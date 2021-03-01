Підтримка необхідного рівня водного балансу в організмі — уже половина успіху. Головне визначитися з тим, як часто пити воду під час забігу. Зазвичай твій організм сам підказує, коли це необхідно — регулярно кожні 15-20 хвилин до того, як ти починаєш відчувати сильну спрагу. Але якщо хочеш дізнатися більше, читай наш

про те, що їсти та пити під час бігу.