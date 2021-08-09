Red Bull Cliff Diving
© Rb Cliff Diving
Cliff Diving

5 дивних запитань про кліфдайвінг

Навіщо люди стрибають з висоти у воду і як їм це вдається!
Автор Андрій Костюк
Опубліковано
Кліфдайвінг — популярний екстремальний спорт, який існує вже три століття. Не знав, правда? А чи знаєш ти, навіщо перед стрибком кидати у воду камінчик? З якої висоти стрибають спортсмени і як взагалі навчитися пірнати зі скель так, аби замість травм отримувати тільки шалені емоції і задоволення? Намагаємося просто пояснити, що таке кліфдайвінг та чому тобі варто вже починати ним цікавитися.
До того ж, тепер ти можеш дивитися кліфдайвінг у прямому ефірі онлайн! Не пропусти найближчий етап Red Bull Cliff Diving World Series уже 14 серпня! Спортсмени змагатимуться в норвезькому Осло — і ти можеш побачити всі ці карколомні стрибки і шалені трюки у прямому ефірі! А тепер до запитань.

Що таке кліфдайвінг?

Дайвінг · 2 хв
Які відчуття у кліфдайверів під час стрибку?
Якщо просто поглянути на слово, то все здається доволі простим і логічним: cliff — з англійської — скеля, diving — занурюватися. Об’єднавши це — отримаєш кліфдайвінг — спорт, у якому люди стрибають з екзотичних скель і занурюються у воду. Здається, хто ж з нас не робив те саме в дитинстві? Та, мабуть, ніхто. Адже стрибати доводиться з 30-метрової висоти.
Дослідники кажуть, що подібним займалися ще у ХVIII столітті на Гаваях. Так місцевий вождь перевіряв на сміливість своїх воїнів. Ті мали вилізти якомога вище — і зістрибнути у воду «солдатиком». При цьому входити у воду потрібно було з найменшою кількістю бризок. Тоді респект від вождя був максимальний.
У Європі ж цим масово почали займатися наприкінці ХХ століття. Професійні спортсмени знудилися просто стрибати у басейни із підготовлених трамплінів. Тому й почали стрибати в екзотичних місцях. Не факт, що під час стрибка вони милувалися пейзажами довкола, та люди, які ставали раптовими глядачами таких стрибків, були від них просто в захваті!
Виступи під час Red Bull Cliff Diving
Виступи під час Red Bull Cliff Diving
© Romina Amato
До речі, існує різновид стрибків, як «ганьбадайвінг». Там люди так само стрибають у відкриту воду з висоти, але роблять це зі спеціально підготовлених платформ. Та повернімося до наших спортсменів. Так вони собі їздили по світі і стрибали задля розваги, аж поки у 2009-му Red Bull не організував перший у світі спортивний турнір з кліфдайвінгу.
З того часу все і завертілося! Тепер десятки відчайдушних спортсменів у різних куточках планети щороку змагаються за звання найкращого і найвідважнішого кліфдайвера! А тисячі глядачів, затамувавши дихання, спостерігають за ними. Адже видовищність цього спорту просто зашкалює. Варто хоча б раз побачити змагання з кліфдайвінгу — як одразу ж стаєш його фаном!

Кліфдайвінг — це боляче?

Джонатан Паредес — один з найвідоміших дайверів
Джонатан Паредес — один з найвідоміших дайверів
© Red Bull Cliff Diving
Як розповідає один з найкращих кліфдайверів світу, українець Олексій Пригоров, так. Утім, все залежить тільки від тебе.
«Ціна помилки дуже висока. Час у повітрі — усього три секунди, ти маєш встигнути виконати стрибок і з обертами, і з гвинтами. І навіть якщо все зробив ідеально, правильно увійшов у воду, все одно боляче. А якщо десь не дійшов чи перейшов, то різні м’язи отримують додатковий больовий удар. Грубо кажучи, чим серйозніша помилка, тим більший больовий поріг і тим більше часу треба на відновлення», — пояснює він у інтерв’ю Red Bull.
Аби уникнути удару при зануренні, спортсмени завжди кидають камінь у воду перед стрибком. Так можна розірвати поверхневий натяг води. Найчастіше так роблять на озерах, адже там вода занадто спокійна, аби безболісно у неї скочити. Вода у річках, морях, океанах не має такого поверхневого натягу, але перестрахуватися ніколи не завадить.
Jonathan Paredes of Mexico dives from the 27-metre platform in the Red Bull Cliff Diving World Series.
Джонатан Паредес — один з найвідоміших дайверів
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Ба більше, як і воїни на Гаваях, кліфдайвери мають занурюватися у воду тільки «солдатиком», тобто ногами вперед. Інші частини тіла можуть просто не витримати подібних навантажень.

Яка має бути висота і глибина?

