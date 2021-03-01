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Біг

Як підготуватися до Wings for Life World Run та пробігти краще

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7 порад для тих, хто збирається кинути виклик собі уже 9 травня, під час всесвітнього забігу Wings for Life World Run.
Автор Red BullОпубліковано
Звичайно, головне — це правильно обраний спортивний одяг та взуття. Та є кілька не менш важливих правил, які будуть корисними для всіх, хто вже 9 травня братиме участь у Wings for Life World Run. Тому читай поради Філіппа Рейтера — відомого німецького атлета, для якого подолання величезних дистанцій — звична справа.

Обери правильне взуття

Почни з питання: у чому бігти? «Для забігу я обираю кросівки, в яких уже брав участь у інших забігах. Не варто купувати найдешевше взуття на один раз. Краще проконсультуватися з фахівцем і правильно підібрати кросівки під себе. Повір, твої ноги скажуть тобі спасибі» — говорить Філіп.
Wings for Life World Run
Забіг Wings for Life World Run відбувається одночасно у всьому світі
© Ian Witlen for Wings for Life World Run

Потренуйся

Для цього тобі знадобиться додаток Wings for Life World Run, доступний як для IOS, так і для Android. Ти зможеш визначитися з потрібним темпом і, в подальшому, відстежувати свої результати. У додатку є калькулятор для розрахунку дистанції і середньої швидкості, з якою тобі треба бігти, щоб досягти поставленої мети.
Завантаж додаток Wings for Life World Run
Завантаж додаток Wings for Life World Run
© Hans Herbig for Wings for Life World Run

Не забувай про водний баланс

Підтримка необхідного рівня водного балансу в організмі — уже половина успіху. Головне визначитися з тим, як часто пити воду під час забігу. Зазвичай твій організм сам підказує, коли це необхідно — регулярно кожні 15-20 хвилин до того, як ти починаєш відчувати сильну спрагу. Але якщо хочеш дізнатися більше, читай наш матеріал про те, що їсти та пити під час бігу.
Бігти у Wings for Life World Run можна як одному, так і з компанією
Бігти у Wings for Life World Run можна як одному, так і з компанією
© Philipp Montigny for Wings for Life World Run
«Замість звичайної пляшки, яка може заважати під час змагання, краще купити спеціальний гідропак. Єдине — потрібно постійно перевіряти кількість води, що залишилася, через те, що він знаходиться за спиною, ти можеш не встежити, коли закінчиться рідина, і залишитися зовсім без води» — радить Рейтер.

Виспись і гарно перекуси перед забігом

Не потрібно думати про те, що входить у раціон інших учасників. Дотримуйся своєї дієти і вживай лише ті продукти, в яких ти впевнений. За 12 годин до початку забігу рекомендується влаштувати останній прийом їжі і наситити його продуктами, що містять велику кількість клітковини. Якщо тобі цього не вистачить — за дві години до забігу можеш влаштувати перекус, тільки уникай жирних продуктів і роби упор на складні вуглеводи, наприклад, вівсянку з бананом.
Тепер про сон. Розраховуй мінімум на 8 годин сну перед забігом, але пам'ятай, що якість сну у цьому випадку важливіша за кількість годин.
Забіг Wings for Life World Run привертає увагу до лікування травм хребта
Забіг Wings for Life World Run привертає увагу до лікування травм хребта
© Red Bull Content Pool

Враховуй погодні умови

«Тобі точно знадобиться шапка або кепка для підтримки потрібної температури тіла, тому що близько 30% тепла ти втрачаєш саме через голову, особливо у холодну погоду (якщо мова про тренування до забігу). В умовах спеки головний убір, навпаки, допоможе зберегти правильну температуру тіла і запобігти сонячного удару» — радить Філіп Рейтер.

Увага до деталей

По-перше, не забувай про спортивний тейп. Якщо у тебе його ще нема — не поскупися на нього. Це допоможе уникнути травм та банального дратування під час забігу.
Рясне потовиділення під час бігу — це нормально. Ти можеш не тільки сильно спітніти, але і натерти ноги. Тому, крім перевіреної пари кросівок, купи спеціальні шкарпетки, які гарантовано врятують від мозолів.
Wings for Life World Run
Обирай свій маршрут для бігу обережно
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Безпека понад усе

«Особливо на нічних забігах дуже важливо обирати спортивний одяг, у якому тебе буде видно — це може бути будь-що зі світловідбивальними елементами або ліхтарик на спині. На цьому теж краще не економити — чим швидше ти рухаєшся, тим яскравішим має бути світло, щоб забезпечити хорошу видимість» — говорить Рейтер.