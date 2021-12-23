Як підготуватися до марафону за 5 місяців

Розуміємо, перша твоя реакція зараз: «Який біг, ви у вікно дивилися?» Але до всесвітнього благодійного забігу Wings for Life World Run залишається близько 5 місяців (у 2022 році він відбудеться 8 травня), тож саме час діставати з шафи бігові кросівки. Марафон --- не та річ, до якої готуються за день. Особливо, коли у нього є велика мета: збір коштів на дослідження лікування травм спинного мозку.

Ми зібрали поради міжнародних тренерів та ультрамарафонця Флоріана Нойшвандера щодо правильної та поступової підготовки до твоєї першої великої дистанції. А вона, як відомо, починається з маленьких кроків.

Присідання на одній нозі тренують силу та гнучкість © Thomas Wernhart

Перший місяць та перші 5 км

Останнє, що ти хочеш отримати на цій стадії − це травма, яка зрештою може призвести до зриву мотивації. Спробуй почати з двох легких пробіжок на тиждень тривалістю 30–40 хвилин. Щонеділі роби забіги тривалішими. Почни з 40 хвилин, а потім додавай щотижня по 10 хвилин, доки не досягнеш 70 хвилин. Довгі пробіжки потрібні для витривалості, тому якщо починатимеш з повільного темпу − це нормально.

Фундамент правильної підготовки до марафону --- перша «зацементована» дистанція, яку ти будеш пробігати без зайвих драм. 5 км у даного випадку --- середнє арифметичне. Фло Нойшвандер рекомендує подружитись із дистанціями від 2 до 10 км під час підготовки до повноцінного марафону. Поєднуй п’ятикілометрові пробіжки із дистанціями у 7, 10, а потім 2 і 3 кілометри. Це покращить твою витривалість і швидкість.

Тренування поза бігом

Але як зробити ці перші дистанції менш болючими (особливо коли на вулиці сильно не побігаєш)? Відповідь: високоефективні інтервальні тренування : поєднуй енергійні вправи, наприклад, спринт на місці чи швидку їзду на велосипеді з короткими відпочинками. Ба більше, дослідження показують, що такі тренування будуть корисні для твоєї серцево-судинної системи.

Одне загальне тренування на тиждень для всього тіла покращить силу, позу, бігову форму і, як наслідок, витривалість. Ти можеш тренуватися в залі або вдома, займатися йогою чи пілатесом. Вправи на вагу стануть ідеальним варіантом, оскільки вони розвивають силу і баланс, а також навчають мозок контролювати рух, що матиме позитивні результати для бігу. Додай також до тренування планки, бічні планки, бьорпі, підйоми для пресу, звичайні присідання та присідання на одній нозі.

Флоріан Нойшвандер поставив рекорд витривалості з бігу у приміщенні © Henner Thies/Red Bull Content Pool

Другий місяць

Тепер настав час збільшувати відстань пробіжок щонеділі, поки не дійдеш до 80 хвилин. Згодом починай бігати не на час, а на відстань. Стартуй з 16 кілометрів і додавай 1,5 кілометри щотижня. Якщо у тебе є вільний час, додай четверту пробіжку на тиждень. Збільшуй свій темп до того, який триматимеш під час марафону і спробуй зберігати його протягом 30-40 хвилин.

Не забувай про правильний темп. Є така штука, яку називають threshold running. Це коли, впродовж пробіжки, деякі ділянки ти долаєш швидше звичного темпу, а деякі — повільніше. При цьому добігаєш свою дистанцію до кінця.

Третій місяць

Якщо усе піде за планом, на цьому місяці тобі закортить ставити власні рекорди, але не перестарайся.

«Іноді, аби бігти швидше, насправді варто бігати повільніше. Втім, робити це регулярно», — радить Нойшвандер. Легкі пробіжки — чудовий спосіб покращити фізичну форму. І, хоча завжди є величезна спокуса викинути їх з повсякденного графіка, вони важливі для твого здоров’я.

На цьому етапі твої забіги мають стати довшими − до 24-25 кілометрів. Також буде корисно спробувати пробігти півмарафон: це дозволить тобі звикнути до бігу разом з іншими.

Крім цього, варто додати інтервальні тренування. Протягом 4-5 хвилин біжи швидко, а потім сповільнюйся до ходьби на хвилину. Зроби шість таких повторів за одне тренування, і через кілька тижнів відчуєш збільшення рівня витривалості та швидкості.

Четвертий-п'ятий місяць

Якщо ти тихенько почнеш ненавидіти біг, спробуй зробити маршрути та взагалі умови тренувань цікавішими. Бетон, бруд, гравій, горби й рівнини — нові маршрути допоможуть звикнути до будь-яких викликів. А отут ми вже підкидали кілька цікавих ідей, як поєднувати біг та подорожі Україною.

Це пік твоєї підготовки, коли в ідеалі твій найдовший передмарафонський забіг має становити 35-36 кілометрів. Коли дотягнеш цього показника, припиняй жорсткі тренування і дай собі відпочити два тижні перед великим днем. Але годинна пробіжка зі кілька днів до марафону не завадить.

Арахісове масло на тості — містить багато протеїнів та вуглеводів © happy_lark / iStock / Getty Images Plus

Що їсти перед марафоном?

За два дні до марафону налягай на вуглеводи, і ти будеш на висоті під час тривалого забігу. Додай до раціону продукти, що містять багато вуглеводів: цільнозерновий хліб, коричневий рис, фрукти та овочі, солодка картопля, горіхи, каші та макаронні вироби. Уникай м'яса, і всього, що може складно переварюватись або викликати здуття.

Вуглеводи також важливі для відновлення. Якщо між тренуваннями є 24 години, то через годину після вправ можеш з’їсти багату на вуглеводи їжу. Фрукти та овочі також важливі. Тренування — стрес для організму, а їжа з антиоксидантами допомагає йому відновитися. Для цього варто шукати яскраві овочі і фрукти. Їх слід вживати 5 разів на день. Корисні жири, як-от у рибі, також можуть регулювати стрес в організмі.

Основні помилки

Тут треба пам'ятати щонайменше про дві речі:

Перетренування. Це найбільше зло, особливо для тих, хто лише починає шлях бігових рекордів. Не забувай додавати між тренуваннями дні відпочинку, оскільки вони мають вирішальне значення для того, щоб дати тілу відновитися та не отримати травму. Залиш хоча б два дні на тиждень без бігу, особливо, після важкого і тривалого тренування.

Правильне харчування. Ми виклали базові правила у цій статті, але своєму біговому раціону краще приділити особливу увагу. Ось тут є детальна інструкція про те, як харчуватися до, під час та після бігу.