Локація для стрибків на Балі
Локація для стрибків на Балі
© Andreas Sacherer/Red Bull Content Pool
Організатори Red Bull Cliff Diving World Series дуже легко відповідають на це питання. Аби зрозуміти висоту, з якої стрибають спортсмени, варто піднятися на восьмий поверх будинку — і подивитися вниз. Це дасть тобі розуміння, як почуваються спортсмени перед стрибком.
«Коли я їхав на перші змагання, то не уявляв, як це страшно. Уперше підійшовши до місця стрибка, подумав: “Як же вони звідси стрибають?” Не міг у це повірити. Я й досі боюся, страх нікуди не зникає – лише дурень може не боятися. Але ти стрибаєш, набираєшся досвіду, розумієш специфіку, і це затягує», — ділиться з нами Олексій Пригоров.
Дайвінг · 1 хв
The science of cliff diving
Взагалі, висота стрибка у кліфдайвінгу має сягати понад 25 метрів. На змаганнях Red Bull Cliff Diving World Series спортсмени стрибають з позначки 28 метрів. Найпоширеніша висота для стрибків — 27 метрів. Утім, найвищий стрибок у 2015-му здійснив швейцарець бразильського походження Лазу Шаллер. Він зістрибнув із скелі Каската-дель-Сальто, а це висота у 58,8 метрів. За хлопцем досі тримається світовий рекорд Гіннеса.
Логічним буде питання, якою ж має бути глибина, аби спортсмени могли уникнути травм? Під час стрибка спортсмени розганяються до 85 км/год. Тому для дайвінгу з 25 метрів рекомендована глибина — 10 метрів і глибше. Тоді спортсмени точно зможуть безпечно зануритися у воду.

Як проходять турніри? Як оцінюють виступи спортсменів?

Michal Navratil of the Czech Republic dives during the first competition day of the third stop of the Red Bull Cliff Diving World Series at Polignano a Mare, Italy on 23 July 2017.
Міхал Навратіл з Чехії під час виступу
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Змагання Red Bull Cliff Diving World Series починаються з кваліфікації і завершуються фіналом. Кваліфікація відбувається у шість етапів по всьому світу. До речі, подати заявку і взяти участь у кваліфікації може будь-хто, але організатори змагання наголошують: цей спорт — не для слабкодухих і вимагає чималої фізичної підготовки. Кожну заявку члени журі продивляються і вирішують, наскільки конкурсант підходить їхнім критеріям. Саме тому учасниками змагань найчастіше стають професійні спортсмени, колишні і чинні.
На кожному з етапів кваліфікації учасники набирають бали за стрибки. За результатами цих етапів найкращі спортсмени проходять у фінал. За традицією, у фіналі зустрічаються 8 permanent athletes (постійних спортсменів) — ті, хто посів високі місця на торічному фіналі і 4 wildcards (запрошені учасники) — ті, хто набрав найбільше очок протягом сезону.
Змагання відбуваються як серед жінок, так і серед чоловіків. Єдина відмінність — жінки стрибають з висоти 21 метр, чоловіки — з 28 метрів. Все інше — однакове для всіх. Протягом двох днів фіналу дайвери виконують 4 стрибки на різних локаціях, після чого їх оцінює міжнародне журі.
П’ятірка суддів оцінює спортсменів за 10-бальною системою. Отримати десятку можна, якщо ідеально витримаєш усі три критерії: стрибок, позиція у повітрі і занурення.
Якщо дружиш із математикою, то швиденько порахуєш, що найбільше спортсмен чи спортсменка може набрати 200 балів. Той, хто буде найближчим до цієї цифри, і стає чемпіоном. Ніби все просто!

Чи є серед кліфдайверів українці?

Стрибок Олексія Пригорова у Бейруті
Стрибок Олексія Пригорова у Бейруті
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Є! Більше того, українці здобувають у кліфдайвінгу чималий успіх. До прикладу, на перших змаганнях 2009 року Україну представляли одразу три спортмени — більше, ніж з будь-якої країни світу.
На цьогорічних змаганнях українських кліфдайверів четверо, з них дві жінки — Анна Бакуновицька й Антоніна Вишиванова. До речі, саме батько Антоніни був одним із перших професійних кліфдайверів світу і навіть посів у 2009 році п’яте місце на Red Bull Cliff Diving World Series.
Ще двоє українських спортсменів — Славік Колесніков і Олексій Пригоров. Важливо знати, що Олексій — бронзовий призер Олімпіади 2008 року, прийшов у кліфдайвінг з професійного спорту. Він же — єдиний українець, який представлятиме нашу країну у фіналі Red Bull Cliff Diving World Series.
Cliff Diving · 1 хв
Cliff diving ovog ljeta dolazi u Oslo
Тому не пропусти найближчий етап Red Bull Cliff Diving World Series уже 14 серпня! Спортсмени змагатимуться в норвезькому Осло — і ти можеш побачити всі ці карколомні стрибки і шалені трюки у прямому ефірі! Слідкуй за сторінкою змагань і скоріше завантажуй додаток Red Bull TV для iOS чи Android, аби переглянути змагання там, де тобі буде зручно!
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