5 дивних запитань про кліфдайвінг

Кліфдайвінг — популярний екстремальний спорт, який існує вже три століття. Не знав, правда? А чи знаєш ти, навіщо перед стрибком кидати у воду камінчик? З якої висоти стрибають спортсмени і як взагалі навчитися пірнати зі скель так, аби замість травм отримувати тільки шалені емоції і задоволення? Намагаємося просто пояснити, що таке кліфдайвінг та чому тобі варто вже починати ним цікавитися.

До того ж, тепер ти можеш дивитися кліфдайвінг у прямому ефірі онлайн! Не пропусти найближчий етап Red Bull Cliff Diving World Series уже 14 серпня! Спортсмени змагатимуться в норвезькому Осло — і ти можеш побачити всі ці карколомні стрибки і шалені трюки у прямому ефірі! А тепер до запитань.

Що таке кліфдайвінг?

Які відчуття у кліфдайверів під час стрибку?

Якщо просто поглянути на слово, то все здається доволі простим і логічним: cliff — з англійської — скеля, diving — занурюватися. Об’єднавши це — отримаєш кліфдайвінг — спорт, у якому люди стрибають з екзотичних скель і занурюються у воду. Здається, хто ж з нас не робив те саме в дитинстві? Та, мабуть, ніхто. Адже стрибати доводиться з 30-метрової висоти.

Дослідники кажуть, що подібним займалися ще у ХVIII столітті на Гаваях. Так місцевий вождь перевіряв на сміливість своїх воїнів. Ті мали вилізти якомога вище — і зістрибнути у воду «солдатиком». При цьому входити у воду потрібно було з найменшою кількістю бризок. Тоді респект від вождя був максимальний.

У Європі ж цим масово почали займатися наприкінці ХХ століття. Професійні спортсмени знудилися просто стрибати у басейни із підготовлених трамплінів. Тому й почали стрибати в екзотичних місцях. Не факт, що під час стрибка вони милувалися пейзажами довкола, та люди, які ставали раптовими глядачами таких стрибків, були від них просто в захваті!

Виступи під час Red Bull Cliff Diving © Romina Amato

До речі, існує різновид стрибків, як «ганьбадайвінг». Там люди так само стрибають у відкриту воду з висоти, але роблять це зі спеціально підготовлених платформ. Та повернімося до наших спортсменів. Так вони собі їздили по світі і стрибали задля розваги, аж поки у 2009-му Red Bull не організував перший у світі спортивний турнір з кліфдайвінгу.

З того часу все і завертілося! Тепер десятки відчайдушних спортсменів у різних куточках планети щороку змагаються за звання найкращого і найвідважнішого кліфдайвера! А тисячі глядачів, затамувавши дихання, спостерігають за ними. Адже видовищність цього спорту просто зашкалює. Варто хоча б раз побачити змагання з кліфдайвінгу — як одразу ж стаєш його фаном!

Кліфдайвінг — це боляче?

Джонатан Паредес — один з найвідоміших дайверів © Red Bull Cliff Diving

Як розповідає один з найкращих кліфдайверів світу, українець Олексій Пригоров, так. Утім, все залежить тільки від тебе.

«Ціна помилки дуже висока. Час у повітрі — усього три секунди, ти маєш встигнути виконати стрибок і з обертами, і з гвинтами. І навіть якщо все зробив ідеально, правильно увійшов у воду, все одно боляче. А якщо десь не дійшов чи перейшов, то різні м’язи отримують додатковий больовий удар. Грубо кажучи, чим серйозніша помилка, тим більший больовий поріг і тим більше часу треба на відновлення», — пояснює він у інтерв’ю Red Bull.

Аби уникнути удару при зануренні, спортсмени завжди кидають камінь у воду перед стрибком. Так можна розірвати поверхневий натяг води. Найчастіше так роблять на озерах, адже там вода занадто спокійна, аби безболісно у неї скочити. Вода у річках, морях, океанах не має такого поверхневого натягу, але перестрахуватися ніколи не завадить.

Джонатан Паредес — один з найвідоміших дайверів © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Ба більше, як і воїни на Гаваях, кліфдайвери мають занурюватися у воду тільки «солдатиком», тобто ногами вперед. Інші частини тіла можуть просто не витримати подібних навантажень.

Яка має бути висота і глибина?

Локація для стрибків на Балі © Andreas Sacherer/Red Bull Content Pool

Організатори Red Bull Cliff Diving World Series дуже легко відповідають на це питання. Аби зрозуміти висоту, з якої стрибають спортсмени, варто піднятися на восьмий поверх будинку — і подивитися вниз. Це дасть тобі розуміння, як почуваються спортсмени перед стрибком.

