8 найкращих вправ для спалювання жиру

Ти, напевне, чув про переваги HIIT (високоінтенсивне інтервальне тренування), якщо ні, то, певно, ховався в печері! Але можливо, не знаєш, наскільки ефективні інтервальні тренування на кардіотренажерах. Наприклад, виконання спринтів на біговій доріжці або веслярній машині призводить до значно більших витрат енергії, ніж повільне стаціонарне кардіо. Це означає, що

. Спробуй переключатися між помірною ходою й спринтом на злегка нахиленій біговій доріжці для інтенсивних тренувань, за які тіло точно буде тобі вдячне!