Dirt 5 буде ще більше погодних умов та можливостей © Codemasters

Не так часто можна зустріти гоночну гру, що потрапляє у список хороших кооперативних ігор, чи не так? Ну, одна з найкращих речей Dirt 5 — це те, як він дозволяє тобі грати протягом усієї кампанії, від початку до кінця, з іншим гравцем у команді. Здається, це невеличка деталь, але водночас — крута фішка для шанувальників гонок. Ми сподіваємось, більше студій додадуть щось подібне у майбутніх гоночних іграх.

Це також чудовий тайтл для тих, хто хоче дізнатися про можливості нової консолі: гра використовує HDR завдяки своїм яскравим кольорам і графіці у 4K. Якщо у тебе є телевізор, що підтримує 120 кадрів в секунду, ти також можеш насолоджуватися швидким оновленням кадрів.

Streets of Rage 4

Класична аркадна гра повернулася і стала кращою, ніж будь-коли. Streets of Rage 4 вдається модернізувати досвід ретро ігор жанру beat-em-up у справді розумний спосіб. Незалежно від того, чи шукаєш ти стильну візуалку, чи свіжий, але знайомий геймплей, тут є все. Через 26 років після виходу останньої гри в серії, SEGA вдалося повернути нас у дитинство. А саундтрек — усе як в 90-ті!

It takes two

It Takes Two (скоріш за все) порадує усіх любителів коопу © Hazelight Studios

26 березня — справжнє свято для любителів кооп-ігор. Саме тоді вийде It Takes Two, яку розробляє Йозеф Фарес та Hazelight Studios, команда, яка стоїть за A Way Out.