Як воно, коли 25-метрова бомба летить тобі на голову?

У середу, 8 листопада 2017 року, одна з найбільших хвиль світу прокинулася після довгої перерви, і сталося це в Назаре, Португалія.

Звір усередині Назаре ожив таким, яким його ще не бачили — і, звісно ж, відомий підкорювач хвиль Мік Корбетт не міг пропустити цього видовища.

Хлопець родом із Західної Австралії. Як і всі, хто намагався підкорити цю хвилю, він підійшов до неї з більшим досвідом, ніж просто кілька спогадів на дошці.

Тоді йому це вдалося. Але цей момент він запам’ятає на все життя. Пом’ятий Мік підійшов до нас, аби розповісти більше про подію, яка повністю змінила його уявлення про серфінг.

Вібрація пробігла обличчям © Tim Bonython Страшно казати, але це була найменша з них © Tim Bonython Хаос там, де його не чекали © Tim Bonython Гра на випередження © Tim Bonython Перегони з тінню © Tim Bonython Тримає свою лінію © Tim Bonython Мік Корбетт обертається на хвилю, яка от-от його підкине © Tim Bonython А ось і вона... © Tim Bonython Кажи добраніч, Мік © Tim Bonython

«Я взяв із собою в команду Роса Кларка-Джонса для кращого результату. Щоправда, ми не очікували, що отримаємо аж такий результат! Кілька разів були просто бомби, 20-25 метрів заввишки. Вранці було трохи чистіше, але щойно Рос вирішив спробувати воду, як одразу ж упіймав кілька перших хвиль цього дня», — згадує Мік.

«Це був хаотичний день. Було багато серферів, але мало хто наважувався це зробити. Зрозуміло, адже варто бути дуже обережним на таких великих хвилях. Ти маєш бути готовим навіть загинути, адже хтозна, що станеться в наступний момент. Ми чули, що Ендрю Коттон того дня отримав травму — і я не знав, наскільки серйозну. Зрештою, нам повідомили, що його винесли на пляж із поламаною спиною», — говорить серфер.

«Ми зробили невелику перерву й повернулися до води. Приплив досягав піку, а вітер посилювався. Ми з Росом думали поберегтися і зайти вже на другу чи третю хвилю. Втім, щойно вдарила перша — ми вже були на ній. Правила? Ні, не чули», — каже Мік.

«Це була моя найбільша хвиля за весь день. Я відчував, що опинився справді на своєму місці — йшов швидко і знав, що мені вдасться. Та коли я потрапив на дно, мене накрила найтемніша темрява. Я підняв погляд — і хвиля прилетіла просто мені на голову. Вона буквально знищила мене», — зізнається австралієць.

«Я прийшов до тями, тільки коли одна хвиля перестала мене чавити — і їй на заміну прийшла інша. У той же момент я бачив, як до мене летить Рос. Через хвилі до мене було надзвичайно важко потрапити, і тому я вдячний, що він зухвало кинувся в цей бій. Щойно він допоміг мені сісти на дошку — і мене знову накрила хвиля», — пояснює Мік.

«Росові вдалося схопити мене. Він запитав, чи зі мною все добре — і зі мною справді все було добре. Я готувався до цієї події і налаштовував себе психічно до будь-чого. Після цього я почувався спокійним і напрочуд живим. Це були найкращі відчуття. Вітер заспокоювався і все йшло до завершення. Ми були переповнені емоціями — і все це через один особливий день!» — підсумовує Мік Корбетт.