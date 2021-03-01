Як підготуватися до Wings for Life World Run та пробігти краще
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7 порад для тих, хто збирається кинути виклик собі уже 9 травня, під час всесвітнього забігу Wings for Life World Run.
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Звичайно, головне — це правильно обраний спортивний одяг та взуття. Та є кілька не менш важливих правил, які будуть корисними для всіх, хто вже 9 травня братиме участь у Wings for Life World Run. Тому читай поради Філіппа Рейтера — відомого німецького атлета, для якого подолання величезних дистанцій — звична справа.
Обери правильне взуття
Почни з питання: у чому бігти? «Для забігу я обираю кросівки, в яких уже брав участь у інших забігах. Не варто купувати найдешевше взуття на один раз. Краще проконсультуватися з фахівцем і правильно підібрати кросівки під себе. Повір, твої ноги скажуть тобі спасибі» — говорить Філіп.
Потренуйся
Для цього тобі знадобиться додаток Wings for Life World Run, доступний як для IOS, так і для Android. Ти зможеш визначитися з потрібним темпом і, в подальшому, відстежувати свої результати. У додатку є калькулятор для розрахунку дистанції і середньої швидкості, з якою тобі треба бігти, щоб досягти поставленої мети.
Не забувай про водний баланс
Підтримка необхідного рівня водного балансу в організмі — уже половина успіху. Головне визначитися з тим, як часто пити воду під час забігу. Зазвичай твій організм сам підказує, коли це необхідно — регулярно кожні 15-20 хвилин до того, як ти починаєш відчувати сильну спрагу. Але якщо хочеш дізнатися більше, читай наш матеріал про те, що їсти та пити під час бігу.
«Замість звичайної пляшки, яка може заважати під час змагання, краще купити спеціальний гідропак. Єдине — потрібно постійно перевіряти кількість води, що залишилася, через те, що він знаходиться за спиною, ти можеш не встежити, коли закінчиться рідина, і залишитися зовсім без води» — радить Рейтер.
Виспись і гарно перекуси перед забігом
Не потрібно думати про те, що входить у раціон інших учасників. Дотримуйся своєї дієти і вживай лише ті продукти, в яких ти впевнений. За 12 годин до початку забігу рекомендується влаштувати останній прийом їжі і наситити його продуктами, що містять велику кількість клітковини. Якщо тобі цього не вистачить — за дві години до забігу можеш влаштувати перекус, тільки уникай жирних продуктів і роби упор на складні вуглеводи, наприклад, вівсянку з бананом.
Тепер про сон. Розраховуй мінімум на 8 годин сну перед забігом, але пам'ятай, що якість сну у цьому випадку важливіша за кількість годин.
Враховуй погодні умови
«Тобі точно знадобиться шапка або кепка для підтримки потрібної температури тіла, тому що близько 30% тепла ти втрачаєш саме через голову, особливо у холодну погоду (якщо мова про тренування до забігу). В умовах спеки головний убір, навпаки, допоможе зберегти правильну температуру тіла і запобігти сонячного удару» — радить Філіп Рейтер.
Увага до деталей
По-перше, не забувай про спортивний тейп. Якщо у тебе його ще нема — не поскупися на нього. Це допоможе уникнути травм та банального дратування під час забігу.
Рясне потовиділення під час бігу — це нормально. Ти можеш не тільки сильно спітніти, але і натерти ноги. Тому, крім перевіреної пари кросівок, купи спеціальні шкарпетки, які гарантовано врятують від мозолів.
Безпека понад усе
«Особливо на нічних забігах дуже важливо обирати спортивний одяг, у якому тебе буде видно — це може бути будь-що зі світловідбивальними елементами або ліхтарик на спині. На цьому теж краще не економити — чим швидше ти рухаєшся, тим яскравішим має бути світло, щоб забезпечити хорошу видимість» — говорить Рейтер.