7 кращих фільмів про геймінг

Як би нам цього не хотілося, але грати у відеоігри добу на проліт неможливо. Іноді тобі потрібно трохи відпочити. І якщо ти вирішив заповнити вільний час з розумом, тобі допоможе один з цих документальних фільмів про кіберспорт. Саме тому ми зробили підбірку найкращих фільмів та серіалів про Геймінг на Red Bull TV, які ти можеш подивитися просто зараз безкоштовно з субтитрами.

Включити субтитри ти можеш за допомогою кнопки в правому нижньому кутку плеєра.

Попри все

Against the Odds

Це історія «попелюшок» зі світу кіберспорту. У 2018 році команда OG опинилася на дні: одразу кілька гравців покинули її склад. Багато в чому через це колектив втратив право на інвайт на великі міжнародні турніри і вибув з числа фаворитів. Щоб повернутися у гру, команда пішла шляхом довгих відкритих кваліфікацій на TI8 по Dota 2. Тож фільм «Попри все» — це казка про те, як OG змогли зібратися і виграти найбільший приз в світі кіберспорту.

Частина гри

Katowice

Серіал « Частина гри » познайомить тебе з головними епіцентрами геймінга у різних куточках світу. Стрімкий розвиток кіберспорту вже давно поглинув найбільші міста Європи і Азії. Проте, у кожному окремо взятому урбаністичному центрі розвиток індустрії має свої особливості. Які? «Частина гри» відповідає на це і багато інших питань.

Levels

The story behind Dead Cells

Що ти знаєш про мистецтво розробки ігор? Так-так, саме про мистецтво, адже творці шедеврів з індустрії геймінга проливають піт і сльози, вкладаючи душу в своє ремесло. Саме так вони створюють для фанатів нові творіння. У серіалі Levels ти зустрінешся з одними з найбільш інноваційних і унікальних розробників зі світу комп'ютерних ігор.

Свідомість звіра

Mind of a Beast

Деякі обдаровані люди починають настільки успішно, що заздалегідь здається, ніби їм судилося стати великими. Коли Дайго Умехара був ще підлітком, в салоні ігрових автоматів йому вдалося досягти серії з 287 безперервних перемог у грі Vampire Hunter, а перервалася вона тільки тому, що салон на день закрився. Дайго заявив про себе на міжнародній арені після того, як здобув перемогу на офіційному турнірі Capcom зі Street Fighter Zero 3 в Японії в 1998 році, після чого протягом 20 з гаком років був провідним кіберспортсменом у своїй дисципліні. Фільм «Свідомість звіра» — це історія першого японського про-геймера Дайго Умехари.

PRISM

Dan, the gamer with a bionic arm

У міні-серіалі PRISM , покликаному розповідати незвичайні, цікаві і надихаючі історії людей зі світу геймінга, ти зможеш зазирнути за ширму кіберспортівної індустрії і зрозуміти, що саме змушує людей грати у відеоігри і домагатися світового успіху. Тут ти познайомишся з Деніелом Мелвілла, геймером з біонічної рукою, надрукованою на 3D-принтері. А також дізнаєшся більше про Міей Стеллберг, яка спеціалізується на кіберспортивній психології і працює з професійними геймерами.

The Ripple Effect

Atari

Серіал Ripple Effect розповідає про підприємців, які назавжди змінили молодіжну ігрову культуру. Ти можеш не знати це ім’я, але ти точно відчув вплив Нолана Бушнелла, засновника Atari й жанру аркад. Цей видатний чоловік поєднав свій досвід у сфері парків розваг з електронікою й створив Pong. Так, Pong! Її називають першою в історії комерційно успішною відеогрою. Від скромного початку до справжньої Pong-манії та злощасного ігрового краху 1983 року – ця історія обов’язкова до перегляду для кожного нерда попкультури.

Screenland

Xəyalpərəst Dilemması