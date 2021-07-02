7 навичок, які потрібні екстремальному фотографу

Готуйся вийти із зони комфорту

Напевне ти помічав, що найкращі фото зазвичай не робляться на рівні очей. Щоб зробити ідеальний знімок, готуйся звисати зі схилу гори, стояти по пояс у річці або навіть лягти обличчям у бруд. Ти можеш спітніти, замерзнути, промокнути і втомитися — а, можливо, і все одразу, — але зусилля того варті. Фото, зроблені у таких умовах, зазвичай вартують більше.

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Читай сонце

Більшість пригодницьких і динамічних зйомок відбувається у природному освітленні, тож сонце може бути твоїм кращим другом або найлютішим ворогом. Ти точно захочеш дізнатись більше про сонце: коли воно сходить і заходить, як впливає на кольори і тіні. Для цього потрібен або багаторічний досвід або зручний додаток на телефоні.

Комфорт і екстремальна фотографія часто несумісні © Micky Wiswedel / Red Bull Illume

Плануй заздалегідь

Один з очевидних способів зробити круте фото — знайти унікальне місце. Це означає, що доведеться багато планувати, досліджувати і розвідувати. Ти маєш знати: яка буде погода, яке спорядження знадобиться і, знову-таки, що робитиме твій добрий друг, сонце.

Іноді для вдалого кадру потрібні місяці планування. Екстремальні фотографи часто годинами чекають поки зміниться світло або тінь досягне ідеальної довжини. Але ідеальний кадр також можна зловити в одну мить: саме так сталося з Роберто Зампіно, у якого були і дзеркалка, і мобільний телефон, коли він піднімався на фантастичну локацію на Сицилії — печеру Гротта дель Кавалла. «Це дивовижна стіна звернена до моря», — згадує він. Фотограф проводив своїй дівчині майстер-клас з фотографії, коли помітив, що світло почало змінюватися.

«Я розповідав їй про композицію та освітлення. Ми дійшли до кінця печери, де відкрився вид на море. Альпініст відправився за маршрутом, який я щойно намітив. Коли він був приблизно на середині маршруту, світло стало ідеальним. Червона скеля освітилась заходом сонця, який тривав три хвилини. Це були три хвилини краси і гармонії».

Замість того, щоб відібрати у дівчини дзеркалку і, можливо, спровокувати сварку, він вирішив «дозволити ситуації розвиватись самостійно», дістав телефон і зробив фото, яке в 2016 році стало фіналістом у категорії Mobile.

Три хвилини на ідеальне рожеве світло від заходу сонця © Roberto Zampino / Red Bull Illume

Приведи себе в форму

Якщо ти фотографуєш спортсменів на відкритому повітрі, тобі потрібно встигати за ними. Тобі, ймовірно, доведеться нести як мінімум на 10 кг більше, ніж їм. Вставати до того, як вони прокидаються, і досить часто лягати спати пізніше. Це серйозне випробування, тому тобі варто бути сильним, супер-організованим зі своїм обладнанням і особистим тренером.

Будь наполегливим і терплячим

Не завжди все складається так, як ти плануєш, іноді навіть після декількох годин роботи ти так і не досягаєш бажаного результату. Це нормально. Це частина процесу. Фішка у тому, щоб взяти себе в руки і почати все спочатку.

Підводному фотографу Каріму Ілля довелося тримати каякера тривалий час на воді проти течії, щоб упіймати потрібне світло заходу сонця. «Я показав фотографію каякеру Адріану Маттерну, і він вказав на вир, що був єдиним можливим місцем, де вони могли б затриматись, щоб я зняв їх на довгій витримці. Без радіо та засобів зв'язку я зайняв позицію над долиною і став чекати. Вони почали плисти вниз по річці та чекали проти течії до самого заходу сонця, поки збалансується світло. У перерві між зливами, я запустив дрон, щоб подати сигнал плисти до виру. Спортсмени з усіх сил трималися на вирі поки я робив знімки. Коли ми поверталися додому, знову пішов дощ і долину накрила темрява».

Фотографія допомагає прокачати терпіння © Karim Iliya/ Red Bull Illume

Готуйся спілкуватись

Гарні взаємини зі спортсменами здатні створити диво. Герої знімків мають розуміти твоє бачення, і ти завжди маєш ділитися з ними тим, чого намагаєшся досягти. Досить часто кращі зображення на конкурсі Red Bull Illume — результат спільної роботи спортсмена і фотографа, які разом створюють знімки, що кидають виклик гравітації.

Владік Шольц злітає на віадук Балкомб в Англії © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Позитивний настрій

Фотографування екстремальних видів спорту — це вихор незвіданого, тому важливо отримувати задоволення і вміти поглянути на все з гумором. Може статися що завгодно: обладнання не спрацює, батарейки сядуть, ти впустиш вдалий кадр, погода зміниться або сонце зникне за хмарами у найбільш відповідальний момент. Головне пам’ятати, що найбільша частина роботи пригодницького фотографа — це ... і є пригода!

У тебе є кілька гарних кадрів? Приєднуйся до фотоконтесту Red Bull Illume і поділися ними зі світом! Заявки приймаються до 31 липня, для участі додавай до фотографій та відео у Instagram хештеги @redbullillume і #rbi21submission.

Занурившись у роботу, бережи дух пригод і веселий настрій! © Philip Platzer/Red Bull Illume