«Коли я їхав на перші змагання, то не уявляв, як це страшно. Уперше підійшовши до місця стрибка, подумав: “Як же вони звідси стрибають?” Не міг у це повірити. Я й досі боюся, страх нікуди не зникає – лише дурень може не боятися. Але ти стрибаєш, набираєшся досвіду, розумієш специфіку, і це затягує», — ділиться з нами Олексій Пригоров.

The science of cliff diving

Взагалі, висота стрибка у кліфдайвінгу має сягати понад 25 метрів. На змаганнях Red Bull Cliff Diving World Series спортсмени стрибають з позначки 28 метрів. Найпоширеніша висота для стрибків — 27 метрів. Утім, найвищий стрибок у 2015-му здійснив швейцарець бразильського походження Лазу Шаллер. Він зістрибнув із скелі Каската-дель-Сальто, а це висота у 58,8 метрів. За хлопцем досі тримається світовий рекорд Гіннеса.

Логічним буде питання, якою ж має бути глибина, аби спортсмени могли уникнути травм? Під час стрибка спортсмени розганяються до 85 км/год. Тому для дайвінгу з 25 метрів рекомендована глибина — 10 метрів і глибше. Тоді спортсмени точно зможуть безпечно зануритися у воду.

Як проходять турніри? Як оцінюють виступи спортсменів?

Міхал Навратіл з Чехії під час виступу © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Змагання Red Bull Cliff Diving World Series починаються з кваліфікації і завершуються фіналом. Кваліфікація відбувається у шість етапів по всьому світу. До речі, подати заявку і взяти участь у кваліфікації може будь-хто, але організатори змагання наголошують: цей спорт — не для слабкодухих і вимагає чималої фізичної підготовки. Кожну заявку члени журі продивляються і вирішують, наскільки конкурсант підходить їхнім критеріям. Саме тому учасниками змагань найчастіше стають професійні спортсмени, колишні і чинні.

На кожному з етапів кваліфікації учасники набирають бали за стрибки. За результатами цих етапів найкращі спортсмени проходять у фінал. За традицією, у фіналі зустрічаються 8 permanent athletes (постійних спортсменів) — ті, хто посів високі місця на торічному фіналі і 4 wildcards (запрошені учасники) — ті, хто набрав найбільше очок протягом сезону.

Змагання відбуваються як серед жінок, так і серед чоловіків. Єдина відмінність — жінки стрибають з висоти 21 метр, чоловіки — з 28 метрів. Все інше — однакове для всіх. Протягом двох днів фіналу дайвери виконують 4 стрибки на різних локаціях, після чого їх оцінює міжнародне журі.

П’ятірка суддів оцінює спортсменів за 10-бальною системою. Отримати десятку можна, якщо ідеально витримаєш усі три критерії: стрибок, позиція у повітрі і занурення.

Якщо дружиш із математикою, то швиденько порахуєш, що найбільше спортсмен чи спортсменка може набрати 200 балів. Той, хто буде найближчим до цієї цифри, і стає чемпіоном. Ніби все просто!

Чи є серед кліфдайверів українці?

Стрибок Олексія Пригорова у Бейруті © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Є! Більше того, українці здобувають у кліфдайвінгу чималий успіх. До прикладу, на перших змаганнях 2009 року Україну представляли одразу три спортмени — більше, ніж з будь-якої країни світу.

На цьогорічних змаганнях українських кліфдайверів четверо, з них дві жінки — Анна Бакуновицька й Антоніна Вишиванова . До речі, саме батько Антоніни був одним із перших професійних кліфдайверів світу і навіть посів у 2009 році п’яте місце на Red Bull Cliff Diving World Series.

Ще двоє українських спортсменів — Славік Колесніков і Олексій Пригоров . Важливо знати, що Олексій — бронзовий призер Олімпіади 2008 року, прийшов у кліфдайвінг з професійного спорту. Він же — єдиний українець, який представлятиме нашу країну у фіналі Red Bull Cliff Diving World Series.

Cliff diving ovog ljeta dolazi u Oslo

Тому не пропусти найближчий етап Red Bull Cliff Diving World Series уже 14 серпня! Спортсмени змагатимуться в норвезькому Осло — і ти можеш побачити всі ці карколомні стрибки і шалені трюки у прямому ефірі! Слідкуй за сторінкою змагань і скоріше завантажуй додаток Red Bull TV для iOS чи Android , аби переглянути змагання там, де тобі буде зручно!